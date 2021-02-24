Что нужно хавортии? Свет и чуть-чуть воды

Условия содержания хавортий и уход в домашних условиях одинаковы для всех, независимо от их вида.

Правила размещения суккулентов

Располагают растение на светлом месте, желательно обеспечить 3-4 часа солнечного освещения утром или вечером. Если окна вашей квартиры выходят на восток или запад – такое месторасположение будет идеальным. При сильном солнечном освещении южного окна цветок необходимо притенять в полуденные часы.

Очень важно обеспечить достаточно длительное освещение в зимний период. Если не хватает солнечного света – можно использовать искусственную подсветку лампами дневного света. В холодный период хавортии устраивают период покоя с температурой содержания 10-13°С тепла, минимальная температура +5°С.

Весной и летом суккуленты содержат как обычные цветы, главное условие — защитить растение от чрезмерного солнечного освещения и обеспечить доступ свежего воздуха.

Полив для хавортий и других суккулентов

Для всех видов суккулентных растений существуют определенные правила полива. Главное условие домашнего ухода – лучше дать минимальное количество воды, чем перелить растение!

В теплый период года, примерно с апреля по август, хавортию поливают как обычно – по мере подсыхания земляного кома, избегая застоя воды. Полив производят отстоявшейся водой комнатной температуры, примерно раз в месяц добавляют удобрения для кактусов.

С сентября поступление влаги постепенно сокращают, зимой растение поливают слегка теплой водой не чаще одного раза в месяц. Такой редкий полив обязателен в период покоя, при прохладном содержании хавортии.

Если сухую зимовку обеспечить невозможно, в отапливаемых помещениях с температурой воздуха 18-20°С растение поливают чаще, примерно раз в две недели. Очень важно не допускать попадания воды в розетку листьев, это может вызвать загнивание и неминуемую гибель растения.

Таким образом, хавортия – неприхотливый в уходе цветок, который сможет вырастить даже начинающий цветовод-любитель. Как и все суккулентные растения, спокойно переносит сухость воздуха в квартире и не нуждается в опрыскивании.

Размножение и посадка хавортий

Размножаются хавортии чаще всего делением растения. Дочерние розетки легко отделяются от материнского растения острым ножом.

Если у детки уже есть маленькие корешки, ее можно сажать сразу в грунт. Если при отделении части растения корней не обнаружено, детку следует подсушить на открытом воздухе 4-5 дней, затем посадить в песок для укоренения.

При размножении хавортии листом его тоже подсушивают несколько дней, затем помещают в песок и не поливают первые три-четыре дня. Потом начинают увлажнять почву очень осторожно, методом «капельного» полива. Очень важно при посадке не допустить загнивания, поэтому горшок не следует накрывать стеклом или пленкой.

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Субстрат для посадки хавортии

Используют для посадки грунт для кактусов. Можно взять смесь листовой, глинисто-дерновой земли, кирпичной крошки и песка. Так как корни у хавортии короткие и розетки быстро разрастаются, горшок для посадки лучше брать широкий и неглубокий. На дно обязательно положить керамзит для обеспечения хорошего дренажа – суккуленты не терпят застоя влаги у корней.

Источник: vk.com

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