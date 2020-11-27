Бальзамин лучше покупать весной

Казалось бы, все очень просто. Почти все комнатные растения размножаются вегетативно от некоторых растений достаточно одного листа, чтобы вырастить полноценное растение, но вот для меня укоренение черенков часто заканчивалось неудачей. В чем же причина моих...
Эффектное, красивоцветущее, теневыносливое растение станет украшением любого дома. Мало того, летом может украсить ваш сад или балкон. В народе Бальзамин Уоллера называют «Ванька мокрый», латинское его название Impatiens walleriana.
Покупайте бальзамин весной, в магазинах, специальных питомниках. Выбирайте цветущие растения или растения с завязавшимися бутонами. Их выращивают в доме в течение многих лет. Если растения стали хуже цвести, то нужно проверить, не повреждены ли они тлей или паутинными клещами. Недорогое красивое растение.
Не ставьте бальзамины на места, освещенные прямыми солнечными лучами. Однако при этом растения должны получать максимальное количество света. Температура воздуха в комнате также важна для благополучного роста бальзаминов: если температура в помещении превышает 24°С, то необходимо увеличить влажность воздуха. Зимой температура не должна опускаться ниже 13°С.
В хороших условиях любой из сортов бальзамина Уоллера отличается обильным цветением. Низкорослые кустистые растения сорта 'Baby Mixed' идеальны для выращивания в цветочных горшках. Растения этого сорта представлены множеством самых разнообразных расцветок. Особой популярностью пользуется линия 'Accent'. He стоит также обходить вниманием интересные сорта бальзаминов Уоллера с махровыми цветками.
Бальзамины Уоллера без проблем размножают верхушечными черенками. Срежьте с подходящих побегов бальзамина верхушечные черенки высотой 8-10 см. Верхушечные черенки укореняются в любое время года, и неважно, поставите вы их сначала в стакан с водой или сразу же воткнете в землю. После укоренения молодые растения нужно пересадить в отдельные цветочные горшки, наполненные универсальной компостной смесью. Некоторое время наблюдайте за ними, затем можете обращаться с ними, как со взрослыми растениями.
Летом бальзамины нуждаются в обильном поливе. Растения, как правило, поливают два-три раза в неделю. В это время года ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы в цветочных горшках. Зимой растения нуждаются в умеренном поливе (раз в 10-14 дней), в это время можно дать земле немного просохнуть. В период вегетации бальзамины подкармливают раз в две недели.
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Эффектное, красивоцветущее, теневыносливое растение станет украшением любого дома. Мало того, летом может украсить ваш сад или балкон. В народе Бальзамин Уоллера называют «Ванька мокрый», латинское его название Impatiens walleriana.
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