Это интересно: цвет почвы и урожай

Влияет ли цвет почвы на урожай?

Американские ученые выяснили, что меняя цвет поверхности почвы, можно повысить урожайность растений. Обычно считается, что основную роль в фотосинтезе играет верхняя поверхность листьев. Однако опыты показывают, что на рост растений существенное влияние оказывает не только свет, падающий сверху, но и отраженный от почвы и попадающий на нижнюю поверхность листьев. Спектральный его состав зависит от цвета почвы, от которой он отражается. Экспериментаторы покрывали почву под растениями окрашенной пластиковой пленкой или просто крашеной соломой. Оказалось, что выращивание томатов на красном фоне увеличивает их урожайность на 20 %. Белый фон повышает урожай картофеля на 25 % по сравнению с любым другим цветом, но красный фон зато улучшает качество клубней. Урожай сладкого перца на белой почве примерно на 20 % выше, чем на черной.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...