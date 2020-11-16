Чем заболели деревья?

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Скорее всего, дерево в вашем саду поразила грибная болезнь, которая называется цитоспороз. Чаще всего такие повреждения наблюдаются у плодовых деревьев старше 20-летнего возраста, молодые этим заболеваниям не подвержены. «Воротами» для проникновения инфекции в ветви или штамб дерева служат повреждения коры морозом, солнечные ожоги, различные раны на коре.
Признаком поражения коры дерева цитоспорозом является красновато-коричневый цвет налета, при попытке отделить его от древесины кора разлохмачивается. Кора внешне напоминает гусиную кожу с выступающими бугорками спороношения гриба. Возбудитель цитоспороза вначале развивается в мертвых или ослабленных тканях (в местах механических повреждений, морозобоин), затем заражает своими токсинами соседние здоровые ткани и быстро распространяется в них. Возможно усыхание ветвей в течение 1,5-2 месяцев, а в случаях поражения развилок скелетных ветвей может произойти и полная гибель дерева. Деревья поражаются этим заболеванием особенно в урожайные годы.
Меры борьбы в основном агротехнические:
нельзя допускать крупных механических повреждений и поломок ветвей;
недопустимо лазать в крону деревьев и наносить механические повреждения у оснований скелетных ветвей;
нельзя наносить при обрезке много крупных ран. Их немедленно в течение первых 2-3 ч требуется замазывать садовым варом;
не допускайте морозобоин и солнечных ожогов, обязательно белите штамбы у основания скелетных ветвей специальной садовой побелкой или краской;
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