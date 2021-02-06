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Делаем из толстянки красивое деревце
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
06 Февраля 2021 г.
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Толстянка, или как ее чаще всего называют, денежное дерево, прекрасно поддается формированию кроны. Эту особенность нередко используют профессиональные цветоводы для создания диковинных цветочных композиций. Однако сформировать крону деревца на свой вкус можно и в домашних условиях.

Делаем из толстянки красивое деревце

С чего начать формирование кроны

Важный фактор в развитии толстянки — это правильно подобранный горшок. Популярный суккулент имеет слаборазвитую корневую систему. Поэтому посадочная емкость должна быть неглубокой, а ее ширина — чуть больше диаметра кроны.

Дно горшка выстилают дренажным слоем, а затем заполняют специальным субстратом. Для крассулы подойдет почва, составленная из равных частей крупного речного песка, перегноя, листового и дернового грунта. Главное, чтобы она была рыхлой, проницаемой для влаги и кислорода.

Уход в домашних условиях

На правильное развитие растения влияют и другие факторы. Декоративную крону можно сформировать только из здорового денежного дерева, за которым осуществляется грамотный уход.

Достаточное освещение

Крассула предпочитает яркий свет, под влиянием которого листовые пластины приобретают красноватый оттенок. Суккулент может выдерживать и непродолжительное затенение. Однако если цветок систематически недополучает нормального освещения, его побеги вытягиваются, искривляются, становятся тонкими. Из такого экземпляра не получится вырастить декоративное деревце.

Полив

Мощный древовидный суккулент не требует частого, обильного увлажнения почвы. В его толстых, мясистых листьях всегда содержится необходимый растению запас воды. Поэтому поливы осуществляют крайне редко, только по необходимости, когда верхний слой грунта (2-2,5 см) хорошо просох.

Растение легко переносит кратковременную засуху и положительно реагирует на опрыскивание кроны водой комнатной температуры. Очень важно следить за чистотой листовых пластин, т. к. от этого зависит их упругость (тургор).

Обрезка (прищипывание)

Формировать крону денежного дерева нельзя спонтанно и бессистемно. Эту процедуру начинают с первых дней жизни растения, по мере того, как развивается ствол. Постепенно, шаг за шагом толстянке придают красивую форму.

Молодому саженцу прищипывают для начала почку роста на самой макушке. Это можно сделать острым предметом (нож, лезвие) или ногтями, т. к. сочные листочки легко отделяются от побегов. Процедура прищипывания (обрезки) замедляет процесс развития. Но без нее невозможно формирование декоративной кроны. Удаление верхней макушечной почки будет стимулировать активный рост боковых побегов.

Взрослое растение также хорошо переносит процедуру обрезки и поддается формированию кроны. Однако для удаления лишних побегов придется применять садовые ножницы или острый нож.

Тонкие, слабые веточки удаляют полностью, вплотную к стволу. А крупные побеги укорачивают так, чтобы срез находился немного выше почки (на 1,5-2 см). Лишние листовые пластины также прищипывают. Однако все эти процедуры не проводят в один день, а делают в несколько приемов, чтобы не подвергать растение стрессу.

Места срезов обрабатывают древесной золой или обычной аптечной зеленкой. Если инструмент, который применяли для обрезки, был предварительно продезинфицирован, то риск заражения толстянки значительно снижается.

Формирование декоративной кроны

Лучшее время для этого мероприятия — весна. На протяжении летнего сезона крона суккулента также поддается легкой коррекции. Чтобы вырастить декоративное деревце, для начала удаляют все нижние побеги.

Когда верхушка и боковые ветви активно пойдут в рост, начинают корректировать их длину, постепенно придавая кроне желаемую форму. Для стимуляции и хорошего развития крассулы ранней весной ее подкармливают азотсодержащим удобрением. Это позволит кроне активнее наращивать зеленую массу.

Важно! Все процедуры по формированию кроны осуществляют только в вегетационный период. Во время зимнего покоя растение нельзя тревожить.

Из неприхотливой толстянки легко сформировать красивое комнатное деревце. Главное в этом процессе не потерять чувство меры и запастись терпением.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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  • Делаем из толстянки красивое деревце
    Толстянка, или как ее чаще всего называют, денежное дерево, прекрасно поддается формированию кроны. Эту особенность нередко используют профессиональные цветоводы для создания диковинных цветочных композиций. Однако сформировать крону деревца на свой вкус можно и в домашних условиях.
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