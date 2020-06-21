Белокрылка: меры борьбы и профилактика

Крылья у белокрылок покрыты восковым налетом, немного напоминающем муку. Длина насекомых обычно не превышает 3 мм. Несмотря на то, что белокрылки несколько напоминают мелких чешуекрылых, эти насекомые гораздо ближе к тлям.

Белокрылки могут существенно навредить комнатным и тепличным растениям

Дотронувшись до зараженного растения, можно увидеть, как насекомые взлетают с листьев и побегов.

Белокрылки - насекомые с неполным превращением. Подвижная плоская овальная личинка отыскивает подходящее для питания место на растении и прижимается к его поверхности, поджимая под себя ноги. Восковые железы выделяют вокруг личинки восковой барьер, плотно прикрепляющийся к поверхности листа или коры. Уже после первой линьки у личинки сильно уменьшаются ноги и усики и она становятся неподвижной.

У личинки четвертого возраста меняется и форма тела — оно вздувается, находясь под защитой восковой капсулы. В это время личинка перестает питаться, в ее теле идет перестройка организации, как в куколке,— закладываются крылья, длинные ноги, усики и другие органы взрослой белокрылки.

Табачная белокрылка (Bemisia tabaci G.). Широко распространенный вид вредителей, родом из Южной Азии. Повреждает многие растения: овощные, бахчевые, технические, декоративные культуры. Предпочитает высокие температуры воздуха, в пределах 30-35 °С, в сочетании с высокой влажностью воздуха. В жаркие влажные годы развивается до 15 поколений вредителя. Белокрылки являются переносчиками ряда вирусных заболеваний.

Тепличная белокрылка, или Оранжерейная белокрылка (Trialeurodes vaporariorum W.). Вид, широко распространенный в закрытом грунте (в домах, теплицах, оранжереях), родина вида — Южная Америка. Самки откладывают яйца на молодых листьях, открыто, разбросанно или скученно. Личинки бескрылые, после отрождения могут в течение 15 часов передвигаться в поисках места для питания, приступив к нему, становятся неподвижными и покрываются восковым налетом. Повреждает различные овощные и декоративные культуры. В теплое время года легко распространяется с ветром. В закрытом грунте активно развивается в течение всех сезонов, в открытом грунте сохраняется в южных районах.

Цитрусовая белокрылка (Dialeurodes citri A.). Родина вида — Южная Азия. Белокрылка повреждает цитрусовые и ряд других растений, в частности, лавровишню, гардению. На территории СНГ вид получил распространение на Черноморском побережье Кавказа. Повреждает растения также в тепличных и, реже, комнатных условиях.

Наши белокрылки часто селятся на капусте: Капустная белокрылка (Aleurodes brassicae) и землянике: Земляничная белокрылка (Aleurodes fragariae).

Внешние признаки поражения:

Обычно белокрылки скрываются на нижней стороне листьев. На верхней стороне нижерасположенных листьев появляется блестящий налет (медвяная роса, или падь) - испражнения насекомых, на котором впоследствии развиваются сажистые грибы («чернь»), из-за чего поверхность листа становится сначала белой, а затем черной.

Именно сажистые грибы могут сильно навредить растению, а не непосредственно белокрылки. Покрытые «чернью» плоды теряют товарный вид. Кроме того, белокрылки являются переносчиками вирусных инфекций. К передаче вирусов способны практически все формы насекомого. Симптомы вирусных болезней, передающихся тепличной белокрылкой, различны, могут включать желтые мозаики, курчавость листьев, желтухи и хлорозы. Очень часто возникает деформация листьев и побегов, некрозы плодов. Иногда рост побегов прекращается.

В излюбленный рацион белокрылки прежде всего входят: фуксия, бегония, бальзамин, пассифлора, пеларгония, лантана. Но белокрылка способна напасть на большинство комнатных цветов. В оранжерейно-тепличных условиях предпочитает томаты и огурцы, но не побрезгует и другими растениями.

Профилактика

Белокрылка появляется там, где высокая температура сочетается с высокой влажностью (теплицы, оранжереи – прежде всего), нет достаточной вентиляции, растения размещены слишком тесно. По этой причине, прежде всего, необходимо обеспечить растению оптимальный влаго-температурный режим и проветривание. Также профилактическое действие оказывают все укрепляющие растение препараты – здоровое сильное растение с меньшими потерями перенесет нашествие белокрылки.

Химические препараты по борьбе с белокрылкой:

При борьбе с белокрылкой одной обработки обычно не хватает, требуется две-три, лучше препаратами из разных химических групп, между обработками неделя.

Адмирал, КЭ

Для борьбы с белокрылкой препарат берется из расчета 2-3 мл на 10 л воды (0,2-0,3 мл на 1 л. воды). Развести препарат в небольшом количестве воды, тщательно перемешивая, довести объем воды до рекомендованного. vk.com/life.flowers

Актара ВДГ (250 г/кг тиаметоксам)

При поливе почвы актарой под корень: 8г/10л воды (0,8г./1 л. воды). Многократный полив почвы под растениями высотой 30–40 см. Расход — до 10л/10 кв. м. (на 250 горшков).

При опрыскивании: 8г/10л воды.0,8г./1 л. воды. Опрыскивание растений при появлении на них вредителей. Расход — до 2 л/100 кв.м.

Актара КС (240 г/л. тиаметоксам)

Полив почвы под растениями в период вегетации: 1 мл/10 л воды. Одна обработка. Расход рабочей жидкости — до 10 л/10 кв.м. ( на 250 горшков).

Актеллик, КЭ

Несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия (пиримифос-метил (фосфорорганическая группа) 500 г/л.).

Не рекомендуется к применению в жилом помещении из-за высокой токсичности!

Опрыскивание растений: 2 мл на 1л воды. Расход раствора до 2л на 10 кв.м.

Апплауд, СП

Инсектицид, ингибитор синтеза хитина (бупрофезин 250 г/кг).

Опрыскивание растений раствором: 10 г на 10 литр воды (1 гр на 1 л воды.)

Банкол, СП

Инсектицид контактно-кишечного действия (бенсултап, 500г/кг).

Опрыскивание растений раствором: 0,5 до 0,7 г на литр.

Биотлин, ВК

Системный инсектицид кишечно-контактного действия (имидаклоприд, 200 г/л.).

Опрыскивание растений раствором: 5 мл на 10 л воды.

Вертимек, КЭ

Несистемный инсектоакарицид биологического происхождения, кишечно-контактного действия (абамектин, 18 г/л ).

Опрыскивание растений раствором: 5 мл на 10 л воды. После опрыскивания надеть на растение прозрачный полиэтиленовый пакет, пакет можно снять через сутки.

Искра "Двойной эффект", ТАБ

Инсектицид кишечно-контактного действия (циперметрин 21г/кг + перметрин 9г/кг)..

Опрыскивание растений раствором: 1 таблетка (10 грамм) на 10 литр воды.

Кинмикс, КЭ

Инсектицид контактно-кишечного действия (бета-циперметрин 50 г/л.).

Опрыскивание растений раствором: 2,5 мл на 10 л воды.

Командор, ВРК

Системный инсектицид контактно-кишечного действия класса хлорникотинилов (имидаклоприд 200 г/л.).

Опрыскивание растений раствором: 5 мл на 10 л воды.

Конфидант, КЭ

Системный инсектицид контактно-кишечного действия класса хлорникотинилов (имидаклоприд 20%).

Опрыскивание растений раствором: 5 мл на 10 л воды.

Конфидор Экстра

Системный инсектицид контактно-кишечного действия (имидаклоприд 700 г/кг.).

Опрыскивание растений раствором: 1 г препарата на 10 литров воды, при сильном поражении 1 гр на 5 литров воды.

Моспилан, РП

Системный инсектицид контактно-кишечного действия широкого спектра действия (ацетамиприд 200 г/кг.).

Опрыскивание растений раствором: 4 г на 10 литр воды.

Оберон, КС

Контактный инсектоакарицид по борьбе с растительноядными клещами и белокрылкой (Spiromesifen240 г/л. ).

Танрек, ВК

Инсектицид широкого спектра контактно-кишечного, системного действия (имидаклоприд 200 г/л.).

Опрыскивание растений раствором: 5 мл на 10 л воды.

Для отлова взрослых особей белокрылки, можно применить клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры или оргалита, красят в желтый или белый цвет и смазывают их вазелином, канифолью с медом или касторовым маслом. Насекомые, привлекаемые ярким желтым или белым (лучше желтым) цветом, садятся на эти приманки и прилипают. Когда их много наберется на куске фанеры, его протирают и снова смазывают этим же раствором. Можно также использовать клеевые ленты от мух.

Народные средства:

Можно применить народные средства, например, травяные настои против насекомых – ими опрыскивают растения. Сравнительно эффективен настой чеснока. Измельченные зубчики чеснока (150-170 г) залейте 1 л воды и настаивайте в плотно закрытой посуде в течение пяти дней. Для опрыскивания достаточно 6 г. концентрата, разведенных в 1 л. воды.

Попробуйте промывать растение чистой водой – белокрылки хорошо смываются ее водой, после этой процедуры необходимо прорыхлить верхний слой почвы в горшке. если насекомых много, народные средства не помогут.

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Источник: vk.com

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