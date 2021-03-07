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Что важно знать об антуриуме?
По инф. vk.com   
07 Марта 2021 г.
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Полезные сведения об антуриуме в вопросах и ответах.

Что важно знать об антуриуме?

Почему у антуриума желтеют листья?

Полное пожелтение листа свидетельствует о недостаточном освещении зимой или солнечным ожоге летом. Желтые очаговые пятна на листьях антуриума могут свидетельствовать как о несбалансированном питании растения, так и начавшемся септориозе или заражении тлей.

Почему сохнет антуриум?

У антуриума сохнут листья из-за недостаточного полива и влажности воздуха.

Почему у антуриума чернеют листья?

Лист высох, скрутился и почернел из-за слишком сухого воздуха в помещении или недостаточного освещения. Также у антуриума чернеют листья из-за сквозняков или прямых солнечных лучей.

Черные пятна на листьях антуриума свидетельствуют о слишком низкой температуре в помещении.

А черные кончики являются сигналом начавшегося заболевания антракноз или от избытка солей кальция в субстрате.

Коричневые пятна на листьях антуриума, что это?

Коричневые пятна могут свидетельствовать о переливе или неправильно подобранном субстрате. Также коричневые пятна могут возникнуть вследствие неаккуратной пересадки, когда были повреждены корни растения. Еще одни причина – низкая температура или сквозняк.

Почему антуриум не цветет?

Антуриум довольно капризное растение и требует соблюдения требований к уходу. Для того, чтобы антуриум зацвел, ему нужно создать условия, близкие к естественным, природным. Рекомендуем ознакомиться с правилами ухода и придерживаться их, и тогда цветы антуриума будут радовать вас долгое время.

Почему антуриум не растет?

Антуриум не растет, так как ему что-то не нравится в уходе за ним. Подходящая почва, светлое место, умеренная температура, повышенная влажность и многое другое имеет значение. Рекомендуем ознакомиться с правилами ухода и придерживаться их.

Если растение молодое, но выбросило цветонос, у него не хватает сил для роста. Удалите цветонос, пусть сначала наберет зеленую массу.

Мелкий цветок и мелкие листья у антуриума, что делать?

Недостаточно развитые листья и цветы свидетельствуют о том, что не созданы необходимые условия для полноценного развития растения. Растение не устраивает освещенность, почва или недостаточное количество питательных элементов.

Источник: vk.com

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