ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вечнозеленая изгородь: и сад украсит, и от посторонних глаз укроет
2021-01-21-11-56-09
Многие дачники предпочитают вечнозеленый сад обычному. Хвойные будут радовать своей красотой даже зимой. Необходимо лишь выбрать подходящие сорта деревьев и правильно ухаживать за...
Подготовишь клубни к посадке — раньше урожай молодой картошечки соберешь
2021-01-20-14-08-03
В середине весны пора выносить семенной картофель из подвалов и погребов и ставить на проращивание.
Шпинат — деликатес и лекарство
2021-02-07-14-36-12
Согласно агрономическим рекомендациям салат и шпинат сеют весной и летом. А для получения ранней продукции шпинат можно посеять и под зиму. Почему останавливаюсь именно на шпинате? Да потому, что у «короля овощных растений», как зачастую называют шпинат, кроме витаминов А, В, РР, С, присутствует даже...
Плющелистная пеларгония украсит и клумбу, и квартиру
2021-01-28-18-34-48
Одним из самых популярных растений, которые выращивают в садах на даче, на балконах и квартирах, является пеларгония плющелистная.
Выращиваем гвоздику: Гренадин, Венская, Турецкая, Шабо
2021-02-07-14-22-58
Вы знаете, что мода на цветы постоянно меняется. Но вот к гвоздике это никак не относится – она по-прежнему остается самым популярным цветком во многих странах.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Благородная калла: выращивание белых и цветных сортов
По инф. vk.com   
21 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

 

Калла – невысокое растение с сердцевидными зелеными листьями (6-12 см в длину и до 11 см в ширину) на стебле. На нем растут высокие цветоносы, переходящие на вершине в однолепестковый цветок в виде воронки с початком посередине. Цветы бывают снежно-белые и цветные. Цветные каллы вырастают около 50 см. Белые достигают метра и более в высоту.

Благородная калла: выращивание белых и цветных сортов

Особенности ухода за комнатной каллой

Следуя особенностям строения этой культуры и ее происхождения, уход за ней имеет свои отличия от ухода за другими комнатными цветами.

Полив и освещение

Правильный полив выступает одним из главных этапов выращивания каллы. Эти цветы очень благосклонно воспринимают регулярный полив и влажный грунт. Сухая почва приведет к прекращению их роста. Особенно требовательна к поливу белая калла, привыкшая к произрастанию в болотистых местностях. Когда она активно растет, ее следует много поливать. Делать это следует, когда верхняя почва просохнет на 1 см. Остатки воды нужно сливать через 15 минут.

Цветные каллы так обильно поливать не следует. Нужно избегать застоя воды в поддоне, это может привести к загниванию корней. Полив производят водой комнатной температуры по мере просыхания грунта на 2-3 см.

Растение чувствует себя комфортно при влажности 70-80%, поэтому его нужно дважды в день опрыскивать. Протирать листья влажной тряпкой и положить на поддон влажный керамзит или мох.

Когда растение отцветает, регулярность поливов сокращается (для всех видов). Цветные каллы спустя месяц или два следует вообще прекратить поливать. Сразу переводить культуру в фазу отдыха нельзя, прекращая полив или обрезая листья. Нужно, чтобы клубни полностью дозрели. Период покоя обычно припадает с октября-ноября до конца февраля. Но это время может сдвигаться в зависимости от условий содержания цветка.

Калле необходимо также хорошее освещение круглый год. Лучше, чтобы это был непрямой солнечный свет. В зимний период ощущается его недостаток. При нехватке света культура может не цвести, пуская в рост только стебли. Белые каллы нужно освещать даже в период отдыха. Цветные виды могут потерять характерный оттенок при нехватке освещения.

Оптимальный температурный режим

И для белых, и для цветных калл высокая температура в сочетании с низкой влажностью губительны – их часто поражают вредители. Резкие температурные перепады влекут за собой прекращение цветения.

В вегетативный период белые сорта нужно содержать при +18-20 градусов. Когда закончится цветение, снижать постепенно температуру до 10-12 градусов. Период отдыха должен длиться не менее 2 месяцев. Цветные каллы чувствуют себя комфортно при +20-24 градусов. Легкие колебания температурного режима днем и ночью хорошо сказываются на формировании клубней и листков. После цветения для дозревания клубни 1 месяц содержат без полива при +25-27 градусов. Когда они дозреют, их без листьев укладывают на сухую зимовку при +3-5 градусов, посыпав опилками.

Состав почвы и подкормка

Для калл подходят подкисленные грунты. Оптимальный следующий субстрат:

• дерновая земля (2 части);

• листовая земля (1 часть);

• торф (1 часть);

• песок (1 часть).

Чтобы цветок развивался правильно, его нужно своевременно подкармливать. Иногда летом каллы высаживают в открытую почву, где они получают нормальную подпитку. Но при постоянном содержании в горшке требуются комплексные удобрения. Вносить их нужно по очереди раз в 10-14 дней.

Чтобы растение не наращивало усиленно листья (что отражается на цветении), в вегетационный период нельзя переусердствовать с удобрениями с азотом. Когда появятся цветоносы, нужно подкормить растение мочевиной, во время цветения внести настой яичной скорлупы. Нельзя опрыскивать подкормками покрывало цветка, он может потерять декоративный вид.

Пересадка домашней каллы

Когда заканчивается период покоя, производится пересадка каллы в свежий грунт. При регулярной прищипке свежих побегов и замене верхнего слоя земли в вазоне каллу можно не пересаживать 2 года.

Белые цветы нужно высаживать в горшки, подходящие по размерам клубней (диаметром не менее 15 см), но не очень глубокие. В него помещают дренажный слой 5 см, субстрат. Можно приобрести универсальный субстрат для цветущих комнатных культур.

Глубоко помещать корневище каллы не нужно, но слишком мелко тоже. Чтобы высчитать правильно глубину, диаметр корневища нужно умножить на три. Когда растение пересажено, температуру следует понемногу поднимать. Когда оно начнет активно расти (через 2-3 недели), можно начинать активный полив и подкормку.

Появление новых луковиц и размножение каллы

У каллы корневище имеет вид луковиц. Они делятся, их становится больше, они разрастаются и занимают все большую площадь. Лишнее нужно регулярно выкапывать и пересаживать или выбрасывать. Луковицу пересаживают в хорошо дренированную почву. Выбирать для посадки нужно солнечное место.

Сажать луковицу следует горизонтально. Лунка должна быть приблизительно 10 см глубиной. Обильно полить почву, чтобы клубень хорошо начал расти. Отделять луковицы нужно руками. На каждой должна быть хотя бы одна почка.

Выращивание семян на рассаду

Обычно таким размножением каллы занимаются селекционеры. Но если выращивать ее в домашних условиях, предварительно семена замачивают на 6 часов в натуральном биостимуляторе растений – гумате калия. Потом их выкладывают на поддон на влажное полотенце. Сверху накрыть таким же полотенцем и поставить на неделю в теплое место. Следить, чтобы семена не пересыхали. Полотенце должно быть именно влажным, а не мокрым. Когда семена прорастут, их нужно посеять в лотки с грунтом, и оставить в теплое место, пока не появятся всходы. Не взошедшие семена выбросить. Потом можно рассаду пересадить в горшок.

Завершение цикла вегетации

Культура продолжает рост, пока находится во влажном грунте. Вегетационный период заканчивается в сентябре – октябре. Листья начинают постепенно отмирать. С началом появления желтизны полив нужно уменьшать. Через 2-3 недели его следует полностью прекратить. Листья должны самостоятельно высохнуть, дав возможность оставшимся в них микроэлементам попасть в клубни.

Если калла растет в горшке, ее можно не выкапывать. Перенести растение в прохладное место (балкон, веранда). Важно, чтобы период отдыха длился не менее 3 месяцев. Иначе калла рискует не зацвести.

Заболевания каллы и уход в этот период

Большая часть заболеваний растения вызываются бактериями или грибками, среди которых:

• Серая гниль может распространиться на все участки растения. Возникает серый налет, вызванный грибком. Заразиться цветок может разными путями: через грунт, воду, ветер. При чрезмерной влажности воздуха и почвы риск поражения грибком возрастает. Больное растение обрабатывают Витароксом, Ровралем и прочими фунгицидами. Перед этим нужно сделать проветривание комнаты.

• Антракноз каллы характеризуется наличием на листьях пятен коричневого цвета. Листья со временем засыхают и трескаются. Их нужно убирать, а растение обработать фунгицидом.

• Корневая гниль проявляется в виде увядания каллы. Если растение выкопать, то на клубнях можно увидеть сухую гниль. Возникает это заболевание вследствие переувлажнения грунта. Необходимо приостановить полив цветка, или заменить грунт на менее влажный. Обработка фунгицидом тоже нужна.

• Бактериальная гниль возникает вследствие поражения культуры бактериями. Средств борьбы с ним нет, поэтому цветок желательно утилизировать.

Почему не цветет калла — на этот вопрос не всегда можно ответить с уверенностью. Факторов, способных вызвать такую проблему, может быть несколько. Наличие множества луковиц, которые долго не пересаживались, частые пересадки, смены мест вазона, неправильный уход. Все это ослабляет материнское растение, и калла не цветет.

Почему у каллы желтеют и сохнут листья?

Причин пожелтения и засыхания листьев каллы есть много:

• подмерзание клубней;

• недостаток или, наоборот, избыток полива;

• дефицит важных микроэлементов;

• недостаточно влажный воздух в комнате.

Калла отцвела что делать?

Если после цветения листья еще зеленые, то нужно продолжить полив и ждать их засыхания. Поливать нужно все меньше с каждым разом. После отмирания листьев можно отправить растение на покой.

Источник: vk.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Помидоры плохо растут? Посмотрим, чего им не хватает
    Добрый день, мой читатель. При недостатке питательных веществ томаты начинают болеть, медленно растут и становятся чахлыми. Они дают маленький урожай и слабо вегетируют. Чаще всего это связано с дефицитом одного или нескольких необходимых элементов.
  • Эксклюзивная шкатулка своими руками
    В современном обществе те люди, которые любят изготавливать собственными руками что-нибудь полезное, обязательно используют соломку для плетения интересных и красочных вещей. Но для того, чтобы использовать соломку, стоит потратит много часов времени на обучение плетению.
  • Как привлечь в сад полезных насекомых?
    Выделите укромную часть сада для любых сорняков. Полезные насекомые приспосабливаются к местной флоре, используя ее как охотничий полигон для охоты за добычей и для приюта.
  • Мифы о выращивании помидоров
    Томаты уже долгие годы пользуются популярностью у огородников, являясь их любимой культурой. Однако на сегодняшний день вокруг выращивания этого овоща собралось множество ошибочных убеждений. В статье поговорим о наиболее частых и беспочвенных.
  • Удивительная переделка из старого советского телефона
    Ни за что не догадаетесь, что можно сделать из старого советского телефона! Ведь, вместо того чтобы пылиться, он может быть переделан и использован в совершенно новом качестве.
  • Рассада перерастает — что предпринять?
    Рассаде томатов 1,5 месяца, высота ее 35 см. В грунт собираюсь ее высадить в начале июня. Как спасти ее от перерастания? М. Смирнов
  • Опоры для растений из труб ПВХ
    1a Можно использовать трубы из ПВХ, чтобы улучшить и украсить свой сад и огород. Сами трубы из ПВХ дешевы и долговечны, а умелая манипуляция позволяет использовать их практически в любом контексте.
  • Какие могут быть опасности в старых квартирах?
    В фильмах ужасов часто используют старые квартиры для нагнетания страха на героев кино. И как только последние успокаиваются, то к ним неминуемо приходит расплата за это. А если перейти на реальность, то что может быть опасного в квартире «в годах»? Многое риски здесь – просто людские фантазии.
  • Много ботвы - мало плодов. Что же делать?
    Обильная надземная масса нужна картофелю, зеленным и корнеплодным культурам, лукам, капустам. У ряда пряных культур излишек зелени ограничивает накопление эфирных масел. А в теплицах, согласно закону биологии, чем больше масса листьев, тем ниже продуктивность растений.
  • Декупаж на ткани с помощью клея ПВА
    Для того, чтобы украсить скатерть, подушку или другую вещь, которую не следует часто стирать, поможет техника декупажа. Смысл ее заключается в том, что с легкостью можно перенести любой рисунок на поверхность ткани при помощи обычного ПВА клея. Все очень просто, а главное, выйдет в чрезвычайно мере красиво.
  • Что любят пчелы? Мед и растения- медоносы
    Что делать, чтобы привлечь пчел на участок?
  • Открытки на 23 Февраля своими руками
    Сложилась давняя традиция поздравлять с Днём защитника Отечества не только военных, но и остальных мужчин любого возраста и рода занятий. Приятным сюрпризом на 23 Февраля может стать открытка. Попробуйте выполнить ее вместе со своим ребенком.
  • Приемы для лучшего опыления растений
    Что делать, чтобы улучшить опыление цветков.
  • Маски, связанные крючком – новый тренд
    Похоже, медицинские маски еще долго будут нашей реальностью - даже с окончанием карантина и пандемии, многие будут опасаться за свое здоровье и использовать эти средства защиты на регулярной основе.
  • Когда сеять томаты? А это смотря, где их потом выращивать
    Сроки посева томатов в зависимости от их постоянного места выращивания.
  • Как превратить обычный овощной ящик в симпатичный ящик для хранения
    Идея же по созданию из овощного контейнера вот такого ящика для хранения отлично подходит каждому, кто хочет красиво организовать порядок дома.
  • Сквозняк в теплице — плохо, но «баня» — еще хуже
    Опыление цветков и образование завязей у помидоров происходит только в тех случаях, когда в теплице поддерживается оптимальная температура, а цветочная пыльца сухая. Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии – в одной теплице растения ломятся от урожая, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.
  • Почему осыпаются цветы и завязи?
    Что делать, если у тепличных томатов осыпаются цветки?
  • Cпособ имитации кирпичной кладки: эффектный результат при минимуме затрат
    В современном интерьере, созданном в скандинавском стиле или стиле лофт всегда найдется место для кирпичной кладки. Ошибочно полагать, что для подобных работ в обязательном порядке нужен кирпич или имитирующая его плитка, требующая дополнительной укладки. Существует уникальный способ, позволяющий быстро сделать не убиваемую кирпичную стену. Приятным моментом станет и то, что затраты на приобретение материала в таком проекте сведены к минимуму. Еще бы, все, что понадобится для работы — плиточный клей, который при других способах создания искусственной кирпичной стены является всего лишь основой для кладки. Правда в конце понадобится окрашивание, но его в любом случае никто не отменял.
  • Рассада баклажанов любит бережное обращение
    Рассада баклажанов полегла за одну ночь. Все растения вялые, хотя и без признаков вредителей. Что произошло и как лечить рассаду?

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 