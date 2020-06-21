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Экзотические хвойные не для наших зим
|По инф. vk.com
|21 Июня 2020 г.
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Предлагаем внимательно изучить описание хвойных растений, которые не переживут суровую зиму и от покупки которых желательно воздержаться владельцам сложных и продуваемых участков.
Далеко не каждое хвойное растение выдержит суровую зиму и ветер
Многие из нас все чаще стремятся посадить на участке что-нибудь эдакое, диковинное. Спрос, как известно, рождает предложение – в садовых центрах появились редкие хвойные растения. Но продавцы ни слова не говорят о том, что они не годятся для средней полосы России.
Зимой эти растения погибнут, поскольку наших суровых морозов не выдерживают.
Секвойядендрон (Sequoiadendron giganteum)
Саженцы этого американского гиганта пару лет назад появились в интернет-магазинах. Он способен вымахать до 100 м, но только не в России – секвойядендрон способен перенести кратковременное похолодание до –25 оС. При более низких температурах он погибнет и никакие ухищрения его не спасут.
Кедр гималайский (Cedrus deodara)
Очень красивый и необычный – настоящая экзотика. И продается практически во всех садовых центрах, но под латинским названием – кедр деодара. Однако сути это не меняет – данныйи вид сдюжит максимум –25 оС. Хорошо растет в Крыму и Сочи, его часто можно встретить в Европе, в странах с мягким климатом. Для наших суровых условий он не годится – гибнет в первую же зиму.
Купрессоципарис (Cupressocyparis leylandii)
Это гибрид кипариса крупноплодного и кипарисовика нутканского. Сурового климата не терпит совсем – замерзнет насмерть уже при –21 оС. В нашей стране может расти только на Черноморском побережье.
Сосна Гельдрейха (боснийская) (Pinus heldreichii)
В природе обитает на Балканах и севере Италии. Считается морозостойкой – вполне может выдержать –30 оС, но если ударят более сильные морозы (а в большинстве регионов России –35 оС зимой вполне обычное явление), она погибнет. Вариант – посадить ее с южной стороны дома, формировать в невысокое деревце и на зиму укутывать специальной сеткой, оставляя продухи – тогда есть надежда, что она будет жить.
Кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana)
Это одно из самых ходовых растений в садовых центрах. Выглядит эффектно, садоводам очень нравится, берут его охотно, причем каждый год. Но до весны кустик не доживает. Что логично – его предел морозостойкости –25 оС. Он обмерзает даже в очень мягкие зимы, что уж говорить о сильных морозах. При –30 оС шансов у него нет, и обычно никакие укрытия не помогают.
КСТАТИ
Среди кипарисовиков самыми холодостойкими считаются к. горохоплодный (Ch. pisifera), к. нутканский (Ch. nootkatensis) и к. тупой (Ch. obtusa). У многих любителей они годами живут на даче, но при условии хорошего ухода и правильной подготовки к зиме.
Лучший материал для укрытия хвойных растений – специальная притеночная сетка, которая рассеивает и отражает солнечные лучи, не нагревается и не препятствует вентиляции.
В садовых центрах можно купить сетки с разным процентом затенения. Для укрытия хвойных растений от ожога лучше выбрать сетку от 50 до 75% затенения. Сетку можно использовать по-разному: просто обвязать ею растение или натянуть на каркас.
Подходит для укрытия также джутовая мешковина на каркасе. Она уступает сетке только в эстетическом плане, но с точки зрения эффективности защиты ничем не хуже. От полипропиленовой мешковины стоит отказаться – у нее низкая воздухопроницаемость.
И главное: не укрывайте хвойные лутрасилом и другими видами агротекстиля! Растения под ними плохо проветриваются и подпревают, а способность этих материалов задерживать тепло вызывает слишком раннее пробуждение побегов.
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