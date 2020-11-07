Чеснок из бульбочек — алтернативный способ выращивания чеснока

Большинство садоводов знает, что чеснок можно размножать не только зубками, но и бульбочками. Причем чеснок, выращенный из бульбочек, не болеет, так как через бульбочки не передаются вирусные и грибковые инфекции, накапливающиеся в луковицах при неоднократном размножении зубками.

Да и урожай чеснока из бульбочек получается на 30-40 % больше, чем при обычной посадке зубками.

Но бульбочки, как правило, очень мелкие, в первый год из них получаются лишь однозубки размером с большую фасоль, на второй год – размером с грецкий орех и лишь на третий год вырастает «нормальная» луковица. Оригинальный способ получения луковицы из бульбочек уже на второй год после посадки предложил садовод-любитель А. Панин.

Секрет состоит в том, что уже в первый год он высаживает на грядку крупные бульбочки. Чтобы вырастить такие бульбочки, зубчики чеснока помещают в трубочки длиной 40-45 мм, напиленные из старых раскладушек. Трубочки не дают луковице расти, и все питательные вещества поступают из нее в стрелку, поэтому и вырастают бульбочки довольно большими.

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Источник: gazetasadovod.ru

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