Борьба с тлей: методы работающие и не очень

Красивая, удобная вещь представляет собой довольно большой в длину и ширину шарф, который можно плести разными методами. Он выглядит как обычный прямоугольник, используется на плечах наподобие накидки, на голове вместо платка, на шее превращается в...
Достаточно ли вы знаете о средствах борьбы с тлей?
Для уничтожения тли важно делать профилактические обработки
Не работает
- Ловчий пояс. Это решение не спасает от тли и является предупреждающим фактором, так как муравьи изобретательны в переносе тли, а ветер также переносит этих вредителей.⠀
- Кока-Кола. Несмотря на наличие в составе ортофосфорной кислоты, не рекомендуется использовать этот напиток в качестве инструмента борьбы с тлей. Обусловлено это тем, что сладкий состав напитка наоборот может привлечь насекомых, причем, более серьезных.⠀
- Водка. Не эффективно в борьбе с тлей, а в закрытых и теплых помещениях, например, теплице скорее всего подействует на садовода, чем на вредителей.⠀
Работает
Химические средства
- Профилактин. Это средство подойдет для ранневесенней обработки, до распускания почек. Он работает при низких температурах и не смывается дождем.⠀
- Актара. Препарат подойдет на ранних этапах, до появления тли. Он устойчив к солнечному свету, не снижает эффективности при сухом воздухе или в дождливую погоду.⠀
Народные средства⠀⠀
- Раствор горчицы. 100 гр. порошка растворяют в 10 л. горячей воды и настаивают в течение суток.⠀
- Мыльный раствор. 300 гр. хозяйственного мыла на 10 л. воды. Можно заменить жидким мылом, тогда необходимо всего 125 мл. на 10 л. воды.⠀
- Табак. 200 гр. измельчённых сухих листьев настаивать 2 суток в 5 л. воды. Затем довести до 10 л. и процедить.⠀
Важное замечание⠀
Стоит понимать, что от тли избавиться раз и на всегда у вас не получится. Важно делать весеннюю обработку. А представленные народные средства в большей степени эффективны в закрытом грунте, то есть у вас дома и в теплице.⠀
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
Деревянные грузовые поддоны- это настоящий подарок для всех умельцев. Из них можно сделать практически все, что взбредет в голову, и главное реализовывать свои мечты как можно быстрее, чтобы не охладеть к ним. поддоны помогут в реализации любых идей, так как они просты в использовании. Недороги, прочны, и могут использоваться для изготовления и мебели, и скамеек, и любые сложные конструкционные сооружения из них будут сотворены без труда. Существует масса идей того, как из поддонов из древесины создать различные полезные элементы для гаража.
Простые, а главное дешёвые пластиковые корзинки с лихвой заменят крутые и раскрученные органайзеры от именитых брендов. Основная задача — соединить эти корзинки так, как нужно именно вам, в зависимости от того, где именно вы хотите организовать хранение. Это может быть тумба, кухонный шкаф определённой высоты и глубины, мойка под раковиной и многое другое. Посмотрите на чудесные идеи хранения, которые реально работают на кухне!
Старые вещи могут сослужить хорошую службу ещё раз, если своими руками подарить им вторую жизнь! Без усилий вы сможете сделать красивый, мягкий и стильный коврик с помпонами и бахромой, используя старые футболки и джинсы, которые уже не носятся. Настоящая красота для дома из ненужных вещей!
Советская мебель высоко ценится и сегодня, ведь она прочная, надежная и обладает простым, но вместе с тем изящным дизайном, который отлично вписывается в современный интерьер. Более того, многие сегодня просто мечтают заполучить советскую мебель себе, и поэтому ее очень активно выкупают и реставрируют.
Если вы по какой-либо причине никак не можете решиться на приобретение фонтанчика для участка, сделайте его самостоятельно! Занятие это увлекательное, довольно бюджетное и не такое уж и сложное. Особенно если у вас есть ненужный пластиковый ящик.
В сезон гриппа и других вирусных заболеваний мы все ищем дополнительные способы защитить себя и своих близких от заражения. Помочь в этом могут комнатные растения, они не только освежают интерьер, но и благодаря фитонцидам и эфирным маслам способны очищать воздух от уличной пыли, болезнетворных бактерий и даже вирусов.
Совсем несложно сделать банкету. Получится очень практичная и полезная с двойной функцией банкетка. С одной стороны, банкетка будет функционировать как скамейка, и если ее повернуть, то можно будет использовать как стеллаж.
Свекла относится к столовым корнеплодам, которые значительно менее требовательны к условиям зимнего хранения, чем морковь. Она очень хорошо хранится в подвале, если корнеплоды не имеют механических повреждений и не заражены инфекционными заболеваниями.
Из обыкновенной пол-литровой стеклянной банки вы можете своими руками сделать удивительную поделку — красивый подсвечник, который удачно впишется в интерьер! Это очень быстрая, простая и бюджетная идея, но результат, тем не менее, очень и очень удачный. Попробуйте повторить этот несложный мастер-класс!
Сегодня мы расскажем о получении семян свеклы и моркови на своем садовом участке. Соблюдая агротехнику и выполняя наши рекомендации, вы сможете получить свои собственные семена этих культур с довольно высокой всхожестью.
Очень интересная техника рукоделия — ошибана — удивительное искусство самураев. Есть у нее что-то общее с гербарием. Из засушенных цветов, веток, семечек, коробочек, листьев и небольших плодов, помещенных под пресс, можно составлять уникальные композиции, а при наличии навыков и усидчивости — настоящие картины.
Вaриегaтность – это нaличие у рaстений нaряду с обычными клеткaми клеток-мутaнтов с измененным генетическим состaвом. Taкие клетки не способны синтезировaть xлорофилл, поэтому являются бесxлорофилльными.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.