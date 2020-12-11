Сам танцует, сам поёт …

Про автобусную жизнь я уже писал не раз. Кто-то скажет: автор повторяется, исписался. Хотя, с другой стороны, в литературе вообще всего семь сюжетов. И ничего, писатели не обижаются. А уж в нашем автотранспорте этих сюжетов просто завались. Так что писать – не переписать.

Итак: жизнь в стране вроде как закончилась, но никто умирать не спешит.

Начались удивительные вещи. Например, наконец-то запах спирта от собеседника вызывает только уважение! Значит, товарищ провёл глубинную дезинфекцию, хотя по внешнему виду можно подумать, что он вторую неделю в глубоком запое. Но это не важно. Важно, что он не носитель заразы. И все это уважают.

Ведь теперь как? Весь мир разделился на белых и синих. Синие – это те, кто носит голубые маски. Белые – кто отстаивают своё право гулять с открытым ртом, который извергает проклятия карантину.

Последних, кстати, становится всё меньше. Или умнеют на глазах, или им надоело воевать, когда даже в автобусах они изгоями становятся.

Вот на днях случай произошёл.

Как думаете – можно ли медицинскую марлевую маску заменить обычной маской из крема? Почему спрашиваю? Да еду как-то в маршрутке. Напротив женщина. Красивая. Макияж, татуаж. Пирсинг в носу. Всё как положено. А тут патруль. Ахтунг! Маски появляются просто из ниоткуда – кому хочется штраф платить. А красотка сидит. Ноль внимания. В окно смотрит. Патруль ей:

– Маска есть?

– Есть!

– Не вижу! – отвечает патруль.

– Значит, я очень хорошо её сделала, если не видите, – отвечает женщина. – Французская. Известный бренд.

Патруль слегка опешил. Женщины-патрульные завистливо смотрят – у них-то маски обычные, тряпочные. А тут такая красота. Штрафом портить не хочется.

А женщина по-прежнему ноль внимания на патруль. Смотрит себе в окно

Патруль взял да и ушёл. Оглядываясь. Надо же, какая маска замечательная, говорят.

Так бы и ехали мы дальше, если бы тётя слева от меня не возопила:

– Доколе! Доколе такие мамзели нас заражать будут!

Сама тётя была упакована в лыжные очки, маску, сшитую из пяти слоев марли с шёлковой подкладкой. На голове опять же лыжная шапочка, натянутая до самых бровей. На руках хозяйственные перчатки до локтей. От неё несло на весь салон дезинфекцией: смесью чеснока и спирта.

Бронеавтомобиль, а не женщина. Таких смело можно запускать в заражённые участки местности.

Конечно, запевала знала, что делает. Припев подхватил весь салон.

Красотка за пару минут узнала о себе такое, о чём даже подумать не могла.

Ну, сами понимаете. Люди у нас добрые. К собакам и кошкам. Но те, слава богу, пока вирус не таскают на себе. Иначе бы переловили бы напрочь. Передавили.

Вы думаете, что мы такие только в это смутное время? Ничуть.

Помню, в прошлом году еду в автобусе. Вот так же впереди девушка. Студентка, похоже, с книжками. Это вообще вид уже вымирающий. Всё больше с планшетами да смартфонами. А тут с книгами.

Вот наверное её независимый вид да выбритые виски вывели из себя половину салона.

– Ты смотри, какая нашлась! – заявила женщина, плюхаясь рядом с девушкой и подвигая её необъятным задом. – Расселась тут с книжками, а людям сесть некуда!

Студентка вжалась в стенку автобуса. И захлопнула книжку.

– Да ты глянь, – ввязалась в беседу другая пассажирка. – Она ещё и виски побрила. Надо же!

– Это у неё блохи! – авторитетно заметила бабушка, сидящая с другой стороны прохода. – Общагу, видать, не моют. Вот и завели себе животных.

И понеслось! Автобус гудел. Многие уже забыли начало истории и с наслаждением ругали власть. Это святое! А уж в нынешнее время не ругать её – это себя не уважать.

Никто и не заметил, как девушка выскользнула из автобуса. А пассажирам и не до нее. Причина же не важна, важны последствия. Так и поехал автобус, полный злости на власть. А чего на неё злиться? Сами посеяли, сами жнём. Это как на эстраде в сельском клубе. Заведётся там балагур-сподвижник. И веселит народ. Про него и говорят: сам танцует, сам поёт, сам билеты продаёт. А люди только и успевают про него побасёнки рассказывать.

Так и живём. И помирать не собираемся. Поэтому вирус к нам зря припёрся. Ему бы куда в Европу. Там тепло. Люди замечательные. Легко поддающиеся. А к нам…

Давно же сказано: кто к нам с вирусом придёт, тот от вируса и помрёт.

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