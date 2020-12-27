Антракноз может погубить всю малину

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А. Лазарев, ст. науч. сотр. ВНИИ защиты растений, gazetasadovod.ru
27 Декабря 2020 г.
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Трудно найти среди садоводов такого, которому не нравились бы нежные, сочные и ароматные плоды одной из самых популярных культур - малины, характеризующейся при выращивании достаточной неприхотливостью, своеобразным кисло-сладким вкусом и высокими лекарственными свойствами ягод.
Однако, со временем можно наблюдать измельчение ягод, снижение плодоношения и урожайности этой культуры. Одной из основных причин этого могут быть инфекционные (паразитические) заболевания. Садоводам важно уметь распознать их симптомы и представлять, как сними можно бороться. Одно из таких заболеваний антракноз.
Антракноз наиболее интенсивно поражает побеги и листья. Он появляется обычно в начале-середине июня на нижних частяхмолодых стеблей, только что вышедших из почвы в виде мелких пятен красно-пурпурного или фиолетового цвета. Со временем пятна увеличиваются в размерах, углубляются в середине (вдавливаются), становятся серыми с пурпурным окаймлением, изъязвляются. При сильном поражении пятна сливаются в сплошные язвы и растрескиваются, в результате чего образуются глубокие раны, вокруг которых формируются наплывы.
Пик заболевания обычно приходится на середину лета: пораженные стебли нередко засыхают. На листовых черешках и жилках пятна мелкие, вдавленные, многочисленные, часто сливаются. Из-за этого листья - недоразвитые, скручиваются и раньше времени опадают. Плодовые кисти даже на слабо пораженных стеблях нередко до созревания ягод отмирают.
Если ягоды все-таки формируются, они не дозревают: буреют, деформируются, засыхают и, как бы, мумифицируются.
Болезнь наиболее активно проявляется в годы, характеризующиеся теплыми зимами, обильными осадками и многократной сменой замерзания и оттаивания почвы. Морозостойкость пораженных кустов очень низкая. Патоген перезимовывает на опавших и не сгнивших листьях.
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Трудно найти среди садоводов такого, которому не нравились бы нежные, сочные и ароматные плоды одной из самых популярных культур - малины, характеризующейся при выращивании достаточной неприхотливостью, своеобразным кисло-сладким вкусом и высокими лекарственными свойствами ягод.
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