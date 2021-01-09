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Чем, когда и как поливать фикусы?
По инф. vk.com   
09 Января 2021 г.
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Правильный полив является самым важным фактором в выращивании фикусов в домашних условиях.

Чем, когда и как поливать фикусы?

Вода для полива

Для полива фикусов нельзя использовать воду сразу из-под крана, так как в ней содержится много извести. Профильтруйте или дайте отстояться воде, тем более что она должна еще и согреется до комнатной температуры.

Чтобы изменить жесткость водопроводной воды, её можно вскипятить и остудить до комнатной температуры. При остывании воды на дно емкости оседает и оставшаяся известь, поэтому во время переливания воды из одного сосуда в другой старайтесь не взбалтывать емкость, а остатки воды с осевшей известью слейте.

Самая хорошая вода для полива фикусов — дождевая или снеговая. В домашних условиях такую воду можно получить, замораживая её в морозилке и потом оттаивая до комнатной температуры. Для полива фикусов хорошо использовать воду из аквариумов (такую воду лучше всего использовать в вегетационный период).

Можно поливать растения водой, которая была пропущена через обычный бытовой фильтр.

Если вы поливаете фикусы обычной водопроводной водой, то на листьях, в горшке и на поверхности земли в скором времени может появится белесый налет. Из горшка его можно убрать, сменив верхний слой субстрата, но с листьев такой налет трудно убирается, из-за этого теряется декоративность фикуса.

Сроки полива

Сроки полива фикуса напрямую зависят от температуры в комнате. При высокой температуре в помещении полив и опрыскивание фикуса придется проводить чаще, так как сухой и жаркий воздух может обернуться листопадом для фикуса. Если температура воздуха в комнате ниже средней, то интервалы между поливами становятся длиннее. Чрезмерный полив при пониженной температуре воздуха может также спровоцировать листопад, кончики листьев начнут темнеть.

Освещение в комнате также влияет на сроки полива фикуса. Если фикус стоит близко к окну (в весенне-летний период), тем чаще его придется поливать, чем дальше от окна стоит горшок, тем меньше освещенность, значит, и фикус меньше нуждается в поливе.

При дополнительном освещении у фикуса увеличивается световой день в зимнее время, а значит и потребность в поливах зимой также возрастает Если растение находится, в прохладном месте и в периоде покоя, то частоту полива необходимо уменьшить.

Самый лучший способ определения полива фикуса — это погрузить кончик пальца или деревянную палочку в земляную смесь, если палец остался сухим, значит пора поливать. У крупных напольных фикусов нужно предварительно отгрести верхний слой земли. Небольшие горшки можно определить по весу. Перед поливом горшок с субстратом становится легким.

Количество полива.

Поливать фикус нужно аккуратно, распределяя воду по всей поверхности субстрата. На следующий день после полива субстрат нужно осторожно прорыхлить, стараясь не задеть корни, это способствует лучшей аэрации субстрата.

Количество полива зависит от размера горшка. Если фикус напольный, то объем воды может быть несколько литров. Большинство всасывающих корней фикуса находятся внизу горшка, поэтому объем воды должен быть достаточным, чтобы смочить эти корни.

Если фикус по каким-то причинам пересох, то горшок нужно погрузить в емкость с водой, достать после того, как перестанут подниматься пузырьки и дать стечь лишней воде. Если эта процедура не помогла оживить фикус, тогда проведите омолаживающую обрезку.

Если вода после полива быстро протекает через дренажное отверстие, то это сигнализирует о том, что фикус пора пересаживать.

Влажность воздуха.

Все фикусы предпочитают высокую влажность воздуха, но хорошо растут и при более низкой, 30% относительной влажности воздуха. В этом случае любое увлажнение воздуха в комнате очень положительно сказывается на состоянии фикуса.

Всем видам фикусов, выращиваемых в комнатных условиях, особенно карликовому, необходимо регулярное опрыскивание. Опрыскивание фикуса хорошо проводить дважды в день, утром и вечером, а еще фикус любит теплый душ, который желательно устраивать для него раз в неделю. Опрыскивать фикус можно только при теплом содержании, если растение находится в прохладном месте, то растение опрыскивать нельзя.

Подкормка фикусов.

В весенне-летний период подкормки фикусов проводят один раз в две недели, зимой, если фикус находится в теплом месте и с дополнительной подсветкой— один раз в месяц.

Подкормка проводится только на влажную почву, после полива, например, вечером, или на другой день. Для подкормки фикуса предпочтительнее жидкие минеральные подкормки для декоративно-лиственных растений с комплексом микроэлементов (лучше использовать специальные удобрение для фикусов). Ни в коем случае не переусердствуйте с подкормками, избыток удобрений более опасен для растений, чем недостаток.

Нельзя подкармливать фикусы после пересадки в течение 1,5-2 месяцев. Во-первых, в новом субстрате и так содержатся питательные вещества, а во-вторых, всасывающие корни еще не работают в новом горшке, поэтому их можно просто сжечь удобрениями.

После пересадки дайте время фикусу, пусть он освоится в новой земле, листья приобретут прежний тургор, появятся молодые листочки, только тогда можно начинать подкормки фикуса.

Источник: vk.com

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  • Чем, когда и как поливать фикусы?
    Правильный полив является самым важным фактором в выращивании фикусов в домашних условиях.
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