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Чтобы гацания хорошо цвела, вырастим рассаду
По инф. vk.com   
13 Июня 2020 г.
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В последние годы огромную популярность среди садоводов приобрел цветок под названием гацания. Эта уроженка африканских просторов покоряет раз и навсегда – цветок не только неприхотлив, но и невероятно красив в период своего пышного цветения. Добавляет достоинств гацании ее завидная засухоустойчивость и непритязательность к условиям выращивания.

Чтобы гацания хорошо цвела, вырастим рассаду

Африканскя ромашка, посеянная семенами, может не успеть зацвести

Особенностью этой культуры, именуемую также газанией и африканской ромашкой, являются крупные высоко декоративные соцветия, которые в зависимости от сорта могут быть окрашены в самые разнообразные тона. Кустики гацании не превышают в высоту 25-30 см, однако это не мешает им создавать великолепный акцент на участке – в период цветения они усыпаны многочисленными соцветиями, от которых просто невозможно отвести глаз.

Эта африканка на своей жаркой родине прекрасно растет на одном месте до 20 лет, а в наших климатических условиях культивируется как однолетник. Поскольку это растение исключительно теплолюбиво, его посадку необходимо планировать на тот момент, когда полностью минует угроза возвратных весенних заморозков.

Однако в «младенчестве» гацания развивается довольно медленно, что при посеве семян в открытый грунт существенно отодвигает начало ее цветения, которое начинает только через 3-4 месяца после посадки. Поэтому эту культуру лучше высевать на рассаду, а через 1,5-2 месяца высаживать подросшие сеянцы на грядку. В средней полосе сев семян на рассаду можно проводить в начале или середине марта, в северных регионах, где угроза заморозков отпадает только в начале июня, процедуру стоит перенести на начало апреля.

Для посадки необходимо подготовить рыхлый плодородный субстрат со слабокислой реакцией. Его можно купить в магазине или приготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях торф, листовой компост и крупнозернистый песок. Самостоятельно приготовленную почвосмесь необходимо обязательно обеззаразить.

Поскольку этот цветок формирует мощный стержневой корень, для посадки нужно подобрать ящик глубиной не менее 10 см. На его дно сначала выкладывают дренаж (керамзит, щебень) слоем 2-3 см, а затем заполняют грунтом и увлажняют.

Семена гацании стоит обеззаразить, а вот дополнительному намачиванию их подвергать не имеет смысла – они обладают прекрасной всхожестью и при температуре +20-22°С дают дружные ростки через 4-7 дней после посадки. Семена раскладывают по поверхности увлажненной почвы в шахматном порядке на расстоянии 2-3 см и аккуратно прижимают ладонью к земле. После этого необходимо засыпать их сверху легким почвенным субстратом, торфом или вермикулитом слоем 0,4-0,5 см. После этого ящик накрывают стеклом или пленкой и оставляют в теплом месте.

До появления ростков емкость ежедневно проветривают, а с появлением петелек всходов стекло снимают и переставляют тару на самый светлый подоконник. Но даже окно, выходящее на южную сторону, не обеспечит рассаду необходимым количеством света, поэтому ее обязательно обеспечивают дополнительной подсветкой. В пасмурную погоду лампы оставляют включенными на целый день, а в ясную досвечивают растения в утренние и вечерние часы, доводя для них длину светового дня до 12-14 часов в сутки.

Важно соблюдать оптимальный температурный режим при выращивании рассады этой культуры. Температура воздуха в помещении не должна подниматься выше +20°С, оптимальные значения термометра - +17-18°С. При этом нельзя допускать резкого перепада дневных и ночных показателей температуры более, чем на десять единиц.

Когда ростки развернут семядоли, можно подсыпать под них небольшой слой легкого почвенного субстрата, который добавит им устойчивости. А в фазе 2-3 настоящих листьев необходимо провести пикировку. Несмотря на то, что гацания сразу же после прорастания формирует длинный корень, не стоит опасаться пикировки – она ее отлично переносит. Перед пикировкой землю в ящике необходимо пролить водой, а затем аккуратно перенести сеянцы вместе с земляным комом в отдельные горшочки глубиной не менее 10 см, использовав для их заполнения вышеописанную почвенную смесь. При этом важно, чтобы корешки не загнулись после пересадки, поэтому для отдельных экземпляров могут потребоваться и более вместительные емкости. Пересаженные растения обильно поливают отстоянной водой и на несколько дней защищают от прямых солнечных лучей.

Рассаду поливают регулярно, но умеренно, избегая переувлажнения почвы в ящике. Спустя 10 дней после появления всходов имеет смысл дать сеянцам фосфорно-калийную подкормку, которая укрепит их корневую систему. Вторую подкормку проводят через 10-14 дней после пикировки, используя любой комплексный препарат по инструкции.

Когда за окном потеплеет, необходимо начать закаливать нежные сеянцы. Их нужно выносить на открытую лоджию сначала на пару часов, а затем постепенно увеличивать интервал «прогулки». К моменту пересадки рассада должна безболезненно выдерживать потоки свежего воздуха и прямые солнечные лучи. Растения высаживают на заранее подготовленную грядку, которую располагают на солнечном возвышенном месте.

Источник: vk.com

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  • Чтобы гацания хорошо цвела, вырастим рассаду
    В последние годы огромную популярность среди садоводов приобрел цветок под названием гацания. Эта уроженка африканских просторов покоряет раз и навсегда – цветок не только неприхотлив, но и невероятно красив в период своего пышного цветения. Добавляет достоинств гацании ее завидная засухоустойчивость и непритязательность к условиям выращивания.
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