Хрупкая анемона — дочь ветров

Анемона, называемая ветреницей за колебание лепестков от малейшего ветра, украшала венки еще древнегреческих красавиц. Современные анемоны представляют собой преимущественно гибриды, цветущие несколько позже дикого растения.

Данный род представляют корневищные и клубневые многолетние растения, отличающиеся высотой, временем цветения и строением листьев и цветов, которыми уже веками привлекает к себе анемона.

Выращивание и уход за такой культурой – дело несложное и удастся даже начинающему садоводу.

Особенности выращивания анемоны

Предпочитают меняющийся свет, поэтому будут рады расти под кроной дерева или в умеренно затененном углу сада. Наилучших результатов удается достичь на равномерно влажных и обильно удобренных нейтральных легких почвах. Для нее губительно скопление воды, и полив совершают по мере надобности, смачивая почву до залегания корней. Летом дважды за месяц рекомендуются подкормки и мульчирование, однако свежий навоз вносить нельзя. Зимой понадобится укрытие, особенно если речь об анемоне корончатой или гибридной.

Высаживают, учитывая их стремительное разрастание в следующем году целыми колониями. Поэтому лучше заранее отвести этим цветам собственное место, на котором те будут произрастать несколько лет, ведь эти представители флоры весьма плохо реагируют на пересадку.

Если же свободной территории немного, можно искусственно ограничить площадь разрастания ветреницы, посадив ее в горшок без дна.

Размножение

Существует немало способов размножить анемону: делением куста или корневищ, семенами, клубнями. Однако в том, какой способ лучший, садоводы не сходятся во мнении. Семена готовы к посеву непосредственно после созревания, поэтому их сразу можно высевать в ящички под зиму. Делать это можно и в марте, в так называемые холодные парники, где днем появившиеся всходы открывают, а вечером укрывают от возможных заморозков. Через месяц-полтора проклевывается росток. Выращивание и уход сеянцев ограничивается своевременным поливом и стимуляцией развития подкормками.

Растение крайне плохо переносит пикировку, поэтому при сильном загущении посадку лучше просто проредить. В цветник молодые растения отправляют, когда на них формируются клубеньки размером с горошину.

Вегетативное размножение особенно рекомендуется для гибридных видов. В этом случае корневая часть делится на несколько вместе с придаточными почками. Такое действие проводят до начала роста побегов, желательно в марте. Высаживать кустики можно также осенью, хотя в это время велика опасность, что до холодов саженцы не успеют достаточно укорениться, тем более, в этот период еще может продолжаться цветение.

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Ландшафтный дизайн с анемонами

Эффектные, но не слишком вызывающие садовые украшения. Они создают оригинальные цветочные сочетания на различных цветниках и красиво смотрятся на балконах. Кустовые виды станут хорошим фоном для ярких цветов ростом ниже, а для самого растения лучший фон – это деревья и крупные кустарники.

Тем не менее, лучше создавать полянку из анемон слегка отдаленно от других культур, чтобы корневые системы не соприкасались, мешая друг другу. Довольно часто выращивают ветреницу и для срезки, поскольку она хорошо сохраняет декоративность при транспортировке и долго не вянет.

Источник: vk.com

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