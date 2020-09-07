А вы уже пересаживали свои орхидеи?

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Познакомьтесь со всеми нюансами пересадки орхидеи и тогда эта процедура для вас будет легкой задачей, а цветок быстро приживётся и вскоре порадует вас своим цветением.⠀

Есть признаки, по которым можно понять, орхидею пора пересадить

Время для пересадки орхидеи⠀

- Корневая масса не помещается в горшке.⠀

- Начинают образовываться множественные воздушные корни.⠀

- На листьях появляются бледные и желтые пятна.⠀

- Отсутствует цветение более 3-х месяцев подряд.⠀

- Лиственная масса в два и более раза превышает размер горшка.⠀⠀

Что потребуется⠀⠀

- Субстрат (сосновая кора, кора пинии, кокосовые чипсы, торф, новозеландский мох сфагнум, синтетические волокна и др.)⠀

- Прозрачный пластиковый горшок с дренажными отверстиями⠀

- Активированный уголь⠀

- Ножницы, секатор или острый нож⠀⠀

Этапы⠀пересадки орхидеи

1. Чтобы растение было легче извлечь из горшка, замочите его в воде. Корни станут более эластичными и не сильно пострадают при пересадке.⠀⠀

2. Аккуратно выньте из горшка все содержимое, удалите субстрат. Промойте корни под струей теплой воды.⠀⠀

3. Проверьте присутствие вредителей и болезней. Если следы есть, то опустите корни на 30-40 минут в раствор инсектицида. Проспиртованными ножницами срежьте сухие, сморщенные, гнилые, полые и почерневшие корни. Дайте растению просохнуть минут 10-20. Места среза посыпьте толченным активированным или древесным углем.⠀

4. Опустите корни в горшок вертикально и постепенно, добавляя в свежий субстрат. Постукивайте дно горшка, чтобы кора лучше утрамбовалась и не было пустот между корнями.⠀

5. Закрепите цветок так, чтобы он не шатался и не была заглублена шейка. Старайтесь не повредить корни, иначе может появиться гниль и корни отомрут.⠀

6. Полейте и поставьте орхидею на теплое, светлое место. Ни в коем случае нельзя ставить на прямое солнце или на холод.⠀

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Источник: vk.com

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