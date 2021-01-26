А что вы знаете о кислице?

Кислица рогатая содержит щавелевую, яблочную, лимонную кислоты и их соли, а также витамин С, аровитамин А и рутин.

Кислица рогатая обладает антисептическим, антицинготным, антигельминтозным, мочегонным и желчегонным свойствами, используется в качестве противоядия от укусов змей. Кислица обыкновенная облегчает состояние при тяжелых обильных менструациях. Используется в гомеопатии.

В домашних условиях чаще всего выращивают кислицу пурпурную. Это растение любит свет и тепло, поэтому выращивать ее нужно на хорошо освещенности подоконнике. При недостатке света листья кислицы начинают бледнеть.

Вот какие магические свойства приписывают кислице:

Энергия кислицы пурпурной очищает от дурных помыслов. Разгоняется тоску.

Кислица - зодиакальный Телец. Она наделяет хозяев практичностью. Для людей своего знака может стать талисманом, поможет почувствовать уверенность в себе и добиться увеличения материальных благ.

Практичные Девы и Козероги будут также дружны с кислицей. Овны, Львы, Стрельцы, Близнецы, Весы, Водолеи смогут подпитаться от кислицы энергией спокойствия и благополучия.

К Рыбам, Ракам, Скорпионам кислица относится настороженно, отношения налаживаются только с теми, у кого практичный взгляд на жизнь, с ветреными людьми она не ладит.

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Источник: vk.com

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