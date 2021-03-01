Экзакум — однолетний комнатный цветок с нежным ароматом

В цветочных магазинах можно увидеть небольшое красивоцветущее растение, которое хорошо подходит для украшения светлого окна. Оно очень похоже на широко распространенный, популярный еще во времена наших бабушек бальзамин Уоллера (Impatiens walleriana). Его имя — экзакум родственный (Ехасит affine).

Экзакум родственный — единственный из 30 видов экзакумов, прижившийся в комнатных условиях. Эти растения были известны еще в Древнем Риме. Римляне и дали название роду. Родина экзакума родственного знаменитый остров Сокотра, известный своей уникальной флорой и фауной. Находится он в Индийском океане южнее Аравийского полуострова.

Экзакум — некрупное растение, не превышающее в высоту 20-30 см. Основным украшением его являются цветы. В период цветения экзакум буквально усыпан небольшими (1-1,5 см в диаметре), нежными, изящными, широко открытыми звездчатыми цветками с хорошо видными желтыми тычинками. Цветовая палитра цветков, к сожалению, небогатая. Экзакумы бывают лишь с цветками белой, голубой или фиолетовой окраски. Однако несомненным достоинством этих цветков является очень приятный аромат.

В хороших условиях экзакум цветет обильно. Каждый цветок сохраняется относительно недолго, но поскольку постоянно распускаются все новые и новые, цветение в целом растягивается на 3-4 месяца. Оно может продолжаться еще дольше, если увядшие цветки своевременно удалять.

Во время цветения экзакум нуждается в максимально благоприятных условиях. Особенно требователен он в период цветения к свету. Чем больше света получает растение, тем обильнее цветет.

Летом место экзакума — на светлом подоконнике окна, выходящего на восток или юго-восток Он требует яркого солнечного света, но нуждается в нем в основном в утренние часы (в крайнем случае — до полудня). В полуденное и послеполуденное время стоящий на южном или юго-западном подоконнике экзакум желательно притенять. Нежные листья и чувствительные цветки на полном солнце могут перегреться и потерять упругость. Солнечные лучи полуденного солнца в плохо проветриваемом помещении нагревают листья и цветки настолько, что они начинают испарять больше воды, чем успевает поглощать корневая система. Не следует спешить с поливом, если растение немного поникло, ведь воды в субстрате может быть и много. Нужно притенить его или убрать с солнечного места В тени, в прохладе листья восстановят тургор.

Летом экзакум хорошо растет на свежем воздухе. Его можно держать на балконе, выходящем на восточную или северо-восточную сторону.

Экзакуму вреден как избыток света, так и его недостаток. Растение, находящееся в недостаточно светлом месте, перестает цвести.

Экзакум — многолетнее растение, но чаще культивируется как однолетник. Это связано, во-первых, с тем, что семенное размножение дает быстрые результаты. Экзакум успевает вырасти из семян и дать первые цветки через 6 месяцев после посева. Во-вторых, экзакум, хотя и многолетник, растение, к сожалению, недолговечное, он мало пригоден для повторного цветения. Заставить его цвести на следующий год после зимовки в комнатных условиях так же обильно, как в предыдущий год, практически невозможно. Оставлять его по окончании цветения стоит в том случае, если он будет использован весной на черенки. С помощью укорененных черенков можно ежегодно получать новые молодые растения.

Сложно сохранить до следующего года экзакум, полученный из семян или черенков, еще труднее сделать это с растением, приобретенным в магазине. Туда поступают экзакумы, выращенные в тепличных условиях по интенсивным технологиям. Импортные экзакумы предназначены для временного сезонного использования. За время цветения они расходуют почти весь запас питательных веществ. Дальнейшее их культивирование после цветения хороших результатов, как правило, не дает. Сохранить их после цветения очень трудно, проще купить новое растение.

Если вы решили сохранить экзакум до следующего года, лучше обрезать его осенью на одну треть или даже наполовину. Оставленному на зиму растению необходимо создать достаточно комфортные условия. Сделать это непросто, так как зимой экзакум нуждается во влажном воздухе и почти 12-часовом световом дне. Повысить влажность вокруг него можно частыми опрыскиваниями или поставив горшок с растением в широкий поддон с влажным мхом сфагнумом, керамзитом или галькой.

Сложнее решить проблему света. Зимой даже находящийся на подоконнике окна, выходящего на юг, юго-восток или юго-запад экзакум не сможет получать необходимое ему количество света из-за коротких зимних дней. Из-за недостатка света могут отрасти длинные, чахлые побеги с мелкими листьями. Срезанные с них весной черенки плохо укореняются.

Осенью и зимой экзакум желательно дополнительно освещать люминесцентными лампами, включая их на 9-12 часов. Полезна подсветка только теми лампами, которые находятся непосредственно над растением на расстоянии гриблизительно 20-30 см.

Летнюю жару экзакум не любит. Обильному цветению способствует температура 18-20 градусов и влажный воздух. Помещение, в котором растет экзакум, желательно периодически проветривать, не устраивая сквозняков. Резкие колебания температур плохо сказываются на цветении.

В весенне-летний период,особенно в жаркую погоду, потребность в воде высокая, многочисленные цветки и листья испаряют много воды, поэтому полив должен быть обильным. Лучше поливать снизу, наливая воду в поддон. Субстратный ком должен быть постоянно влажным. Сильная пересушка может привести к сбрасыванию листьев и цветков.

Зимой желательна более низкая температура (оптимальная — 15-18 град ). И хотя полив в это время сокращают, субстрат должен постоянно оставаться слегка влажным. Температура зимой ниже 15 град, нежелательна, она может привести к гибели растения. Сырой субстрат в сочетании с низкой температурой способствует загниванию корней и стеблей.

Подкармливать экзакум нужно осторожно — один-два раза в месяц, он очень чувствителен к передозировке удобрений. Если пользоваться раствором слабой концентрации — то еженедельно. До начала цветения можно подкармливать жидким комплексным удобрением для комнатных цветов. В стадии цветения лучше использовать полное минеральное удобрение с невысоким содержанием азота и с повышенным — фосфора и калия. Такое удобрение стимулирует цветение. Если экзакум посажен в очень питательный субстрат с добавкой перегнойной или компостной земли, удобрять его не нужно, иначе он начнет «жировать».

Поливать экзакум лучше слабокислой водой с реакцией рН 5-6,5, жесткую он не любит.

Для выращивания экзакума подходит любая достаточно рыхлая и питательная землесмесь. Он хорошо растет в субстрате на основе верхового торфа, в который добавлена треть листовой земли, в смеси хорошей огородной земли с верховым торфом и песком. В слишком плотной, тяжелой земле растение развивается плохо.

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Источник: vk.com

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