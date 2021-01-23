Хочется красоты? Сделайте многоуровневые клумбы

Сегодня многие дачники стремятся всячески украсить свои участки. Сажают декоративные деревья и кусты, обустраивают цветники и клумбы. Ведь дача — это не только огород, но и место отдыха, которое должно радовать глаз. Весьма оригинально смотрятся и гармонично вписываются в ландшафт приусадебного участка многоуровневые клумбы.

Сделать их несложно, незатратно, а материал, форма и подбор цветов зависят лишь от фантазии дачника.

Желательно, чтобы такие клумбы соответствовали общему стилю участка и построек. Именно от него может зависеть выбор материала для клумбы. А он достаточно широк. Это могут быть классические материалы типа бетона, кирпича, досок. Но весьма оригинально будут смотреться и клумбы, выполненные, например, из автомобильных покрышек или ненужных предметов мебели, крупной кухонной посуды.

Многоуровневые клумбы из дерева

Это популярный, экологичный материал. Для клумбы он подойдет практически в любом виде: новые доски, брус, бревна, мебельные ящики, паллеты. Форма секций такого цветника может иметь вид ромба, треугольника или классического прямоугольника. А конструкция — вид пирамиды, состоящей из нескольких ярусов поставленных друг на друга ящиков: нижний ярус самый большой по размерам, верхний — самый маленький.

Количество ярусов может быть разным. Неплохо и богато будет смотреться пятиярусная клумба с высотой каждого яруса около 30 см.

Свежую древесину перед монтажом желательно пропитать антисептическим средством или покрыть лаком, поскольку это натуральный материал, подверженный гниению.

Короб первого яруса устанавливается или собирается на подготовленном участке. Дно выкладывается небольшим дренажным слоем в 3–4 см. После этого ящик заполняется землей, которую нужно хорошо уплотнить. Далее монтируются следующие ярусы, с которыми проводятся аналогичные действия. Не стоит забывать о внесении подкормки для растений. Перед их посадкой землю необходимо хорошо полить.

Клумбы из камня

Смотрятся они эффектно и даже монументально, отличаются долговечностью и устойчивостью к воздействию неблагоприятных природных факторов. При этом камень может быть любым — от покупного декоративного до целого или битого кирпича, осколков булыжников.

Каменная клумба кладется в несколько этапов:

выкапывается яма необходимого размера глубиной порядка 25 см;

яма на 10 см заполняется слоем песка;

для укрепления конструкции проводится цементная заливка, поверх которой выкладываются камни по выбранному периметру;

укладывается дренажный слой толщиной 2–4 см;

засыпается земля с внесенной в нее подкормкой.

Каждый следующий ярус, укладываемый на цементный состав, делается только после того, как просохнет предыдущий.

Существенный плюс клумб из камня — секции могут иметь любую, даже самую причудливую форму.

Старые покрышки как материал для многоуровневой клумбы

Их часто используют для организации простых клумб, но оригинально будут смотреться и многоуровневые. Желательно, чтобы покрышки были разного диаметра. Тогда самую большую используют в качестве подложки, а маленькая будет венчать конструкцию. Получится самая настоящая пирамида. На ее сбор уйдет времени всего несколько минут, а финансовых затрат вообще не потребуется. Для придания большего эффекта композиции покрышки можно раскрасить разноцветными красками.

Каждая покрышка заполняется подкормленной землей, которую следует уплотнить и пролить.

Особенности подбора цветов

Он осуществляется по вкусу и желанию владельца участка, но некоторые рекомендации все-таки желательно соблюсти. Особенностью многоуровневой клумбы является то, что после полива происходит избыточное увлажнение грунта нижних ярусов и быстрое высыхание в верхних. Поэтому, выбирая декоративные культуры, для нижних ярусов лучше выбрать такие цветы, которые хорошо переносят влажную почву, например: фиалки, незабудки или примулы. Ну, а для верхних ярусов подойдут цветы, не страдающие при дефиците влаги: бархатцы, настурция, астры.

В многоуровневой клумбе могут быть высажены растения с цветами одного оттенка или разных. Важно подобрать такие из них, которые цветут одновременно и имеют подходящие для клумбы размеры.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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