Чем лучше мульчировать малину?

Какие материалы использовать для осеннего и весеннего мульчирования малины.

Корневая система малины находится в 20 см от поверхности, что делает ее уязвимой для заморозков и морозов. Мульчирование корней не только защищает их, но и удерживает в почве влагу, и улучшает воздухообмен. Укрытие корней можно проводить осенью и весной. Главное провести всю процедуру верно и выбрать подходящие материалы.

Осеннее мульчирование

Укрытие корневой системы осенью позволяет обеспечить защиту от резких перепадов температур и сильных морозов. В отсутствие снежного покрова эта мера является наилучшим способом уберечь малинник.

Осеннее мульчирование проводят с использованием органических материалов. Выбирать необходимо материалы с нейтральной кислотной и щелочной средой.

Опилки. Насыпаются слоем до 12 см. Через пару лет превратятся в перегной, что обеспечит малиннику дополнительное питание.

Торф. Идеален для малины. Слоя в 7 см достаточно для защиты корневой системы. Уникален тем, что его можно выложить поверх первого выпавшего снега.

Солома. Потребует временных затрат, так как укладывается вокруг каждого куста.

Прелая листва. Использовать в качестве мульчи допустимо только перепревшую листву. Основание кустов засыпают равномерным слоем, высотой не менее 5 см.

Компост. Содержит много азота и по этой причине меньше всего подходит для укрытия корневой системы малины. Использовать его необходимо в исключительных случаях, слоем менее 5 см.

Из неорганических материалов в качестве мульчи используют черный спанбонд. Разрезанный на полосы шириной 40 см, он укладывается по обе стороны от ряда малины и закрепляется скобами. Дополнительным бонусом выступит полное отсутствие сорняков, которые не смогут прорасти через спанбонд весной.

Весеннее мульчирование

Весеннее мульчирование защитит корни от внезапно вернувшихся заморозков, а с приходом жарких дней не даст влаге испаряться из почвы. Проводят его после внесения первых минеральных подкормок, чтобы питательные вещества свободно достигли корней.

Рекомендуется использовать следующие материалы:

Навоз с соломой. Укладывают слоем до 8 см. Не только питает, но и прогревает корневую систему в процессе своего разложения.

Подсолнечная лузга. Обладает слабой плотностью, но не разносится ветрами. Слой толщиной 5 см защитит корни от заморозков и перегрева.

Щепа и мелкие ветви. Рекомендуется вносить только в перепревшем виде. Толщина слоя такой мульчи должна достигать 10 см.

Старые газеты. Уложенные в 4 слоя и присыпанные землей газетные листы не только защитят корневую систему, но и не пропустят через себя сорные травы. Разложившись, обеспечат малиннику дополнительное питание, повысят его урожайность.

Сено. Не самый удачный выбор мульчи. Семена сорняков, оставшиеся в сене, в весенний период активно прорастают и лишают малину влаги и питательных веществ.

Торф и опилки применяют так же, как и при осеннем мульчировании.

Какие материалы использовать для осеннего и весеннего мульчирования малины

Мульчирование малины. (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)

Из неорганических материалов весной используют лутрасил. Укрывают кусты, как и спанбондом.

Сроки весеннего мульчирования зависят от климата региона и состояния осенней мульчи. Осеннюю защиту важно успеть провести до наступления первых морозов.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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