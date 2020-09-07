А вы уже пересаживали свои орхидеи?

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- Прозрачный пластиковый горшок с дренажными отверстиями⠀
- Активированный уголь⠀
- Ножницы, секатор или острый нож⠀⠀
Этапы⠀пересадки орхидеи
1. Чтобы растение было легче извлечь из горшка, замочите его в воде. Корни станут более эластичными и не сильно пострадают при пересадке.⠀⠀
2. Аккуратно выньте из горшка все содержимое, удалите субстрат. Промойте корни под струей теплой воды.⠀⠀
3. Проверьте присутствие вредителей и болезней. Если следы есть, то опустите корни на 30-40 минут в раствор инсектицида. Проспиртованными ножницами срежьте сухие, сморщенные, гнилые, полые и почерневшие корни. Дайте растению просохнуть минут 10-20. Места среза посыпьте толченным активированным или древесным углем.⠀
4. Опустите корни в горшок вертикально и постепенно, добавляя в свежий субстрат. Постукивайте дно горшка, чтобы кора лучше утрамбовалась и не было пустот между корнями.⠀
5. Закрепите цветок так, чтобы он не шатался и не была заглублена шейка. Старайтесь не повредить корни, иначе может появиться гниль и корни отомрут.⠀
6. Полейте и поставьте орхидею на теплое, светлое место. Ни в коем случае нельзя ставить на прямое солнце или на холод.⠀
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