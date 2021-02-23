Фейхоа можно вырастить дома. Попробуем?

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Необычное название «фейхоа»это вечнозеленое растение получило от имени бразильского натуралиста Фейхо, который впервые его одомашнил.
Сортов этого растения очень много. Какие-то вырастают в высоту до 3-4 м, какие-то – от 1,7 до 2 м. в комнатных же условиях выращивают низкорослые сорта – от 1,3 до 1,5 м (рост корневой системы ограничивается размерами емкости).
Важная биологическая особенность этого растения – естественное осыпание зрелых плодов с куста.
Выращивание фейхоа на подоконнике
Дома фейхоа выращивают на южных подоконниках, но лучше всего их выращивать на застекленных лоджиях и балконах при температуре не ниже 20 градусов и хорошем освещении, так как при плохом освещении цветочные почки не формируются, а листья желтеют и опадают.
Если бережно ухаживать за растением, соблюдать тепловой, температурный, световой, влажностный и почвенный режимы, то сеянцы растения начнут плодоносить на 3-4 год после посева.
Цветки необходимо опылять, перенося пыльцу ватным тампоном с одного цветка на другой.
Прививать сеянцы фейхоа не надо.
Плоды фейхоа бывают круглыми, размером с небольшую сливу, а так же удлиненной формы, более крупные. При созревании зеленые плоды фейхоа становятся мягкими с желтизной. Они очень вкусные и сладкие. А еще они очень полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях и при болезнях щитовидной железы.
Цветки фейхоа крупные, 5-6 см в диаметре, лепестки у них белые, съедобные, сладкие.
Полив
Растения нужно поливать регулярно, не давая почве пересыхать, особенно в летний период, при цветении, плодоношении. Температура воды должна быть +20…+22 градуса, а еще лучше +25, +26 градусов. Зимой поливают реже.
Подкормка
Подкормку производят каждые 15 дней, желательно органическими удобрениями в растворенном виде. При отсутствии органических удобрений пользуются минеральными. Лучшее из них – нитроаммофоска, так как содержит калий, фосфор и азот.
Применять удобрение следует согласно инструкции. Чтобы растению было комфортнее расти каждую весну (февраль – март) нужно пересаживать фейхоа в емкость диаметром на 3-4 см больше прежнего.
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