А вы закаливаете свою рассаду?

Зачем закалять рассаду, если я высаживаю ее в открытый грунт, когда уже нет заморозков?

Условия защищенного и открытого грунта резко различны. Если высадить изнеженную, неприспособленную к условиям открытого грунта рассаду, она теряет листья и плохо приживается. Кроме того, даже в начале лета по ночам возможны возвратные заморозки. Чтобы рассада прижилась, ее необходимо хорошо закалить.

Закаливание рассады начинают за 10-12 дней до высадки ее в открытый грунт – ограничивают поливы, а за 7 дней полностью их прекращают. Температуру постепенно понижают, выставляя рассаду в дневное время на балкон или в теплицу. Правильно выращенная и хорошо закаленная рассада должна иметь невытянувшийся стебель с короткими междоузлиями и мочковатую корневую систему. Хорошо развитая листовая пластинка и синеватый цвет листьев также свидетельствуют о хорошей закалке рассады. Закаленная рассада накапливает большое количество сахаров, а на поверхности листьев и стеблей образуется толстый эпидермис. Например, хорошо закаленная рассада капусты переносит поздние заморозки до –3...5 оC.

Перед высадкой рассады в открытый грунт растения накануне обильно поливают. Для повышения холодостойкости растений в поливную воду добавляют хлористый калий (20-30 г на 10 л воды). При выборке из парника или теплицы безгоршечной рассады корни опускают в болтушку из глины с коровяком. Образующийся на корнях слой глины предохраняет их от пересыхания.

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Источник: gazetasadovod.ru

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