Благородная калла: выращивание белых и цветных сортов

Калла – невысокое растение с сердцевидными зелеными листьями (6-12 см в длину и до 11 см в ширину) на стебле. На нем растут высокие цветоносы, переходящие на вершине в однолепестковый цветок в виде воронки с початком посередине. Цветы бывают снежно-белые и цветные. Цветные каллы вырастают около 50 см. Белые достигают метра и более в высоту.

Особенности ухода за комнатной каллой

Следуя особенностям строения этой культуры и ее происхождения, уход за ней имеет свои отличия от ухода за другими комнатными цветами.

Полив и освещение

Правильный полив выступает одним из главных этапов выращивания каллы. Эти цветы очень благосклонно воспринимают регулярный полив и влажный грунт. Сухая почва приведет к прекращению их роста. Особенно требовательна к поливу белая калла, привыкшая к произрастанию в болотистых местностях. Когда она активно растет, ее следует много поливать. Делать это следует, когда верхняя почва просохнет на 1 см. Остатки воды нужно сливать через 15 минут.

Цветные каллы так обильно поливать не следует. Нужно избегать застоя воды в поддоне, это может привести к загниванию корней. Полив производят водой комнатной температуры по мере просыхания грунта на 2-3 см.

Растение чувствует себя комфортно при влажности 70-80%, поэтому его нужно дважды в день опрыскивать. Протирать листья влажной тряпкой и положить на поддон влажный керамзит или мох.

Когда растение отцветает, регулярность поливов сокращается (для всех видов). Цветные каллы спустя месяц или два следует вообще прекратить поливать. Сразу переводить культуру в фазу отдыха нельзя, прекращая полив или обрезая листья. Нужно, чтобы клубни полностью дозрели. Период покоя обычно припадает с октября-ноября до конца февраля. Но это время может сдвигаться в зависимости от условий содержания цветка.

Калле необходимо также хорошее освещение круглый год. Лучше, чтобы это был непрямой солнечный свет. В зимний период ощущается его недостаток. При нехватке света культура может не цвести, пуская в рост только стебли. Белые каллы нужно освещать даже в период отдыха. Цветные виды могут потерять характерный оттенок при нехватке освещения.

Оптимальный температурный режим

И для белых, и для цветных калл высокая температура в сочетании с низкой влажностью губительны – их часто поражают вредители. Резкие температурные перепады влекут за собой прекращение цветения.

В вегетативный период белые сорта нужно содержать при +18-20 градусов. Когда закончится цветение, снижать постепенно температуру до 10-12 градусов. Период отдыха должен длиться не менее 2 месяцев. Цветные каллы чувствуют себя комфортно при +20-24 градусов. Легкие колебания температурного режима днем и ночью хорошо сказываются на формировании клубней и листков. После цветения для дозревания клубни 1 месяц содержат без полива при +25-27 градусов. Когда они дозреют, их без листьев укладывают на сухую зимовку при +3-5 градусов, посыпав опилками.

Состав почвы и подкормка

Для калл подходят подкисленные грунты. Оптимальный следующий субстрат:

• дерновая земля (2 части);

• листовая земля (1 часть);

• торф (1 часть);

• песок (1 часть).

Чтобы цветок развивался правильно, его нужно своевременно подкармливать. Иногда летом каллы высаживают в открытую почву, где они получают нормальную подпитку. Но при постоянном содержании в горшке требуются комплексные удобрения. Вносить их нужно по очереди раз в 10-14 дней.

Чтобы растение не наращивало усиленно листья (что отражается на цветении), в вегетационный период нельзя переусердствовать с удобрениями с азотом. Когда появятся цветоносы, нужно подкормить растение мочевиной, во время цветения внести настой яичной скорлупы. Нельзя опрыскивать подкормками покрывало цветка, он может потерять декоративный вид.

Пересадка домашней каллы

Когда заканчивается период покоя, производится пересадка каллы в свежий грунт. При регулярной прищипке свежих побегов и замене верхнего слоя земли в вазоне каллу можно не пересаживать 2 года.

Белые цветы нужно высаживать в горшки, подходящие по размерам клубней (диаметром не менее 15 см), но не очень глубокие. В него помещают дренажный слой 5 см, субстрат. Можно приобрести универсальный субстрат для цветущих комнатных культур.

Глубоко помещать корневище каллы не нужно, но слишком мелко тоже. Чтобы высчитать правильно глубину, диаметр корневища нужно умножить на три. Когда растение пересажено, температуру следует понемногу поднимать. Когда оно начнет активно расти (через 2-3 недели), можно начинать активный полив и подкормку.

Появление новых луковиц и размножение каллы

У каллы корневище имеет вид луковиц. Они делятся, их становится больше, они разрастаются и занимают все большую площадь. Лишнее нужно регулярно выкапывать и пересаживать или выбрасывать. Луковицу пересаживают в хорошо дренированную почву. Выбирать для посадки нужно солнечное место.

Сажать луковицу следует горизонтально. Лунка должна быть приблизительно 10 см глубиной. Обильно полить почву, чтобы клубень хорошо начал расти. Отделять луковицы нужно руками. На каждой должна быть хотя бы одна почка.

Выращивание семян на рассаду

Обычно таким размножением каллы занимаются селекционеры. Но если выращивать ее в домашних условиях, предварительно семена замачивают на 6 часов в натуральном биостимуляторе растений – гумате калия. Потом их выкладывают на поддон на влажное полотенце. Сверху накрыть таким же полотенцем и поставить на неделю в теплое место. Следить, чтобы семена не пересыхали. Полотенце должно быть именно влажным, а не мокрым. Когда семена прорастут, их нужно посеять в лотки с грунтом, и оставить в теплое место, пока не появятся всходы. Не взошедшие семена выбросить. Потом можно рассаду пересадить в горшок.

Завершение цикла вегетации

Культура продолжает рост, пока находится во влажном грунте. Вегетационный период заканчивается в сентябре – октябре. Листья начинают постепенно отмирать. С началом появления желтизны полив нужно уменьшать. Через 2-3 недели его следует полностью прекратить. Листья должны самостоятельно высохнуть, дав возможность оставшимся в них микроэлементам попасть в клубни.

Если калла растет в горшке, ее можно не выкапывать. Перенести растение в прохладное место (балкон, веранда). Важно, чтобы период отдыха длился не менее 3 месяцев. Иначе калла рискует не зацвести.

Заболевания каллы и уход в этот период

Большая часть заболеваний растения вызываются бактериями или грибками, среди которых:

• Серая гниль может распространиться на все участки растения. Возникает серый налет, вызванный грибком. Заразиться цветок может разными путями: через грунт, воду, ветер. При чрезмерной влажности воздуха и почвы риск поражения грибком возрастает. Больное растение обрабатывают Витароксом, Ровралем и прочими фунгицидами. Перед этим нужно сделать проветривание комнаты.

• Антракноз каллы характеризуется наличием на листьях пятен коричневого цвета. Листья со временем засыхают и трескаются. Их нужно убирать, а растение обработать фунгицидом.

• Корневая гниль проявляется в виде увядания каллы. Если растение выкопать, то на клубнях можно увидеть сухую гниль. Возникает это заболевание вследствие переувлажнения грунта. Необходимо приостановить полив цветка, или заменить грунт на менее влажный. Обработка фунгицидом тоже нужна.

• Бактериальная гниль возникает вследствие поражения культуры бактериями. Средств борьбы с ним нет, поэтому цветок желательно утилизировать.

Почему не цветет калла — на этот вопрос не всегда можно ответить с уверенностью. Факторов, способных вызвать такую проблему, может быть несколько. Наличие множества луковиц, которые долго не пересаживались, частые пересадки, смены мест вазона, неправильный уход. Все это ослабляет материнское растение, и калла не цветет.

Почему у каллы желтеют и сохнут листья?

Причин пожелтения и засыхания листьев каллы есть много:

• подмерзание клубней;

• недостаток или, наоборот, избыток полива;

• дефицит важных микроэлементов;

• недостаточно влажный воздух в комнате.

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Калла отцвела что делать?

Если после цветения листья еще зеленые, то нужно продолжить полив и ждать их засыхания. Поливать нужно все меньше с каждым разом. После отмирания листьев можно отправить растение на покой.

Источник: vk.com

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