ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как красиво закрыть петли спицами: три простых способа
2020-11-24-03-54-32
Часто кромка изделия находится на виду, поэтому она должна быть красиво оформлена. Бывают случаи, когда нужен эластичный край, чтобы вещь в этом месте хорошо растягивалась. Существует большое разнообразие способов, как закрыть петли вязанного спицами изделия, при этом потребуется лишь внимание и...
Семь способов украсить окно к Новому году
2020-11-30-04-37-04
  Праздничное оформление квартиры поможет отдохнуть от повседневных забот и настроиться на торжественную встречу Нового года. Декорируют не только привычную ель, но и...
Экономим на пакетах: из чего сделать сумку для покупок своими руками
2020-11-17-04-13-54
Сумка для покупок, или шопер, — это замечательная стильная дизайнерская модель, широчайший функционал которой определяется большим объёмом. Это незаменимый атрибут в быту, но зачастую купленный в магазине может не подойти по размеру или расцветке. Сделать сумку для покупок своими руками несложно, даже...
Новогоднее чудо: как сделать «снежный шар» своими руками
2020-11-16-07-19-57
  Новый год уже не за горами, поэтому можно уже начинать готовиться к этому волшебному и чудесному празднику. Украсить дом можно при помощи новогоднего шара, смастерив его...
Новогоднее украшение из обычных вешалок!
2020-11-17-05-07-01
Для большинства из нас предновогоднее время – особая пора, и вовсе не важно, сколько нам лет, 5 или 55. К зимним праздникам всегда начинаешь готовиться заранее: выбираешь подарки, продумываешь меню и наряды и, конечно, украшаешь свой дом или даже все вокруг. По большой части именно благодаря различным...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Это интересно: цвет почвы и урожай
По инф. gazetasadovod.ru   
20 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Влияет ли цвет почвы на урожай?

Это интересно: цвет почвы и урожай

Американские ученые выяснили, что меняя цвет поверхности почвы, можно повысить урожайность растений. Обычно считается, что основную роль в фотосинтезе играет верхняя поверхность листьев. Однако опыты показывают, что на рост растений существенное влияние оказывает не только свет, падающий сверху, но и отраженный от почвы и попадающий на нижнюю поверхность листьев. Спектральный его состав зависит от цвета почвы, от которой он отражается. Экспериментаторы покрывали почву под растениями окрашенной пластиковой пленкой или просто крашеной соломой. Оказалось, что выращивание томатов на красном фоне увеличивает их урожайность на 20 %. Белый фон повышает урожай картофеля на 25 % по сравнению с любым другим цветом, но красный фон зато улучшает качество клубней. Урожай сладкого перца на белой почве примерно на 20 % выше, чем на черной.

Источник: gazetasadovod.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Это интересно: цвет почвы и урожай
    Влияет ли цвет почвы на урожай?
  • Алоэ древовидное или столетник
    Алоэ настолько частый житель наших подоконников, что в сознании он практически сливается с интерьером. Кажется, даже ребенок знает о полезных свойствах столетника, при поиске чудодейственных мазей и кремов не проходите мимо этого поистине удивительного растения.
  • Дырявое ведро еще послужит
    Когда больше не представляется возможным использовать ведро по назначению, нужно найти ему другое применение. Предлагаем вам несколько простых идей, которые помогут извлечь пользу из дырявого ведра.
  • Урожай кабачков удался? Теперь узнаем, как его сохранить
    Кабачки – это довольно неприхотливая культура, которая обычно приносит большой урожай даже неопытным садоводам.
  • Красивый сад — это не так сложно как кажется
    Сад с обложки можно создать с помощью декоративных приемов, которые включают грамотный подбор лиственных и цветущих растений, эффектные планировочные решения, обустройство пешеходных тропинок и зон отдыха. Оригинально смотрятся рокарии, арки, бордюры, оформленные камнем.
  • В помощь садоводу: способы посева мелких семян
    Низкий урожай овощей и зачастую полное отсутствие стандартной по размерам продукции – это закономерный результат загущенного посева и несвоевременного прореживания всходов.
  • Что делать с подмерзшей малиной?
    У малины культурных сортов слабая зимостойкость надземных побегов. В малоснежные зимы или при некачественном укрытии они часто погибают. Корни обычно сохраняются, и побеги замещения вновь отрастают, но дадут урожай только в следующем году.
  • Куда пристроить пустые банки из-под кофе
    Пустые емкости из-под продуктов постоянно появляются на каждой кухне. Особо запасливые хозяйки сохраняют подобную тару, чтобы держать там всякие крупы или специи. Хотя минималисты предпочитают от подобных емкостей нещадно избавляться, чтобы не захламлять кухонное пространство. Мы же предлагаем пойти по пути креатива и превратить банки из-под кофе в интересные для дома вещицы.
  • Заметки садовода: Как правильно обрабатывать почву
    Кто такой садовод-­любитель в нашем понимании? Это обычный сугубо городской житель, не имеющий агрономического образования, приобретший садово-огородный земельный участок в садоводстве и имеющий желание возделывать на нем с/х продукцию для себя и своей семьи, разумеется, в небольших количествах.
  • Модный свитерок для кружки: вяжем на спицах
    Часто подарки к Новому году становятся нашей головной болью, ведь хочется преподнести их всем домашним, друзьям, коллегам по работе. Хорошо бы они были индивидуальными, грели душу, ну и желательно не разориться на этом деле. Как найти решение? Предлагаем сделать подарок своими руками. Мастерства он потребует немного, сделать его индивидуальным будет проще простого, и улыбку он вызовет непременно. Подарим кружечку в праздничном зимнем наряде.
  • Украсим беседку цветами
    Что посадить возле беседки?
  • Новогодние бокалы
    Новогодняя мишура всегда здорово поднимает настроение. Но если вы не видите смысла в покупке груды новогоднего декора, можно украсить то, чем точно будете пользоваться. Например, новогодние бокалы.
  • Способы хранения корнеклубней георгин
    Георгины – настоящее украшение для сада, а любая красота требует к себе внимания. Но не стоит переживать - эти красавцы вовсе не требуют высадки в позолоченные горшки и удобрений, обогащенных алмазами. Нет, просто хранение георгин зимой должно быть правильным, особенно если вы планируете их сохранить в домашних условиях. Но не только хранение, но и выкопка георгин должна производиться в определенном порядке.
  • Детский плед с собачками
    Уютный детский плед с собачками принесет удовольствие не только детям, но и взрослым.
  • Полиподиум — многоножка
    Полиподиум относится к семейству многоножковых. Родиной этого цветка являются субтропические и тропические районы Новой Зеландии, Южной Америки, Австралии и Индии.
  • Плиточные дорожки на даче: как это делается?
    На многих участках можно встретить дорожки, вымощенные плиткой. Использование данного материала определяется не только модными тенденциями, но и его свойствами, хотя такой выбор имеет свои достоинства и недостатки.
  • Мастер-класс: новогодний декор кружки
    Новогодний декор кружки — рождественский оленёнок. Волшебная идея подарка к самому волшебному празднику для друзей и близких. Декор сделан из полимерной глины.
  • Пожелтевшие листья у герани — признак, что растению надо помочь
    Герани – растения красивые и неприхотливые, но тоже болеют. Пожелтевшие листья – первый признак того, что цветок нездоров. Причины увядания могут быть разными: от неправильного ухода до поражения грибком.
  • Обустраиваем высокие грядки, выбираем материал для стенок
    Многие заядлые огородники делают на своих участках высокие грядки. Они и удобнее в обработке, и приготовить для них плодородный насыпной грунт проще, чем провести замену поверхностного слоя почвы огорода. Таким грядкам не грозит затопление при затяжных дождях, да и смотрятся они эстетически привлекательно.
  • Восемь новогодних подарков своими руками
    Новый год прежде всего ассоциируется с подарками! Их очень увлекательно выбирать, но делать своими руками еще интереснее. Идей великое множество. Это могут быть как достаточно крупные вещи, так и милые мелочи. Главное, чтобы они доставили радость тому, кому мы подарим их.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 