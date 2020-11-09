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Для тех, кто любит все большое: о растениях-великанах
По инф. vk.com   
09 Ноября 2020 г.
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Нет ничего приятнее, чем украсить квартиру цветами. Каким бы цивилизованным существом не был человек, внутри него всегда остается тяга к природе.

Для тех, кто любит все большое: Для тех, кто любит все большое: о растениях-великанах

И если раньше он жил практически не расставаясь с растительным миром, то сейчас, находясь в городе, привести в свою жизнь часть живой природы можно несколькими способами: выбравшись в парк, уехав на дачу или же посадив в своем доме большие комнатные растения.

Преимущества крупномерных растений

Больше кислорода. Растения отличаются от всех остальных живых существ тем, что вырабатывают кислород, а не углекислый газ. В закрытом помещении с большим количеством растений легче дышать – воздух более насыщен кислородом.

● Красота. Большие комнатные растения позволяют осуществить многие красивые и креативные дизайнерские решения. Например, можно поставить одинокую пальму в отдельный угол, привлекая к ней внимание, а можно разместить её под полочками с сувенирами, чтобы она притягивала взгляд и к себе, и к ним. Зеленью листьев можно оттенить современный дизайн помещения, или превратить комнату в импровизированный лес. В зимнем саду пальмы и фикусы безусловно тоже будут уместны – они станут центром композиции.

● Неприхотливость. Большинство крупных растений не капризно, и ухаживать за ними можно без приложения чрезмерных усилий. Если в доме есть дети, можно сделать уход за цветами частью воспитания ответственности.

Когда вы точно решили, что хотите украсить свою жизнь чем-нибудь высоким и раскидистым, можно переходить к выбору.

Как выбрать высокие комнатные растения

Для этого нужно учитывать следующее:

● Скорость роста. Некоторые пальмы достигают взрослой высоты уже через год после высаживания. Другие должны расти несколько лет, прежде чем из крохотного ростка превратиться в дерево. Важно решить, что лучше. Есть ли время ухаживать за деревом, которое растет медленно, когда можно купить такое, которое вырастет быстро.

● Требовательность к уходу. Большинство крупных растений неприхотливо, но есть и такие, которые требуют полива по часам, повышенной температуры в комнате и обязательной влажности, как в тропическом лесу. Перед покупкой нужно решить, сколько усилий можно посвятить растению, и будет ли это того стоить.

● Внешний вид. Кому-то нравятся пальмы, кому-то фикусы, и здесь стоит ориентироваться исключительно на личные предпочтения.

Кроме того, можно просмотреть краткий перечень видов.

Краткий перечень больших комнатных растений

Фикусы. Они завсегдатаи общественных заведений и офисов именно благодаря своей неприхотливости. Хоть какая-нибудь земля, хоть иногда полив – фикусу для роста этого будет вполне достаточно. Он не предъявляет требований к влажности и боится только холодных сквозняков. Наибольшей популярностью пользуются каучуковый и фикус Бенджамина, которые растут быстро и имеют привлекательны на вид.

Пальмы. Они также неприхотливы, как и фикусы, и фактически не требуют к себе внимания. Из-за того, что произрастают они, как правило, в засушливых странах, пальмы редко нуждаются в поливе и удобрении. Единственный их минус – медленный рост. Финиковая пальма, например, выпускает первый настоящий большой лист только через три года после посадки. Популярностью пользуются бамбуковая, финиковая пальмы и ливистона.

Монстера. Это лиана, листья которой во взрослом состоянии достигают в длину до 90 сантиметров. Она быстро растет, не предъявляет особенных требований к влажности, и обладает одним большим плюсом: гибкостью. Она растет точно по предоставленным ей подпоркам, и может делать это как вертикально вверх, так и по горизонтали, и наискосок, и даже причудливыми зигзагами – главное, чтобы у неё были для этого условия. Минус у неё также один: воздушные корни. Монстера выпускает их и они сами находят землю, попадая в неё довольно хаотично и на протяжении всей лианы. Поэтому ящик с землей для неё должен быть объемным.

Гибискус. Его также называют китайское розой. Также крайне неприхотлив, может расти в прохладной тени и не требовать частого полива. Большой плюс его – пышная крона, которую талантливый садовод может обрезать так, что она будет напоминать сердце или собаку. Также, если поставить его в солнечное теплое место, гибискус вскоре начнет цвести и может делать это круглый год. Минус только один: если не подрезать ветки, гибискус разрастется так, что займет все предоставленное ему пространство.

Абутилон. Его также называют комнатным кленом. Неприхотлив настолько, что в летний период может использоваться для озеленения полностью открытого балкона. Любит свет и тепло, но в целом в уходе неприхотлив. Обладает одним большим преимуществом: рост его быстр настолько, что уже через год после высадки черенка тот станет пушистым маленьким кустиком, который можно будет обрезать в любую приглянувшуюся форму.

Лимон. Всем известно, что лимоны можно купить в магазине, но не всем – что их можно выращивать дома. Лимонное деревце любит свет и тепло, быстро растет и насыщает воздух цитрусовым запахом. Плюсы его в возможности обрезки, с помощью которой ему можно придать любую форму, и в возможности собирать плоды прямо в своей комнате. К минусам можно отнести то, что желательно покупать черенок – семечко лимона, высаженное после употребление фрукта, может вырасти, но плодоносить будет вряд ли.

Фатсия. Вырастает до высоты полутора метров, а листья её достигают в длину до пятидесяти сантиметров. Они резные, красивые и будучи размещенной на солнце, фатсия отбрасывает причудливую тень. Любит свет и прохладу, но приспособиться может к любым условиям, только немного замедлив свой рост.

Шефлера. Её уже нельзя назвать неприхотливой – напротив, хозяину придется потрудиться, чтобы она росла и чувствовала себя хорошо. Шефлера любит рассеянный солнечный свет, под прямыми же лучами гибнет. Нуждается в обильном поливе, тепле и частом опрыскивании. Листья её похожи на листья каштана – несколько маленьких листков, растущих из одной точки.

Аукуба. Также довольно капризное растение, которое предпочитает полутень и тепло. Нуждается в обильном поливе, при этом важно следить, чтобы воды не было слишком много. Основной её плюс – красивые листья, глянцево-зеленые, с мелкими желтыми пятнышками. За это на родине, в Японии, аукубу называют также «Золотым деревцем».

Кротон. Прихотлив, требует высокой влажности воздуха, регулярного обильного (но не слишком) полива. Любит солнечный свет, но прямых лучей не переносит. Главный его плюс – красивые листья. Ярко-зеленые с оранжевыми, желтыми, красными пятнами и отчетливо различимыми прожилками. Цвет их зависит от правильности ухода и выбранного подвида.

Панданус. Для его выращивания потребуется много места – крона его растет больше вширь, чем вверх. Любит тень, не нуждается в частом поливе или опрыскивании листьев, и единственный его страх – сквозняки.

Молочай. Растет вверх вертикальными побегами с мелкими листочками на концах, которые время от времени опадают, чтобы вырасти заново. Совершенно неприхотлив, не нуждается ни в частом поливе, ни в обрезке, ни во влажности, и даже к собственному расположению не предъявляет особенных требований. Основной плюс – то, что растет он вертикально вверх, по площади не разрастаясь, и потому может быть размещен в любом подходящем углу.

О чем важно помнить?

Домашние большие растения, несомненно, красивы, но выращивать несколько растений в одном помещении для увеличения количества красоты – спорная идея. Выбирать нужно такие растения, которые предъявляют одинаковые требования к окружающей среде, иначе в повышенной влажности, необходимой для одних, начнут умирать другие, которым столько влаги в воздухе противопоказано.

Сочетаемость – вот о чем никогда нельзя забывать. Домашние большие растения совсем как люди. Что для одного радость, для другого смерть, и наоборот.

Источник: vk.com

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