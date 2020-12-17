Что делать с подмерзшей малиной?

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У малины культурных сортов слабая зимостойкость надземных побегов. В малоснежные зимы или при некачественном укрытии они часто погибают. Корни обычно сохраняются, и побеги замещения вновь отрастают, но дадут урожай только в следующем году.
Эта беда может повторяться каждую зиму. Полностью пригнуть побег к земле невозможно (сломается у почвы), хотя основная часть его ложится до вершинки на землю, всю зиму укрыта листвой и снегом. Оголилась от снега такая дуга – потрескалась на ней кора, почернел камбий – значит, погибнет весь побег. Вернее побег погибает от того места, где дуга оказалась не прикрытой снегом и до самой его вершинки.
Но часть побега от уровня снежного покрова и до земли сохранилась, а это 3-5 спящих почек. Перезимовав, они дают приличный урожай. Чем ближе к вершине, тем плодовая веточка короче (20-25 см), ягоды мельче, их не более 10-12. А вот плодовые веточки у самого основания куста вырастают до 1 м и сильно разветвляются. На них образуется от 70 до 100 цветков и завязей.
И это еще не все – ягоды на них в 1,5-2 раза крупнее. Вот что такое 3-5 спящих почек у основания куста! А если вы обнаружили оголенные от снега «дуги» пригнутых побегов – немедленно засыпьте их снегом в 20-30 см толщины и в дальнейшем чаще осматривайте укрытия малины.
Весной не торопитесь вырезать погибшие побеги – нужно дождаться пробуждения почек по всей длине и тогда уже брать в руки секатор. Имейте в виду – у основания побега почки пробуждаются намного позже, чем на остальной части. Я всегда оставляю пенек 20-30 см высоты при вырезании погибших побегов: возможно запоздалое пробуждение на нем спящих почек. Если же их нет – повторно вырежете, чтобы сохранить у основания побега большее количество спящих почек, достаточно для пригибания насыпать на грядку опилок (15-20 см в высоту), а затем уже пригнуть побеги. Вот, уже не 3-5, а 7-8 спящих почек. А если засыплете опилками всю дугу побега – никакие морозы ему не страшны. Отрастающие плодовые ветки у основания побега длиной до 1 м самостоятельно урожай ягод не удержат – подвяжите их на низкую шпалеру нормально плодоносящего куста. Остаются после вымерзания 10-12 пеньков высотой 25-30 см, и на них вырастает до 30 мощных плодовых веток – это чересчур много, оставьте 12-15 самых мощных и хорошо расположенных, отклоните их в сторону и подвяжите к тычинам, а остальные ветки – вырежьте. Жалко – но надо, иначе будет много мелкой ягоды, а загущенный куст превратиться в рассадник вредителей и болезней.
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У малины культурных сортов слабая зимостойкость надземных побегов. В малоснежные зимы или при некачественном укрытии они часто погибают. Корни обычно сохраняются, и побеги замещения вновь отрастают, но дадут урожай только в следующем году.
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