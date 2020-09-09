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Борьба с тлей: методы работающие и не очень
По инф. vk.com   
09 Сентября 2020 г.
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Достаточно ли вы знаете о средствах борьбы с тлей?

Борьба с тлей: методы работающие и не очень

Для уничтожения тли важно делать профилактические обработки

Не работает

- Ловчий пояс. Это решение не спасает от тли и является предупреждающим фактором, так как муравьи изобретательны в переносе тли, а ветер также переносит этих вредителей.⠀

- Кока-Кола. Несмотря на наличие в составе ортофосфорной кислоты, не рекомендуется использовать этот напиток в качестве инструмента борьбы с тлей. Обусловлено это тем, что сладкий состав напитка наоборот может привлечь насекомых, причем, более серьезных.⠀

- Водка. Не эффективно в борьбе с тлей, а в закрытых и теплых помещениях, например, теплице скорее всего подействует на садовода, чем на вредителей.⠀

Работает

Химические средства

- Профилактин. Это средство подойдет для ранневесенней обработки, до распускания почек. Он работает при низких температурах и не смывается дождем.⠀

- Актара. Препарат подойдет на ранних этапах, до появления тли. Он устойчив к солнечному свету, не снижает эффективности при сухом воздухе или в дождливую погоду.⠀

Народные средства⠀⠀

- Раствор горчицы. 100 гр. порошка растворяют в 10 л. горячей воды и настаивают в течение суток.⠀

- Мыльный раствор. 300 гр. хозяйственного мыла на 10 л. воды. Можно заменить жидким мылом, тогда необходимо всего 125 мл. на 10 л. воды.⠀

- Табак. 200 гр. измельчённых сухих листьев настаивать 2 суток в 5 л. воды. Затем довести до 10 л. и процедить.⠀

Важное замечание

Стоит понимать, что от тли избавиться раз и на всегда у вас не получится. Важно делать весеннюю обработку. А представленные народные средства в большей степени эффективны в закрытом грунте, то есть у вас дома и в теплице.⠀

Источник: vk.com

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