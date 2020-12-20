Алоэ древовидное или столетник

Алоэ настолько частый житель наших подоконников, что в сознании он практически сливается с интерьером. Кажется, даже ребенок знает о полезных свойствах столетника, при поиске чудодейственных мазей и кремов не проходите мимо этого поистине удивительного растения.

В комнатных условиях выращивают алоэ древовидное – именно оно и называется столетником. Одна легенда гласит, что хозяева, у которых растет столетник, обязательно доживут до векового юбилея. А все из-за его способности лечить многие болезни. Алоэ очень широко применяется в косметологии и народной медицине. Множество целебных рецептов можно приготовить дома, для этого годится уже трехлетнее растение.

Алоэ достаточно неприхотлив, хорошо переносит жару и засуху. Размножается растение отростками, отходящими от стебля, которые ставят в воду до появления корней. Также их можно укоренить в песке. Возможно и размножение семенами. Если отходящая ветка будет долго касаться влажной почвы, то она может пустить корни в месте касания с землей. Так что укоренить алоэ совсем несложно.

Пересаживают взрослые растения через 2-3 года по мере роста, а молодые каждый год в больший горшок. Для алоэ лучше взять глиняный горшок, но и пластиковом горшке при должном уходе он растет неплохо.

Почву лучше взять покупную, для кактусов и суккулентов . Удобрение для алоэ вносят в период роста раз в месяц или раз в 2 недели, вполне подойдет жидкое минеральное для кактусов и суккулентов. Но если даже этого не делать растение будет неплохо выглядеть.

Поливать алоэ нужно по мере просыхания земляного кома, но только в период роста – весна-лето: раз в неделю, иногда два. Во время покоя, в зимний период, как и всем суккулентам, будет достаточно раз в пару месяцев. Несмотря на то, что растение крепкое, неправильный полив может привести к загниванию корней. Поливают так, чтобы земля намокла равномерно и не было застоя влаги в корнях: сверху – пока вода не прольется в поддон; или погружением – что даже более целесообразно, поскольку нижние корешки являются всасывающими.

Воду лучше брать чуть теплее комнатной температуры, главное чтобы вода была не холодной.

Опрыскивать и подрезать алоэ не нужно. Для алоэ очень важен свежий воздух, потому на лето его имеет смысл поселить на улице или хотя бы на балконе. Растение приобретет крепкий и мощный вид.

Как суккулент он любит большую разницу температур ночью и днем. Летом температура желательна до 22-26°С, а зимой это может быть даже+ 10°С. Суккуленты выдерживают до+ 6°С.Столетник очень любит прямые солнечные лучи, много света и зимой, и летом. А вот если зимовка была с малым количеством света, то весной на солнце нужно выставлять растение осторожно, во избежание ожога.

У алоэ главные проблемы появляются из-за переувлажнения почвы зимой: увядают и бледнеют листья, а также загнивает основание стебля и корни – что чаще всего уже не поддается лечению.

В первом случае достаточно поместить цветок в более светлое и теплое место, а во втором придется действовать более кардинально: выкапываем, осматриваем корни – если есть здоровые упругие белые, обрезаем и удаляем размякшие темные и все прочие поврежденные гнилью части ,подсушиваем, присыпаем древесным углем. Затем сажаем цветок в свежую почву. Если нормальных корней нет – можно попытаться срезать верхушку или здоровые отростки и укоренить их.

Бледные вытянувшиеся листья расскажут о недостатке света. При неправильном содержании возможно появление так называемой сухой гнили. Заболевание быстротечно, признаков гнили как таковой нет – растение усыхает изнутри, спасти цветок не удастся. Потому рекомендуют периодически опрыскивать его системным фунгицидом.

Внезапно опадать могут листья из-за полива холодной водой. А если алоэ растет сильно вверх, вытягивается, превращаясь в «змею» – мало света летом и много воды зимой.

Может подвергаться воздействию щитовки и ложнощитовки, которых снимают влажной тряпочкой, смоченной в воде или спирте, а затем обрызгивают растение системным инсектицидом или актарой.

Применение алоэ в домашних условиях

Начавшийся насморк можно остановить, закапав несколько раз соком алоэ, смешанным с медом. Для лечения берут листики не менее 15 см длиной, у трехлетнего цветка , в течение трех часов выдерживают в холодильнике и смешивают их сок с растопленным медом. Пропорцию можно выбрать каждому индивидуально, чтобы не было жжения. Во время затяжного сильного насморка этот метод быстро и значительно облегчает состояние.

Алоэ обладает свойством очищать поры и придавать коже матовость, поскольку его сок, отшелушившая ороговевший слой, улучшает циркуляцию крови. Это антибактериальное и противогрибковое средство, содержащее массу витаминов, в частности С, Е, В12 и бета-каротин. Поэтому , часто оно часто входит в состав косметики.

Можно использовать лосьоны (2 ст. л. на стакан остывшей кипяченой воды в течение 2 часов), настои (1 ст. л. листьев на стакан остывшей кипяченой воды в течение нескольких часов) и тоники на основе сока алоэ. Но самое простое – это протирать каждый вечер кожу лица тампоном, смоченным свежим соком или кубиками льда из настоя. Это подходит для всех типов кожи. Лицо порадует вас молодостью и свежестью.

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Источник: vk.com

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