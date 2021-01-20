Денежному дереву тоже нужны удобрения

Денежное дерево – невероятно красивое растение, которое не только отлично вписывается в интерьер комнаты, но и, как утверждают приметы, обещает жильцам дома финансовое благополучие.

Для того чтобы денежное дерево имело здоровый привлекательный вид и было устойчиво к различным заболеваниям, за ним необходимо постоянно ухаживать. Одним из важнейших мероприятий по уходу за этим растением является своевременная и правильная подкормка.

Требуемые удобрения для денежного дерева



В качестве подкормки для денежного дерева, как правило, применяют азот, кальций, калий и фосфор. Недостаток этих веществ, равно как и их избыток, самым негативным образом сказывается на состоянии растения.

Так, дефицит калия приводит к тому, что побеги денежного дерева приобретают неестественный окрас, а само растение покрывается желтоватыми пятнами. В то же время превышение концентрации этого минерала оказывает разрушающее действие на корни.

Кальций необходим для построения скелета денежного дерева, также он регулирует водный баланс. Рекомендуется вносить его денежному дереву в виде извести, вводимой в землю при изготовлении земельной смеси или сернокислого кальция.

Фосфор необходим для здорового роста денежного дерева. Так, маточные растения, которые были обеспечены необходимой концентрацией фосфора, образуют сильные отростки. Хорошему росту способствует и азот.

Для подкормки денежного дерева применяют универсальное или специальное удобрение, которое предназначено для кактусов и суккулентов. Подкармливать это растение опытные цветоводы рекомендуют в период с апреля по сентябрь. Внесение удобрений должно осуществляться раз в месяц.

Так, особой популярностью пользуется препарат «Гилея – удобрение для кактусов», который часто применяется для подкормки денежного дерева. 2 колпачка средства следует растворить в одном литре кипяченой воды и подкармливать растение в период его активного роста.

Особенности внесения удобрений

Стоит иметь в виду, что данные удобрения усваиваются растением исключительно в период его роста, а потому нецелесообразно осуществлять подкормку в зимнее время, когда денежное дерево пребывает в состоянии покоя. Внесение удобрений не пойдет на пользу и тогда, когда повреждена корневая система растения (например, есть корневая гниль). Также подкормку не следует выполнять в период укоренения или непосредственно после пересадки на новое место.

Для активизации роста и развития денежного дерева применяются минеральные удобрения. При этом их рекомендуется растворять в обычной кипяченой или дождевой воде. Подкормка должна производиться в вечернее время.

Накануне внесения жидких удобрений и сразу же после проведения данного мероприятия необходимо тщательно следить за состоянием почвы в цветочном горшке - она должна быть влажной. На следующий день после подкормки денежное дерево рекомендуется дважды в день - утром и вечером сбрызнуть тепленькой водой.

Соблюдая данные рекомендации, можно вырастить здоровое и красивое растение.

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Источник: vk.com

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