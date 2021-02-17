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Что любят пчелы? Мед и растения- медоносы
|По инф. gazetasadovod.ru
|17 Февраля 2021 г.
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Что делать, чтобы привлечь пчел на участок?
Для привлечения пчел опылителей используют посадки медоносных растений – душицу, мелиссу, жимолость, акацию, шиповник и др. В теплицы и под пленочные укрытия ставят в банках с водой цветущую сирень, ромашки, одуванчики и другие медоносы или проводят опрыскивание раствором меда, воды и цветов того же растения, которое желательно опылить. Раствор (1:1:1) настаивают 23 суток. Опрыскивание лучше проводить с 23.00 до 45 часов утра (когда пчела не работает).
Пчелы воспринимают различные запахи, причем в 1000 раз сильнее человека. В поисках источника меда пчелы за километр и более чувствуют запахи цветов и среди них – лучшие по содержанию нектара.
Исследования австрийского доктора Фриша показали, что пчелы видят не только цвета, которые воспринимает человеческий глаз, но и до 30 их оттенков, неуловимых зрением человека. Однако предпочтение отдают белому, желтому и голубому, но красный путают с черным.
Американский ученый Дж. Л. Гулда установил, что особенно быстро пчелы находят пищевые источники, окрашенные в фиолетовый цвет.
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