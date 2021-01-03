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Досаждают кроты? Есть способ прогнать их подальше от грядок
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
03 Января 2021 г.
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Как выяснилось, кроты не выносят терпких запахов, и это дало основание бороться с ними с помощью различных пахучих веществ.

Досаждают кроты? Есть способ прогнать их подальше от грядок

Так, например, используют тосол и мазут. Их исключительно сильный и терпкий запах долго не выветривается, поэтому, смочив ими тряпки, помещают в кротовую нору, стараясь заткнуть все отверстия, чтобы исключить выветривание.

Действует сие изобретение в течение месяца, и, как показала практика, этого времени вполне достаточно для того, чтобы отпугнуть непрошеных гостей.

Еще одно средство – керосин. Запах у него, что надо, вот только быстро выветривается. Поэтому, пропитав поролон, паклю или тряпку, помещают в нору, а затем, каждые 3-4 дня тряпки заменяют.

Всем известные шарики от моли, обладающие резким и неприятным запахом, также отлично отпугивают кротов.

К числу их достоинств можно отнести тот факт, что шарики долго сохраняют свои свойства, и вы довольно быстро избавитесь от кротов.

Неприятный запах касторового масла кроты также не жалуют. Принцип действия тот же.

И, наконец, самая изощренная пытка (пожалуй, не только для кротов!) – это запах селедочных голов. Оставленные в кротовых тоннелях селедочные головы начинают разлагаться, и кроты, сломя голову, покидают участок. Есть одно «но». Поскольку запах непреодолимо прорывается из кротовой норы наружу, то этот дивный аромат способен прогнать не только кротов, но хозяев участка.

Для того, чтобы с успехом применять все эти методы, необходимы некоторые знания кротовой фортификации:

- тоннели выбирают длинные, неветвящиеся, соединяющие две кротовины

- одиночные извилистые ходы, оказывается, как правило, бывают пробными, и пахучие вещества в них не закладывают.

- 3-5 закладок – и вы навсегда избавитесь от кротов.

Вот только придется запастись терпением, потому что, не желая принимать аромотерапию, кроты начнут еще интенсивнее рыть норы.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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