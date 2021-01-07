Емкость с узким горлом отмыть сложно, но можно

Нужно помыть бутылку или вазу с узким горлом, куда не пролезает рука? Есть несколько старых проверенных способов, которые помогут вам в этом деле.

Старые народные способы

Песок

Возьмите горсть крупного песка (можно даже с мелкими камешками), засыпьте в емкость. Добавьте немного воды, чтобы размочить песок. После этого нужно тщательно потрясти тару – и песчинки, ударяясь о стенки, счистят присохшую грязь, работая как скраб или пескоструйный агрегат.

Недостаток у этого способа один: можно поцарапать стенки. Если боитесь, что емкость будет повреждена – возьмите горсть влажной соды с мелкими камешками.

Крупа

Если песка или камешков под рукой нет и не предвидится, можно использовать жесткую крупу – рис, гречка, перловка и т. д., все, что найдется на кухне. Принцип тот же:

Засыпьте в емкость горсть крупы.

Добавьте немного воды и моющего средства.

Энергично трясите, пока пятна не сойдут.

Вылейте грязную воду с крупой и промойте емкость.

Газета

Возьмите старую газету и порвите ее на мелкие клочки. Скиньте их в отмываемую вазу или бутылку, залейте кипятком и энергично встряхните несколько раз. Затем дайте воде остыть, вылейте содержимое и промойте тару чистой водой.

Очистки картофеля

В хорошем хозяйстве ничего зря не пропадает – и даже кожура от картофеля. Для очищения бутылок или ваз их тоже можно использовать. Для этого очистки мелко режутся, заливаются примерно стаканом теплой воды, смесь энергично трясется, пока грязь не сойдет со стенок.

Яичная скорлупа

Для мытья бутылок можно использовать и ее. Делается это так:

Скорлупа сушится и измельчается (с помощью блендера или просто толчется).

Скорлупный порошок смешивается с содой в пропорции 1:1.

Смесь засыпается в емкость и заливается стаканом горячей воды.

Бутылка энергично трясется, пока грязь не сойдет со стенок.

Крапива

Летом можно использовать свежую крапиву. Ее листья и стебли мелко шинкуют, кидают в бутылку и заливают кипятком. После этого оставляют на 20–30 минут, чтобы вода остыла, и энергично трясут бутылку, пока пятна не сойдут со стенок.

Метод виноделов

Так отмывают бутылки из-под старого вина.

Берется крупный песок, к нему добавляется мыльная стружка или немного средства для мытья посуды, а также кальцинированная сода. Все это смешивается, засыпается через горлышко и заливается горячей водой. Когда вода остынет, бутылку трясут, пока винный осадок не отойдет от стенок. После емкость достаточно ополоснуть – и она готова для новой партии вина.

Очистка химикатами

Если народные методы не сработали – в бой идет тяжелая артиллерия Ее Величества Химии.

Застарелые пятна от воды

Налет от растворенных в воде солей смывают кислотой. Можно использовать:

уксусную кислоту;

лимонку;

кока-колу (там довольно много ортофосфорной кислоты).

Раствором заполняется емкость, оставляется на ночь, чтобы накипь растворилась, а затем бутылка моется любым вышеописанным способом. Чем концентрированнее кислота, тем эффективнее работа: стеклу ничего не будет, а вот пятна растворятся.

Пятна от жира или молока

Жир или молоко растворяют щелочью. Для этого в емкость сыплют кальцинированную соду и заливают теплой водой. Потом бутылку оставляют на ночь, а утром моют с любым чистящим средством.

Вместо кальцинированной соды можно взять обычную, но ее потребуется примерно в полтора-два раза больше: ее pH меньше.

Наконец, можно использовать «Крот» либо другие средства для очистки канализационных труб. Но с ними надо будет промывать посуду в разы тщательнее: там щелочь концентрированная.

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Пятна неизвестно от чего

Если вы сами не знаете, от чего пятна – используйте «атомную бомбу» чистящих средств, хлорную известь или в просторечии хлорку. Стеклу она не повредит (поэтому химики и пользуются стеклянными пробирками), а все остальное – разъест быстро.

Насыпьте в емкость хлорку, залейте холодной водой и заткните любой пробкой, чтобы не отравиться парами. Подождите несколько часов, встряхните раствор и вылейте его. После этого тщательно промойте бутылку – она будет чистой и стерильной.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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