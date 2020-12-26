Черная малина: преимущества необычной ягоды

Кумберленд – высокоурожайная и зимостойкая ягодная культура, несомненно достойная наших садов. C одного куста она дает до 4-6 кг ягод.

Во время созревания куст бывает весь усыпан кистями ягод. Ягоды средней величины, при созревании черные с синеватым отливом, благодаря наличию воскового налета. Вкус сладко-кисловатый, приятный, с небольшим привкусом ежевики. Сок интенсивно окрашенный, красный. Ягоды кумберленда универсального применения: их употребляют в свежем виде, используют для приготовления компотов, варенья, а иногда как краситель добавляют для придания приятной красной окраски компотам из других слабоокрашенных плодов и ягод, например, яблок.

Кумберленд, как и красноплодная малина, полукустарник. Однако, в отличие от нее, не дает корневой поросли: молодые побеги появляются, как у смородины, только от куста. Следовательно, отпадает необходимость без конца удалять их, как приходится поступать с красноплодной малиной. Другое отличие от красной малины – побеги его представляют довольно толстые, длинные (до 3 м) и шиповатые плети, что и определяет способы формирования куста. Минеральные и органические удобрения повышают его урожайность. Кумберленд любит поливы, особенно нуждается в них во время образования и созревания ягод. При регулярных поливах мы получаем больше ягод, и они бывают значительно крупнее, сочнее и не осыпаются.

Положительным качеством кумберленда для условий средней полосы является и то, что он зацветает поздно, в начале июня. Это позволяет ему избежать повреждений весенними заморозками. Цветение длится долго. Так же долго продолжается период сбора урожая, что вполне отвечает желаниям садоводов­любителей.

Кумберленд хорошо размножается семенами и укоренившимися верхушками побегов. Молодые побеги обычно к концу июля достигают длины 2-3 м и дугообразно поникают к земле. Верхушка побега, коснувшись поверхности почвы, образует булавообразную головку и укореняется, превращаясь к сроку осенней посадки в саженец с хорошо развитой корневой системой. Укоренившуюся верхушку на высоте 20-30 см можно отделить секатором от основного куста, и сажать на новое место. Если корневая система к сроку посадки оказалась слабой, то ее до весны можно оставить на месте, не отделяя от куста, или пересадить на грядку на доращивание.

При семенном размножении семена сразу после сбора урожая высеваю на заранее подготовленную грядку на глубину 2-3 см, хорошо мульчирую перегноем, торфом или опилками и умеренно поливаю. Весной всходит около 40-60 % семян. Семена у него туговсхожие, поэтому появление всходов может продолжаться в течение всего лета.

Семена можно сеять и весной, но для этого требуется длительная (150-180 дней) стратификация. Стратификацию семян кумберленда провожу таким способом. Беру около 1 стакана песка, промываю, подсушиваю и прокаливаю. Прокаливание необходимо для уничтожения болезнетворных начал, которые могут вызвать заплесневение семян. С этой же целью обеззараживаю и семена, замачивая их в течение 1,5-2 ч в розовом растворе марганцовки. Затем смешиваю их с песком: 1 часть семян с 3-5 частями песка. Смесь увлажняю так, чтобы она не рассыпалась, если сжать ее в комок, но чтобы и вода не капала. Ее помещаю в банку или в другую посуду и ставлю в погреб, подвал или холодильник, на полку, где температура находится в пределах 1...5 оС. Через каждые 15-20 дней смесь необходимо перемешивать, а при необходимости и увлажнять. В конце срока стратификации семена могут проклюнуться. Если это произошло раньше наступления сроков сева, то их прямо в этой же посуде закапываю глубоко в снег и так храню до посева.

Кумберленд можно сажать как осенью, так и весной. Для посадки готовлю посадочные ямы, как и для красной малины, но копаю их в один ряд, а расстояние между ямами оставляю 1,5-2 м. Посадочные работы провожу так же, как и при посадке красной малины. После посадки на концах ряда ставлю высокие, прочные столбы и между ними протягиваю шпалеры – проволоки на высоте: 1,3; 1,6; 1,8 и 2,1 м. В последующие годы плодоносящие побеги¬плети надо будет равномерно прикреплять на этих шпалерах. Осенью, после плодоношения, все старые стебли вырезаю с корня. Молодые побеги, которые были прикреплены к шпалерам, осенью опускаю на землю, и их укрывает снег, а весной их снова размещаю на них.

Обрезку кумберленда можно производить как с осени, так и весной. Он хорошо переносит эту операцию. Поэтому кусты я формирую по своему вкусу. В середине лета, когда побеги достигают 1,8-2,0 м, отщипываю верхушку. Основной побег дает множество боковых побегов длиной до 1 м. Осенью, когда вырезаю и удаляю отплодоносившие стебли, одновременно все боковые побеги укорачиваю до 30-50 см. При такой обрезке удобно ухаживать за кустами, да и плодоношение бывает не только высоким, но и обильным: буквально все стебли и боковые побеги покрываются сначала цветками, а осенью ягодами.

В остальном уход (удобрение, поливы, защиту от вредителей и болезней) провожу так же, как за обычной малиной. Вредители и болезни кумберленда и красной малины одни и те же, но следует отметить, что кумберленд к ним более устойчив.

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Источник: gazetasadovod.ru

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