А вы пробовали сажать картофель семенами?

Размножение картофеля истинными семенами практикуется давно. Еще в 1867 г. Вольное экономическое общество выпустило «Наставление о посеве картофеля семенами».

Размножение картофеля истинными семенами имеет большие преимущества. При этом способе не передаются грибные, бактериальные и многие вирусные болезни. А при вегетативном размножении возбудители накапливаются в клубнях и передаются с ними следующим поколениям, что приводит к вырождению картофеля и снижению урожая.

Поскольку при размножении семенами все выросшие из них растения генетически различаются между собой, то сортопопуляция лучше противостоит различным болезням, например, фитофторозу. При этом только незначительная часть растений будет поражена.

Семена могут храниться довольно долго, не теряя всхожести: в холодильнике при температуре 2…3о С – 10-20 лет, а в обычных условиях 3-4 года. Это очень важно, так как из¬за погодных условий семена вызревают не каждый год.

Семена картофеля мелкие, в 1 г содержится 1000-1500 семян. Поэтому 1 г семян можно засадить 1-1,5 сотки. В то время как для посадки клубнями потребуется в среднем 30 кг на сотку.

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Источник: gazetasadovod.ru

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