Бадан - «слоновьи уши»

Бадан, или бергения, относится к семейству камнеломковых. Он восхищает броскими мощными куртинами капустоподобных листьев, они вместе с красивыми красными и белыми цветками, появляющимися в конце весны, создают некую «изюминку» в дизайне сада.

Бадан универсален и способен преобразить любой участок сада

Вырастает до 60 см высотой. Благодаря большим кожистым листьям округлой формы это растение иногда называют слоновьи уши. Безлистный цветонос высотой до полуметра выносит вверх кистевидное или щитковидное соцветие. Цветение баданов очень эффектно, начинается оно в мае и продолжается три четыре недели. У многих видов и сортов в осенний период листочки получают необычную окраску, при которой становятся ярко-красными или же бронзовыми.

Все баданы являются зимостойкими растениями и очень неприхотливы, растут не только в тени, но и на солнце, в достаточно сухих и умеренно влажных местах, но не могут вынести избытка влаги. Предпочитая хорошо дренированную свежую почву, богатую органикой, на которой живут в течении многих лет, при этом не требуя пересадки. Бадан редко подвергается воздействию болезней и вредителей, однако боится слизней. Размножают данное растение семенами, зелёным черенкованием, весенним и осенним делением корневищ.

Бадан широко используют в озеленении. Они теневыносливы и создают плотный напочвенный покров, поэтому хорошо подходят для декорирования лесных участков. Используется в рокариях, для создания бордюров и окантовки границ цветника. Чрезвычайно эффективны в подбивке крупных камней и подпорных стенок. В миксбордерах спутниками баданов могут быть растения с отличающейся от них листвой, такие как ажурные папоротники, герани, астильбы, дицентры или, наоборот, традесканции, ирисы и лилейники с узкими, линейными листочками.

Благодаря красивой листве прекрасно смотрятся в посадках с лилейниками, аквилегиями, астильбами, троллиусами, ирисами, верониками, папоротниками, геранью, барвинком, осокой. Представьте: к стене прижимаются крупные блестящие листья бадана. Весной над ними поднимаются ярко-розовые шпили соцветий, а осенью листья подернутся красноватым налетом, но не завянут все зиму. Голубая кошачья мята, или котовник на переднем плане будут цвести все лето.

Баданы красивы в группах возле кустарников, в смешанных рабатках, на каменистых участках. Декоративны с весны до осени.

Уход за баданом



Баданы требуют регулярных поливов. Весной очистите от листвы. Длинные побеги укоротите. Цветкам опасны длительные заморозки. Бадан отзывчив на внесение комплексных минеральных удобрений в период до и после цветения и начала роста новых листьев, розеточных побегов. Когда, отдохнув после цветения пару недель, бадан начнет закладывать новые розетки, его можно слегка подкормить, полив раствором полного минерального удобрения. В это время активизируется процесс старения «взрослых» листьев, который обычно длится два года. Их окраска приобретает розовато-желтые, постепенно переходящие в бурые оттенки. Потемневшие и уже высохшие листья образуют на почве «защитную пленку». В жару медленно сгнивающая листва сдерживает испарение влаги с поверхности земли вокруг куста, спасая корневище от перегрева. Поэтому удалять лучше уже самостоятельно отделившиеся листья. А при подкормках этот «полог» нетрудно приподнять рукой. Если бадан посажен на виду и вокруг него должно быть чисто, листья придется удалять, а почву регулярно поливать либо мульчировать от перегрева и пересыхания.

Растения способны зимовать в открытом грунте без укрытия, не требуя ежегодных пересадок. На одном месте бадан может расти несколько десятилетий, создавая живописные композиции, дополняя наши привычные местные растения неповторимым сочетанием цвета. На одном месте произрастает 7-8 лет.

Почва

Для успешной культуры необходимо полное воссоздание условий, при которых эти растения живут в природе. Опыт показывает, что успех выращивания растений природной флоры в большой степени определяется созданием для них благоприятных почвенных условий. В природе баданы сами способны поддерживать влажность почвы: от высыхания ее предохраняют отмершие листья, прикрывающие поверхность почвы. В саду мы их убираем из эстетических соображений. Но не следует копировать почвы природных мест обитания. Растения обладают значительной экологической пластичностью, которая позволяет им успешно развиваться далеко за пределами природного ареала.

Для растений скал, каменисто-щебнистых мест обитания свойственна почва, бедная гумусом. Одним из вариантов почвенной смеси можно рекомендовать 2 части песка, мелкого камня, 1 часть дерновой земли. В любом случае к суглинкам желательно добавлять песок и мелкий щебень. Лучшим субстратом является легкая дерновая земля, которую можно заменить смесью 1/3 суглинистой почвы, 1/3 перегноя или компоста, 1/3 песка. Для бадана необходимо создавать условия, препятствующие даже временному застою воды. Застой воды — это явление широко распространенное для равнинных суглинков и глин. Бадан не выносит застоя воды, но около ручьев и водоемов на дренированной почве хорошо растет и дает хороший прирост.

Месторасположение

Баданы теневыносливы, зимостойки. Хорошо растут на светлых, полутенистых и тенистых местах. Однако на открытом солнечном месте не разрастаются так пышно, как в затененном и имеют несколько угнетенный вид. Однако даже в природных местах обитания, попав под полог леса, перестает цвести. При частых пересадках болеют. На каменистых участках их высаживают с северной, северо-восточной и северо-западной стороны.

У большинства сортов бадана европейской селекции в сильные холода могут обмерзать листья, а во время весенних заморозков чернеют цветоносы. Этих неприятностей легко избежать. Понаблюдайте за своим участком: ежегодно «ручейки» холода выбирают почти одни и те же маршруты, предпочитая пониженные и открытые с севера и востока места, огибая постройки, крупные деревья и кустарники. На тех участках, где весенние заморозки наименее вероятны, и нужно сажать обмерзающие сорта (в таких уголках сада не погибнут и проростки астильб, роджерсий, папоротников, лилий, а также видовых и древовидных пионов).

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Источник: vk.com

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