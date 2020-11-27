Бальзамин лучше покупать весной

Эффектное, красивоцветущее, теневыносливое растение станет украшением любого дома. Мало того, летом может украсить ваш сад или балкон. В народе Бальзамин Уоллера называют «Ванька мокрый», латинское его название Impatiens walleriana.

Покупайте бальзамин весной, в магазинах, спе­циальных питомниках. Выбирайте цветущие растения или растения с завя­завшимися бутонами. Их выращивают в доме в течение многих лет. Если растения стали хуже цвес­ти, то нужно проверить, не повреждены ли они тлей или паутинными клещами. Недорогое красивое рас­тение.

Не ставьте бальзамины на места, освещенные прямыми солнечными лучами. Однако при этом растения должны получать максимальное ко­личество света. Температура воздуха в комнате также важ­на для благополучного роста бальзаминов: если температу­ра в помещении превышает 24°С, то необходимо увели­чить влажность воздуха. Зи­мой температура не должна опускаться ниже 13°С.

В хороших условиях любой из сортов бальзамина Уоллера отличается обильным цве­тением. Низкорослые кустистые растения сорта 'Baby Mixed' идеальны для выращи­вания в цветочных горшках. Растения этого сорта пред­ставлены множеством са­мых разнообразных расцве­ток. Особой популярностью пользуется линия 'Accent'. He стоит также обходить вни­манием интересные сорта бальзаминов Уоллера с мах­ровыми цветками.

Бальзамины Уоллера без проблем размножают верхушеч­ными черенками. Срежьте с подходящих побегов бальза­мина верхушечные черенки высотой 8-10 см. Верхушеч­ные черенки укореняются в любое время года, и неваж­но, поставите вы их сначала в стакан с водой или сразу же воткнете в землю. После укоренения молодые растения нужно пересадить в отдельные цветочные горш­ки, наполненные универсальной компостной смесью. Не­которое время наблюдайте за ними, затем можете обра­щаться с ними, как со взрослыми растениями.

Летом бальзамины нуждают­ся в обильном поливе. Расте­ния, как правило, поливают два-три раза в неделю. В это время года ни в коем случае нельзя допускать пересыха­ния почвы в цветочных гор­шках. Зимой растения нуж­даются в умеренном поливе (раз в 10-14 дней), в это вре­мя можно дать земле немно­го просохнуть. В период ве­гетации бальзамины подкар­мливают раз в две недели.

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Источник: vk.com

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