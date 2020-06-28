Что такое формировка растений и что она дает?

После пересадки тепличных культур из дома в грунт важно не упустить момент, когда нужно провести формировку. Что такое формировка? В узком смысле это вся система прищипки побегов и размещения растений на опоре. Каким будет растение (и в конечном счете урожай), зависит как от природных условий, так и от применяемых агроприемов.

Если сформировать растение правильно, то оно даст больше плодов

Если разнообразие условий велико, придется вносить поправки в каждом случае. Но есть общие принципы: чем меньше побегов, тем быстрее созреет первый урожай, зато тем меньше плодов в пересчете на одно растение и короче период плодоношения. Но поскольку растения при формировке получаются компактные, можно увеличить плотность посадки. Это позволит получить больше плодов, чем с несформированных кустов на такой же площади. Поэтому формировать надо с умом по-своему для каждой культуры. Так можно заметно повысить урожай.

Формировка огурца зависит от выбранного сорта, не все сорта нуждаются в этом. Формируют в основном позднеспелые сорта, у которых образуется больше мужских цветков, чем женских. Отличить мужские цветки от женских легко, они не имеют завязи. Некоторые сорта и гибриды женского типа образуют преимущественно женские цветы (Зарница, Бригадный, Либелле, Янус). Они не нуждаются в прищипке. Это же относится к некоторым скороспелым и короткоплетистым сортам: Изящный, Муромский, Неросимый, Коралл.

Если прищипка нужна, то ее проводят следующим образом. Через 10-15 дней после посадки растения подвязывают шпагатом к проволокам, формируют растения в 1 главный стебель с оставлением боковых побегов. В пазухах первых четырех настоящих листьев осторожно выщипывают лишние цветки или побеги. Если их не удалить, очень скоро обнаружится, что завязались всего 3-4 огурца. Этот участок называется зоной «ослепления». Последующие 5-6 боковых побегов оставляют длиной до 20 см, а верхушки прищипывают. Выше оставляют уже побеги длиной 30-40 см и также прищипывают верхушки. Во всех случаях на один лист должна приходиться одна завязь. Прищипку побегов следует проводить только в молодом возрасте. Если побеги достигли длины 20-30 см, то пасынковать уже поздно. Еще выше около проволоки побеги оставляют длиной 40-50 см.

Поскольку даже у сортов, растущих в открытом грунте, быстро отрастают длинные усики, стоит только им найти опору, все сорта, выращиваемые в теплицах, можно подвязывать. Маленькие корнишоны или маленькие салатные сорта в результате дадут еще больший урожай. В пленочных теплицах огурцы обычно формируют в один стебель. Перед началом цветения над 6-7 листом главного побега прищипывают верхушку главного стебля. Это нужно делать потому, что у прищипнутых растений через 5-6 дней в пазухах листьев образуются боковые побеги, на которых будет гораздо больше завязей, чем на главном побеге. Из появляющихся в пазухах верхних листьев побегов оставляют два-три. Их опускают вниз и прищипывают на высоте 1-1,2 м. Это самая общепринятая схема формировки огурцов, проверенная годами.

Формировка томатов тоже имеет свои тонкости. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7-8 цветочных кистей. На основном удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Столбики от пасынков оставляют высотой 2 см, чтобы они не давали образоваться новому побегу. Пасынковать растения нужно систематически. При загущенной посадке растение формируют в два стебля с прищипкой (удалением верхушек у плодоносящих побегов) над третьей цветочной кистью, а если лето ожидается теплое, сухое, то над четвертой. Это ограничивает рост и ускоряет формирование и вызревание плодов. Это особенно важно для высокорослых, более позднеспелых сортов. Одновременно с прищипкой у растений удаляют все цветочные кисти, на которых плоды не завяжутся.

Многое зависит от сорта томата. Для детерминантных сортов, то есть тех, у которых генетически заложено ограничение роста побегов, необходимо удаление всех боковых побегов-пасынков. Для индетерминантных томатов, у которых рост прекращается только под влиянием внешних факторов, наиболее раннего урожая добиваются обрезкой (прищипкой) основного стебля над третьей кистью и удалением всех пасынков. У тепличных томатов вообще всегда следует оставлять только один стебель, а если все-таки хочется вести в два, то непременно при полном пасынковании.

Формировка сладкого перца имеет больше вариантов, но тут тоже есть правила. Сладкий перец – кустовое растение. Когда высота растений достигает 15 см, у них удаляют верхушечные точки роста, а это способствует усиленному ветвлению и получается куст. Перцы, выращиваемые в необогреваемых теплицах и в открытом грунте, как правило, низкорослые, кусты высотой до 60 см. В обогреваемых теплицах вырастают значительно более крупные растения.

После первой прищипки боковые побеги могут формироваться в пазухах всех листьев, но их дальнейшее развитие будет зависеть от количества имеющихся побегов и нагрузки их плодами. Боковые побеги нужно удалить из листовых пазух, как только будет сформирована нужная форма куста. Но можно оставить поздние боковые побеги у основания стебля, это позволяет получить плоды в более позднее время.

В зависимости от типа растения дальнейшая формировка сильно различается. Карликовые растения перца естественно не формируют и точки роста у них не прищипывают. Среднерослые растения перца, выращиваемые в теплице, не требуют специального формирования. Нужно удалять нижние листья и побеги без плодов. А вот высокорослые кусты нуждаются в формировке следующим образом. После образования 9-12 листьев и более из боковых побегов первого порядка выбирают два более сильных скелетообразующих побега, остальные прищипывают, оставляя один лист, один плод. Обязательно удаляют все цветки и завязи до первого разветвления главного побега. Когда начинают ветвиться скелетные побеги, на каждой такой развилке нужно выбрать более развитый побег, а слабый прищипнуть после первого листа. Эти операции повторяют с интервалом в несколько дней, что позволяет улучшить освещение и проветривание растений. Все скелетные ветви куста подвязывают каждую в отдельности. Помните, что побеги у перцев очень хрупкие и обращаться с ними надо осторожно.

Формировка баклажанов в целом похожа на формировку перцев, но есть и отличия. Формировать растения баклажана можно начинать еще в рассадном периоде. Прищипните точку роста у некоторых растений после появления пятого настоящего листа. Рассада недели на три прекратит рост, но развитие будет продолжаться – появятся боковые побеги. В результате растения станут значительно здоровее и меньше размером.

После пересадки баклажаны формируют так: когда растения достигнут высоты 20-25 см, необходимо удалить верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться, нужно оставить на растении 2-3 самых сильных побега. Поскольку плоды как раз и вырастают на боковых побегах, для многих сортов прищипка может дать существенную прибавку урожая. Верхушки стебля после образования на них 3-4 плодов прищипывают. Особенно это важно для среднеспелых и поздних сортов. У скороспелых сортов, дающих не более 5-8 плодов, куст не формируют. По мере роста растения необходимо подвязывать так же, как и перцы. Все побеги, которые в дальнейшем появляются, следует удалять, не допуская их роста более 5 см. В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно удаление нижних пасынков,– обязательное мероприятие, и, наоборот, в жаркое сухое лето растения не пасынкуют, так как листовая масса предохраняет влажность почвы от испарения.

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В итоге на растении не должно быть больше трёх стеблей. Если на баклажанах образуются пучки соцветий, то их не надо удалять, в них тоже могут завязаться плоды. При формировке помните, что баклажан очень светолюбив. Если листья затеняют цветок, то плод не завяжется. Поэтому чтобы каждый цветок баклажана получал солнечный свет, все листья, затеняющие его, надо своевременно удалять.

Источник: gazetasadovod.ru

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