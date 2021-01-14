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Душистую плюмерию можно вырастить из семян
|По инф. vk.com
|14 Января 2021 г.
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Своеобразное и очень интересное растение, которое можно вырастить как в оранжерее, так и дома – плюмерия. Родина этого тропического растения – Южная Америка, Калифорния и острова Тихого океана.
Благодаря широким, вытянутым мясистым темно-зеленым листьям и красивым ярким цветам, напоминающим звездочку из пяти, а иногда и шести - семи лепестков, растение имеет очень привлекательный вид. Но главная особенность и прелесть плюмерии – запах ее цветов. Аромат цветов плюмерии очень своеобразен и способен меняться в зависимости от условий среды. В шестнадцатом веке аромат этого удивительного цветка вдохновил итальянского маркиза на создание духов, которые он назвал своим именем - Франжипани. С тех пор это имя стало вторым названием плюмерии. В Индии цветок плюмерии считается любимым цветком верховных божеств, а на Гавайях из её соцветий делают традиционные цветочные венки – леи.
При правильном содержании и уходе плюмерия хорошо растет и цветет в домашних условиях. Ей нужно светлое теплое помещение, достаточный полив и регулярное внесение азотных и фосфорных удобрений.
Благодаря ядовитому млечному соку это растение недоступно большинству вредителей. Самые распространенные из них – паутинный клещ и ржавчина. Еще одна проблема при выращивании плюмерии - при избыточном поливе цветок может загнить.
Плюмерию часто размножают черенками. Они способны очень долго – несколько месяцев – сохранять жизнеспособность и легко укореняться. Растения, выращенные из черенков, зацветают обычно в тот же год и являются точной копией экземпляра, с которого срезаны.
Но можно вырастить плюмерию и из семян. При таком размножении в полной мере проявляется наследственная изменчивость и удается получить растения сильно отличающиеся от родительских.
Опыление у плюмерии перекрестное, но возможно и самоопыление. Плоды-стручки - вызревают 8 - 10 месяцев. Собранные плоды можно хранить в прохладном темном месте, но при хранении всхожесть семян снижается. Семя плюмерии - крылатка.
Для посева используют торфяной субстрат или универсальную земляную смесь с добавлением песка в отношении 1:1.
Семена для посева следует положить между двумя слоями ткани и замочить в теплой воде. В воду можно добавить стимулятор роста, например Эпин. Замачивают семена до набухания, на несколько часов, но не более суток.
Набухшие семена вертикально втыкают во влажный субстрат, так, чтобы «крылышко» и небольшая часть семени – не больше 1/4 - находились снаружи, субстрат вокруг семечка слегка прижимают.
Существует и другой метод посадки семян – уложить их плашмя на влажный грунт и присыпать небольшим слоем субстрата.
Молодые сеянцы не любят пересадок, так что лучше сразу помещать семена в отдельные, не очень широкие горшки.
Посевы прикрывают пленкой или стеклянным колпаком, ставят в светлое место, умеренно поливают и периодически проветривают, сняв пленку. Температура содержания – около 23 °C. Важно исключить суточные колебания температуры – при ее понижении высаженные семена могут загнить.
Через 8 - 10 дней появляются корешки. Об этом можно судить по изменению положения семечка: посаженные вертикально, они после укоренения наклоняются.
Затем вырастает стебелек, на котором поднимаются семядоли. Всходы можно ждать от одной до трех недель с момента посадки. Многие специалисты советуют освобождать семядоли не только от оболочки семени, но и от тонкой пленки, которой они покрыты. Если семядоли вовремя не освободятся от оболочек, они могут сгнить, и сеянец погибнет.
Когда развернутся листья и сформируется корневая система, молодые растения плюмерии пересаживают в горшок большего диаметра. Их содержат в теплом светлом помещении, регулярно подкармливают азотными удобрениями. Растение должно находиться на ярком, но рассеянном солнечном свете не меньше шести часов в день. Длительное же воздействие прямых солнечных лучей опасно, и его следует избегать – солнце может обжечь молодые плюмерии. В первые два года плюмерию пересаживают ежегодно, затем – один раз в два – три года.
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