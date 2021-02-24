ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Шпинат — деликатес и лекарство
2021-02-07-14-36-12
Согласно агрономическим рекомендациям салат и шпинат сеют весной и летом. А для получения ранней продукции шпинат можно посеять и под зиму. Почему останавливаюсь именно на шпинате? Да потому, что у «короля овощных растений», как зачастую называют шпинат, кроме витаминов А, В, РР, С, присутствует даже...
Выращиваем гвоздику: Гренадин, Венская, Турецкая, Шабо
2021-02-07-14-22-58
Вы знаете, что мода на цветы постоянно меняется. Но вот к гвоздике это никак не относится – она по-прежнему остается самым популярным цветком во многих странах.
Плющелистная пеларгония украсит и клумбу, и квартиру
2021-01-28-18-34-48
Одним из самых популярных растений, которые выращивают в садах на даче, на балконах и квартирах, является пеларгония плющелистная.
А что вы знаете о кислице?
2021-01-21-14-20-38
Кислица рогатая содержит щавелевую, яблочную, лимонную кислоты и их соли, а также витамин С, аровитамин А и рутин.
Зеркало из обычного стекла
2021-01-29-05-46-42
На самом деле, для того чтобы сделать зеркало из стекла нужно совсем не много. Есть более профессиональные и дорогостоящие способы, которые предполагают использование разных сортов распылителей (к примеру, серебро и хром) и дополнительного...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Что нужно хавортии? Свет и чуть-чуть воды
По инф. vk.com   
24 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Условия содержания хавортий и уход в домашних условиях одинаковы для всех, независимо от их вида.

Что нужно хавортии? Свет и чуть-чуть воды

Правила размещения суккулентов

Располагают растение на светлом месте, желательно обеспечить 3-4 часа солнечного освещения утром или вечером. Если окна вашей квартиры выходят на восток или запад – такое месторасположение будет идеальным. При сильном солнечном освещении южного окна цветок необходимо притенять в полуденные часы.

Очень важно обеспечить достаточно длительное освещение в зимний период. Если не хватает солнечного света – можно использовать искусственную подсветку лампами дневного света. В холодный период хавортии устраивают период покоя с температурой содержания 10-13°С тепла, минимальная температура +5°С.

Весной и летом суккуленты содержат как обычные цветы, главное условие — защитить растение от чрезмерного солнечного освещения и обеспечить доступ свежего воздуха.

Полив для хавортий и других суккулентов

Для всех видов суккулентных растений существуют определенные правила полива. Главное условие домашнего ухода – лучше дать минимальное количество воды, чем перелить растение!

В теплый период года, примерно с апреля по август, хавортию поливают как обычно – по мере подсыхания земляного кома, избегая застоя воды. Полив производят отстоявшейся водой комнатной температуры, примерно раз в месяц добавляют удобрения для кактусов.

С сентября поступление влаги постепенно сокращают, зимой растение поливают слегка теплой водой не чаще одного раза в месяц. Такой редкий полив обязателен в период покоя, при прохладном содержании хавортии.

Если сухую зимовку обеспечить невозможно, в отапливаемых помещениях с температурой воздуха 18-20°С растение поливают чаще, примерно раз в две недели. Очень важно не допускать попадания воды в розетку листьев, это может вызвать загнивание и неминуемую гибель растения.

Таким образом, хавортия – неприхотливый в уходе цветок, который сможет вырастить даже начинающий цветовод-любитель. Как и все суккулентные растения, спокойно переносит сухость воздуха в квартире и не нуждается в опрыскивании.

Размножение и посадка хавортий

Размножаются хавортии чаще всего делением растения. Дочерние розетки легко отделяются от материнского растения острым ножом.

Если у детки уже есть маленькие корешки, ее можно сажать сразу в грунт. Если при отделении части растения корней не обнаружено, детку следует подсушить на открытом воздухе 4-5 дней, затем посадить в песок для укоренения.

При размножении хавортии листом его тоже подсушивают несколько дней, затем помещают в песок и не поливают первые три-четыре дня. Потом начинают увлажнять почву очень осторожно, методом «капельного» полива. Очень важно при посадке не допустить загнивания, поэтому горшок не следует накрывать стеклом или пленкой.

Субстрат для посадки хавортии

Используют для посадки грунт для кактусов. Можно взять смесь листовой, глинисто-дерновой земли, кирпичной крошки и песка. Так как корни у хавортии короткие и розетки быстро разрастаются, горшок для посадки лучше брать широкий и неглубокий. На дно обязательно положить керамзит для обеспечения хорошего дренажа – суккуленты не терпят застоя влаги у корней.

Источник: vk.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Что нужно хавортии? Свет и чуть-чуть воды
    Условия содержания хавортий и уход в домашних условиях одинаковы для всех, независимо от их вида.
  • Как починить разрыв на куртке за пару минуты без иголки и ниток
    Зашить порванную куртку иголкой и ниткой не лучшее решение, так как оставшийся после этого шов бросается в глаза. Зачастую закрыть разрыв можно декоративной нашивкой, но она может выглядеть нелепо, если дырка располагается в неудачном месте. Наиболее простым и незаметным способом ремонта куртки является подклейка повреждения специальной ремонтной лентой.
  • Фейхоа можно вырастить дома. Попробуем?
    Необычное название «фейхоа»это вечнозеленое растение получило от имени бразильского натуралиста Фейхо, который впервые его одомашнил.
  • Полезная переработка пластиковых бутылок для огорода
    butulka plast Этот небольшой парничок станет незаменимой помощью на огороде! В нём можно держать рассаду до необходимого времени перед высадкой в землю. Плюсами конструкции является невысокая стоимость и максимальное использование простых материалов!
  • Дынная груша — что за фрукт такой?
    У этой культуры все необычно: листья - как у перца, сила роста надземной части и корней - как у баклажана, цветки похожи на картофельные, а семена - такие же, как у баклажана и физалиса. А название? Само название чего стоит: дынная груша или пепино (Pepino). Плоды же пепина - это вообще что-то трудно описуемое. Можно с полным правом сказать, что они экзотические — все в них необычайно и привлекательно: и форма, и окраска, и строение, и аромат, и вкус.
  • Торшер из бумаги своими руками
    Освещение играет важную роль в обустройстве интерьера. С его помощью можно удачно подчеркнуть изюминки комнаты, а также скрыть недостатки или увести от них взгляд. Но чтобы создать красивую и уютную атмосферу, не обязательно слишком много вкладывать в ремонт и приобретение предметов интерьера слишком много денег.
  • Благородная калла: выращивание белых и цветных сортов
      Калла – невысокое растение с сердцевидными зелеными листьями (6-12 см в длину и до 11 см в ширину) на стебле. На нем растут высокие цветоносы, переходящие на вершине в однолепестковый цветок в виде воронки с початком посередине. Цветы бывают снежно-белые и цветные. Цветные каллы вырастают около 50 см. Белые достигают метра и более в высоту.
  • Помидоры плохо растут? Посмотрим, чего им не хватает
    Добрый день, мой читатель. При недостатке питательных веществ томаты начинают болеть, медленно растут и становятся чахлыми. Они дают маленький урожай и слабо вегетируют. Чаще всего это связано с дефицитом одного или нескольких необходимых элементов.
  • Эксклюзивная шкатулка своими руками
    В современном обществе те люди, которые любят изготавливать собственными руками что-нибудь полезное, обязательно используют соломку для плетения интересных и красочных вещей. Но для того, чтобы использовать соломку, стоит потратит много часов времени на обучение плетению.
  • Как привлечь в сад полезных насекомых?
    Выделите укромную часть сада для любых сорняков. Полезные насекомые приспосабливаются к местной флоре, используя ее как охотничий полигон для охоты за добычей и для приюта.
  • Мифы о выращивании помидоров
    Томаты уже долгие годы пользуются популярностью у огородников, являясь их любимой культурой. Однако на сегодняшний день вокруг выращивания этого овоща собралось множество ошибочных убеждений. В статье поговорим о наиболее частых и беспочвенных.
  • Удивительная переделка из старого советского телефона
    Ни за что не догадаетесь, что можно сделать из старого советского телефона! Ведь, вместо того чтобы пылиться, он может быть переделан и использован в совершенно новом качестве.
  • Рассада перерастает — что предпринять?
    Рассаде томатов 1,5 месяца, высота ее 35 см. В грунт собираюсь ее высадить в начале июня. Как спасти ее от перерастания? М. Смирнов
  • Опоры для растений из труб ПВХ
    1a Можно использовать трубы из ПВХ, чтобы улучшить и украсить свой сад и огород. Сами трубы из ПВХ дешевы и долговечны, а умелая манипуляция позволяет использовать их практически в любом контексте.
  • Какие могут быть опасности в старых квартирах?
    В фильмах ужасов часто используют старые квартиры для нагнетания страха на героев кино. И как только последние успокаиваются, то к ним неминуемо приходит расплата за это. А если перейти на реальность, то что может быть опасного в квартире «в годах»? Многое риски здесь – просто людские фантазии.
  • Много ботвы - мало плодов. Что же делать?
    Обильная надземная масса нужна картофелю, зеленным и корнеплодным культурам, лукам, капустам. У ряда пряных культур излишек зелени ограничивает накопление эфирных масел. А в теплицах, согласно закону биологии, чем больше масса листьев, тем ниже продуктивность растений.
  • Декупаж на ткани с помощью клея ПВА
    Для того, чтобы украсить скатерть, подушку или другую вещь, которую не следует часто стирать, поможет техника декупажа. Смысл ее заключается в том, что с легкостью можно перенести любой рисунок на поверхность ткани при помощи обычного ПВА клея. Все очень просто, а главное, выйдет в чрезвычайно мере красиво.
  • Что любят пчелы? Мед и растения- медоносы
    Что делать, чтобы привлечь пчел на участок?
  • Открытки на 23 Февраля своими руками
    Сложилась давняя традиция поздравлять с Днём защитника Отечества не только военных, но и остальных мужчин любого возраста и рода занятий. Приятным сюрпризом на 23 Февраля может стать открытка. Попробуйте выполнить ее вместе со своим ребенком.
  • Приемы для лучшего опыления растений
    Что делать, чтобы улучшить опыление цветков.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 