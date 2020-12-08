Хранить овощи можно и в квартире

Вырастили урожай или запаслись овощами у фермеров? Теперь надо упаковать картошку, лук и чеснок на хранение так, чтобы они подольше не портились.

В конце лета и начале осени многие запасаются картошкой, чесноком и луком: кто-то сам копает на даче, а кто-то закупается, пока ее продают недорого. Вопрос: как теперь хранить овощи в условиях обычной городской квартиры? Об этом Wday.ru расспросил компетентных специалистов.

Михаил Щетинин - доктор технических наук, профессор, проректор по научной работе Московского государственного университета пищевых производств.



Овощи нужно хранить в темном прохладном месте. Оно не должно быть теплым, потому что чем выше температура, тем больше вероятность образования плесени и загнивания продуктов. Для огурцов, перца нужно обеспечить температурно-влажностный режим: завернуть их во влажную тряпочку, и они достаточно долго будут храниться, не будут терять влагу, не станут дряблыми и достаточно долго сохранят свой первозданный вид.

При хранении картофеля в домашних условиях его в первую очередь надо помыть, а еще лучше — посушить и, не моя, освободить от излишней земли и тому подобного. После чего поместить его в темное прохладное место. Это основные рекомендации.

Срок их хранения зависит от сорта овощей, от времени их уборки. Конечно, за овощами нужно наблюдать и вовремя убирать подгнившие.

Если в квартире есть и холодильник, и погребок на кухне, и балкон, то это дает большую возможность затариться и посмотреть, где что лучше сохраняется. Картофель рекомендую положить в шкаф под окном, а другие овощи — в холодильник.

Кстати, фрукты и овощи в холодильнике лучше разделить перегородкой, чтобы они не соприкасались, поскольку у них разные сроки созревания и хранения. Фрукты могут испортиться чуть раньше и повлиять на овощи.

Сергей Белков, химик-технолог

Место для хранения лука и чеснока должно быть прохладным, сухим и темным. Из целлофановых пакетов их нужно вынуть и переложить в деревянный ящик, бумажный пакет или в авоську или капроновый чулок, как раньше делали наши мамы и бабушки. Иначе в безвоздушном пространстве начнут размножаться микроорганизмы и начнется гниение. Можно поставить ящик с овощами под раковину или повесить чулок в чулан.

Не имеет значения, хранить ли чеснок целиком или разделить его на зубчики, но, на мой взгляд, лучше все-таки целиком. Не следует хранить лук и чеснок в холодильнике, где большая влажность и все быстро отсыревает, а их запахи могут впитать в себя другие продукты. К тому же чеснок там быстро начинает расти и высыхает.

Лук и чеснок не имеют срока хранения, они пригодны к употреблению, пока не высохнут или не сгниют. Это достаточно непредсказуемый продукт для хранения. Пока сохраняется товарный вид, их можно есть.

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По инф. 3vozrast.ru

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