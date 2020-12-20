Это интересно: цвет почвы и урожай

Часто кромка изделия находится на виду, поэтому она должна быть красиво оформлена. Бывают случаи, когда нужен эластичный край, чтобы вещь в этом месте хорошо растягивалась. Существует большое разнообразие способов, как закрыть петли вязанного спицами изделия, при этом потребуется лишь внимание и...
Сумка для покупок, или шопер, — это замечательная стильная дизайнерская модель, широчайший функционал которой определяется большим объёмом. Это незаменимый атрибут в быту, но зачастую купленный в магазине может не подойти по размеру или расцветке. Сделать сумку для покупок своими руками несложно, даже...
Для большинства из нас предновогоднее время – особая пора, и вовсе не важно, сколько нам лет, 5 или 55. К зимним праздникам всегда начинаешь готовиться заранее: выбираешь подарки, продумываешь меню и наряды и, конечно, украшаешь свой дом или даже все вокруг. По большой части именно благодаря различным...
Американские ученые выяснили, что меняя цвет поверхности почвы, можно повысить урожайность растений. Обычно считается, что основную роль в фотосинтезе играет верхняя поверхность листьев. Однако опыты показывают, что на рост растений существенное влияние оказывает не только свет, падающий сверху, но и отраженный от почвы и попадающий на нижнюю поверхность листьев. Спектральный его состав зависит от цвета почвы, от которой он отражается. Экспериментаторы покрывали почву под растениями окрашенной пластиковой пленкой или просто крашеной соломой. Оказалось, что выращивание томатов на красном фоне увеличивает их урожайность на 20 %. Белый фон повышает урожай картофеля на 25 % по сравнению с любым другим цветом, но красный фон зато улучшает качество клубней. Урожай сладкого перца на белой почве примерно на 20 % выше, чем на черной.
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Алоэ настолько частый житель наших подоконников, что в сознании он практически сливается с интерьером. Кажется, даже ребенок знает о полезных свойствах столетника, при поиске чудодейственных мазей и кремов не проходите мимо этого поистине удивительного растения.
Сад с обложки можно создать с помощью декоративных приемов, которые включают грамотный подбор лиственных и цветущих растений, эффектные планировочные решения, обустройство пешеходных тропинок и зон отдыха. Оригинально смотрятся рокарии, арки, бордюры, оформленные камнем.
У малины культурных сортов слабая зимостойкость надземных побегов. В малоснежные зимы или при некачественном укрытии они часто погибают. Корни обычно сохраняются, и побеги замещения вновь отрастают, но дадут урожай только в следующем году.
Пустые емкости из-под продуктов постоянно появляются на каждой кухне. Особо запасливые хозяйки сохраняют подобную тару, чтобы держать там всякие крупы или специи. Хотя минималисты предпочитают от подобных емкостей нещадно избавляться, чтобы не захламлять кухонное пространство. Мы же предлагаем пойти по пути креатива и превратить банки из-под кофе в интересные для дома вещицы.
Кто такой садовод-любитель в нашем понимании? Это обычный сугубо городской житель, не имеющий агрономического образования, приобретший садово-огородный земельный участок в садоводстве и имеющий желание возделывать на нем с/х продукцию для себя и своей семьи, разумеется, в небольших количествах.
Часто подарки к Новому году становятся нашей головной болью, ведь хочется преподнести их всем домашним, друзьям, коллегам по работе. Хорошо бы они были индивидуальными, грели душу, ну и желательно не разориться на этом деле. Как найти решение? Предлагаем сделать подарок своими руками. Мастерства он потребует немного, сделать его индивидуальным будет проще простого, и улыбку он вызовет непременно. Подарим кружечку в праздничном зимнем наряде.
Георгины – настоящее украшение для сада, а любая красота требует к себе внимания. Но не стоит переживать - эти красавцы вовсе не требуют высадки в позолоченные горшки и удобрений, обогащенных алмазами. Нет, просто хранение георгин зимой должно быть правильным, особенно если вы планируете их сохранить в домашних условиях. Но не только хранение, но и выкопка георгин должна производиться в определенном порядке.
На многих участках можно встретить дорожки, вымощенные плиткой. Использование данного материала определяется не только модными тенденциями, но и его свойствами, хотя такой выбор имеет свои достоинства и недостатки.
Герани – растения красивые и неприхотливые, но тоже болеют. Пожелтевшие листья – первый признак того, что цветок нездоров. Причины увядания могут быть разными: от неправильного ухода до поражения грибком.
Многие заядлые огородники делают на своих участках высокие грядки. Они и удобнее в обработке, и приготовить для них плодородный насыпной грунт проще, чем провести замену поверхностного слоя почвы огорода. Таким грядкам не грозит затопление при затяжных дождях, да и смотрятся они эстетически привлекательно.
Новый год прежде всего ассоциируется с подарками! Их очень увлекательно выбирать, но делать своими руками еще интереснее. Идей великое множество. Это могут быть как достаточно крупные вещи, так и милые мелочи. Главное, чтобы они доставили радость тому, кому мы подарим их.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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