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Фикус «лысеет» — что с ним такое?
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
06 Февраля 2021 г.
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Фикус Бенджамина может сбрасывать листву по нескольким причинам, каждая из которых характеризуется дополнительными признаками. Не все из них известны даже опытным цветоводам, а новичкам следует внимательно ознакомиться с информацией, представленной ниже.

Фикус «лысеет» — что с ним такое?

Почему фикус теряет листья

Фикус Бенджамина относится к вечнозеленым растениям, а значит не будет сбрасывать листья с началом неблагоприятных сезонов. Но ситуации, в которых растение сбрасывает листву, все же складываются, и причинами этого выступают следующие факторы:

  • Вредители и болезни.
  • Некомфортная температура.
  • Нехватка солнечного света.
  • Наличие сквозняков.
  • Нарушение режима полива и увлажнения.
  • Несбалансированное удобрение.
  • Смена условий содержания.

Каждый из этих факторов, как по отдельности, так и в совокупности, может являться причиной потери листвы фикусом Бенджамина. Для того чтобы устранить причину, важно знать все ее признаки.

Вредители и болезни фикуса

Чтобы не пропустить начало заболевания или атаку вредителей, необходимо каждый день внимательно осматривать растение. Многих вредителей видно без специальных приспособлений, более мелкие оставляют явные следы своей жизнедеятельности. Борьба с ними неизбежна и необходима, чтобы не загубить фикус полностью.

Потеря листвы может быть вызвана поражением корневой гнилью, которая появляется из-за грубых ошибок, допущенных в уходе. Восстановить растение возможно, только освободив его из почвы и обрезав загнивающие корешки. Фикус обязательно пересаживают в новую почву.

Грибковые заболевания проявляют себя коричневыми пятнами и черными точками на листьях. Растение обрабатывают фунгицидами до того, как листья начнут осыпаться.

Некомфортная температура

Оптимальной температурой для полноценного развития фикуса Бенджамина являются показатели от +16 до +20°С в зимний период и от +25 до +30°С летом. Снижение температуры, которое носит непродолжительный характер, растение перенесет без последствий, но температура ниже +14°С долгое время чревата не только потерей листвы, но и гибелью цветка.

Нехватка солнечного света

Яркое освещение жизненно необходимо для фикуса Бенджамина. Недостаток света, в первую очередь, пагубно сказывается на состоянии листьев. Они мельчают и начинают опадать. Стебли растения становятся более тонкими и тянутся вверх.

Проблема решается перестановкой емкости с фикусом к окну или подсвечиванием растения фитолампой.

Сквозняк

Постоянные сквозняки являются распространенной причиной сбрасывания фикусом листвы. Решение проблемы в аккуратной перестановке растения на место с их отсутствием. Если цветок уже начал терять листву, затягивать с перестановкой нельзя.

Нарушенный режим полива

Основные признаки данной проблемы следующие:

- постоянно влажный верхний слой почвы;

- запах затхлости от горшка;

- пожелтение и опадание листвы;

- отмирание верхушек ветвей.

Нарушение режима полива также приводит к загниванию корней и последующей гибели растения.

Низкая влажность воздуха и недостаточный полив также приводят к потере фикусом листьев.

Недостаток влаги проявляется на листве следующим образом:

- сохнут концы;

- скручиваются края;

- начинается опадание.

- земля в горшке постепенно превращается в пыль.

Решением проблемы является полив, зависящий от состояния почвы. Как только верхний слой почвы просохнет на 2-3 см, проводят орошение почвы. Воду, собравшуюся в поддоне, сливают.

Несбалансированные подкормки

Нехватка питательных веществ в почве приводит к измельчению и потере листвы, так как растение не в состоянии ее питать. Превышение рекомендуемых дозировок удобрений чревато ожогами корневой системы, которые могут привести не только к опаданию листьев, но и гибели растения.

Смена условий

Фикус Бенджамина очень чувствительно относится к любой смене обстановки: переездам, пересадкам, обрезкам. Стрессовая ситуация легко спровоцирует опадание зеленого покрова. Чтобы вернуть фикусу Бенджамина былую пышность, достаточно оставить растение в покое, обеспечив ему комфортные условия.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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  • Фикус «лысеет» — что с ним такое?
    Фикус Бенджамина может сбрасывать листву по нескольким причинам, каждая из которых характеризуется дополнительными признаками. Не все из них известны даже опытным цветоводам, а новичкам следует внимательно ознакомиться с информацией, представленной ниже.
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