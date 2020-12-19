Дырявое ведро еще послужит

Когда больше не представляется возможным использовать ведро по назначению, нужно найти ему другое применение. Предлагаем вам несколько простых идей, которые помогут извлечь пользу из дырявого ведра.

Делаем кашпо для цветов

Если у прохудившегося ведра осталось хоть немного дна, то из него получится неплохое кашпо в стиле кантри. Для таких целей лучше использовать жестяные или эмалированные емкости. Пластик быстро выгорает на солнце.

Достаточно просто очистить ведро от следов прошлого использования, но по желанию можете его раскрасить или, наоборот, местами ошкурить слой эмали; нарисуйте красивый узор или украсьте накладными элементами.

Посадите любимые цветы в такой горшок, и когда они расцветут, вы уже не вспомните о том, что ведро хотели выкинуть.

Укрываем саженцы

Большинство сеянцев еще некоторое время после высадки в открытый грунт нуждаются в дополнительном укрытии. Здесь-то вам и придут на помощь старые ведра. Удалите с них донышки и в перевернутом виде установите на грядки, закрывая ростки. Немного вдавите или прикопайте края землей, чтобы ветер не унес укрытие.

Эти же ведра позже помогут спасти от палящего солнца нежные листья молодой капусты.

Сооружаем держатель для шланга

Прикрепите негодное к использованию ведро дном к стене сарая или к забору, туда, где обычно храните шланг для полива. Теперь он не будет валяться под ногами и мешать передвигаться или висеть на крючке, который рано или поздно его испортит. После каждого использования наматывайте шланг на ведро. Большой диаметр емкости поможет избежать заломов и продлит срок службы изделия. А внутреннее пространство можно использовать как хранилище для насадок на шланг.

Увеличиваем площадь посадок: овощи в старых ведрах

Если вдруг нескольким кустикам томатов, огурцов или перцев не хватило места на грядке, смело высаживайте их в прохудившееся ведро. За такой грядкой проще ухаживать, а еще ее можно перенести в любое место или даже увезти с дачи в городскую квартиру.

Так можно устроить огород в ведрах на своем балконе. И попробовать вырастить, например, томаты корнями вверх. Это способ, когда растение высаживают в подвесную емкость без дна, и оно растет вниз. При этом его поливают и подкармливают, как и всегда. А вот в пасынковании и подвязке оно не нуждается.

Закопанные в землю вокруг корней хрена, спаржи, малины ведра не дадут корням бесконтрольно распространяться по участку.

Кормушка из ведра

Из отжившего свой век ведра легко можно сделать кормушку для домашней птицы. Для этого по нижнему краю емкости нужно вырезать отверстия примерно одинакового размера. Установить ее в таз, заполнить кормом и закрыть крышкой. Добавление зерна в кормушку будет проводиться по мере его поедания пернатыми.

Устанавливаем в старое ведро садовый зонт

Зафиксировать садовый зонт в нужном положении и при этом необычно декорировать место крепления — это очередная задача для дырявого ведра.

Для этого вам понадобится:

2 ведра разного диаметра;

кусок трубы диаметром чуть больше, чем ножка зонтика;

свежий цементный раствор;

керамзит, мелкий щебень, песок или другой сыпучий материал для декора.

Как делать:

Зафиксируйте трубу в центре меньшего по объему ведра.

На 3/4 залейте раствором.

Установите конструкцию в большую емкость и залейте цементом пространство между ними.

Когда раствор застынет, декорируйте верхнюю часть композиции песком, щебнем или красивыми камушками.

Мастерим предметы интерьера

Если немного пофантазировать, то из дырявого ведра может получиться самый неожиданный арт-объект: вазон, табурет, столик, светильник.

Раскрасьте корпусы ведер в яркие цвета, сделайте мягкие сиденья из пестрой ткани, и вся семья сможет усесться на дизайнерских табуретках за ужином. А когда все разойдутся из-за стола, стульчики можно удобно сложить один в другой.

Прорезав дырку в донышке и вставив туда патрон с лампочкой, можно получить светильник. А если просверлить в стенках ведра замысловатые узоры из дырочек, то старое ведро окажется в одном ряду с модными дизайнерскими приспособлениями.

Не бойтесь экспериментировать, дайте волю фантазии, и она сама подскажет вам самые неповторимые идеи.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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