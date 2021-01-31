Фитонциды с подоконника: проращиваем чеснок

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Обычное явление – какая-то часть чеснока, положенная на хранение, начинает прорастать. Можно, конечно, выбросить эти чесночные головки, но лучше – дать им возможность обрести вторую молодость.
Много времени у вас это не займет, зато наградой Вам будут молодые нежные листики. Которые в богаты витаминами, фитонцидами и необходимыми для нашего организма в зимнее время веществами.
Для начала переберите головки, отделив непроросшие, и попробуйте сохранить их при температуре 0С или при небольшой минусовой температуре (-2…-3С).
Проросшие разделите на части и больные экземпляры сразу же удалите.
Обрежьте сухие корешки у здоровых чесночин, не повреждая донце, и разделите на отдельные зубки, которые подготовьте к посеву.
Для этого зубчики чеснока положите в горячий 0,5-0,7% раствор марганцовки (температура раствора около 40С.) на несколько часов. Благодаря этой процедуре произойдет обеззараживание и размягчение зубков чеснока.
Подготовьте горшок с землей или ящичек, на дно которого насыпана огородная земля слоем 2-3см. и посадите туда зубки.
Почву поддерживайте во влажном состоянии, но она не должна быть перемокшей.
Чтобы обеспечить лучшее отрастание корней в первую неделю после посадки необходимо поддерживать температуру -10…-12С.
Как только зубки хорошо укоренятся, дневная температура должна быть 20-22С, а ночная – на 2-3С ниже.
Чтобы получить хороший урожай зеленых листьев подкормите растения аммиачной селитрой из расчета 3г на 1л воды.
При появлении признаков заболевания какого-либо растения, его лучше удалить, а оставшиеся полить водой, в которую добавлена марганцовка.
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