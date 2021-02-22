Дынная груша — что за фрукт такой?

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По внешнему виду крупные плоды пепино весом от 70 до 750 г напоминают перец и баклажан, но форма может быть от вытянутой до слегка сплюснутой. Окраска плодов вначале зеленая, в биологической спелости плоды становятся оранжево-желтыми с сиреневыми продольными полосами, которые являются одним из признаков их созревания.
По внутреннему строению плоды пепино напоминают дыню — плотная кожица, толстая мякоть и небольшая семенная камера. Плотная кожица позволяет плодам, собранным немного недозрелыми, долго храниться в холодильнике, где они дозариваются около полутора месяцев. Таким образом, лежкость пепино выше, чем у перца или баклажана.
Мякоть очень сочная, сладкая и напоминает муксусную дыню, а по консистенции — лучшие сорта груши. В биологической спелости мякоть очень нежная и за счет этого плоды плохо транспортабельны. Удар или даже небольшой нажим вызывают появление пятен, поэтому спелые плоды собирают чрезвычайно осторожно и для транспортировки упаковывают в мягкую бумагу или стружку.
Семян в семенной камере очень мало или нет вообще, а само содержимое семянной камеры съедобно. Плоды отличаются дынно-земляничным ароматом, богаты сахарами и витамином С, а по содержанию пектиновых веществ пепино превосходит физалис земляничный. Как и из земляничного физалиса, из пепино варят душистое варенье с добавлением лимонного сока.
Агротехника пепино еще не совсем подробно изучена и, как и само растение, не совсем обычная. Семена прорастают очень плохо, поэтому сохранить растение возможно только вегетативным размножением - при поддерживании оптимальной влажности торфо-песчаного субстрата с помощью укрытия пленкой пасынки хорошо укореняются. Обширные работы по изучению культуры пепино про-водятся в Египте и Израиле, но их результаты пока еще недоступны широкому кругу овощеводов.
Из отечественных сортов пепино в настоящее время известны два — Рамзес и Консуэло.
Сорт Рамзес характеризуется сравнительно высокой засухоустойчивостью, хорошо размножается вегетативно (пасынками). Это позднеспелый сорт. Плоды его имеют яйцевидную форму и массу от 250 до 750 г, вкусовые качества их средние и хорошие. При созревании у плодов появляется аромат, они приобретают желто-оранжевую окраску и слабые сиреневые полоски. Мякоть у зрелых плодов - оранжевая. В крупных плодах есть семена - от 15-20 до 90-100 штук. Однако в плодах иногда наблюдается слабый перечный вкус.
Главное преимущество сорта Консуэло перед сортом Рамзес - это отличные вкусовые качества. Задолго до созревания на плодах появляются сиреневые полоски, а при созревании плоды становятся желтыми.
Если плоды перезревают, то они размягчаются настолько, что их можно пить, как сладкий коктейль через соломинку. Плоды Консуэло мельче плодов сорта Рамзес - их масса колеблется от 70-100 до 650 г.
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У этой культуры все необычно: листья - как у перца, сила роста надземной части и корней - как у баклажана, цветки похожи на картофельные, а семена - такие же, как у баклажана и физалиса. А название? Само название чего стоит: дынная груша или пепино (Pepino). Плоды же пепина - это вообще что-то трудно описуемое. Можно с полным правом сказать, что они экзотические — все в них необычайно и привлекательно: и форма, и окраска, и строение, и аромат, и вкус.
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