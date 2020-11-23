Что губит свеклу на корню?

Что делать, если кормовая свекла гниет прямо корню?

Скорее всего, это вирусное заболевание – ризомания. Обычно признаки болезни можно обнаружить еще в июле – нижние листья засыхают, а внутренние увядают. Те же растения, которые доживают до уборки (около 30 %), имеют грубые, бородатые корнеплоды и начинают гнить через 15-20 дней после уборки.

Инфекция могла попасть к вам вместе с семенами. Абсолютно надежных способов борьбы с вирусами растений пока не разработано. Поэтому займитесь профилактикой: возвращайте посевы всех видов свеклы (даже листовой) на то же место не ранее, чем через 7-8 лет, не выращивайте свеклу на участках с близким уровнем грунтовых вод, глубоко рыхлите почву после сильных дождей и обильных поливов.

Так как вирус чаще поражает ослабленные растения, обеспечьте свеклу высоким уровнем питания: вносите осенью перегной, после появления всходов и первой прорывки подкормите азотными удобрениями, а в конце июня – начале июля внесите фосфорные и калийные удобрения. И конечно же, не оставляйте на семена маточники свеклы на участках, где отмечены признаки заболевания ризоманией.

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Источник: gazetasadovod.ru

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