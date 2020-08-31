Принцип нарцисса

«Моя дочь несколько раз звонила мне по телефону, говоря: «Мама, ты должна приехать, чтобы увидеть нарциссы, прежде чем они отцветут». Мне хотелось приехать, но это была двухчасовая поездка от Лагуны до озера Эрроухед. «Я приеду в следующий вторник», – пообещала я немного неохотно после ее третьего звонка.

Утро следующего вторника было холодным и дождливым. Но я обещала, и с неохотой я добралась туда. Когда наконец вошла в дом Кэролин, меня приветствовали радостные возгласы счастливых детей. Я с восхищением обняла и приветствовала моих внуков.

«Забудь о нарциссах, Кэролин! Дороги не видать в этих облаках и тумане, и нет ничего в мире, кроме тебя и этих детей, что я хотела бы видеть, чтобы проехать хотя бы еще один дюйм!» Моя дочь мягко улыбнулась и сказала: «Мы ездим там все время, мама». – «Все же я не отправлюсь в путь, пока погода не прояснится, а затем я поеду домой!» – уверила я ее.

«Но сначала мы должны увидеть нарциссы. Это всего лишь несколько кварталов», – сказала Кэролин. «Кэролин, – сказала я серьезно. – Пожалуйста, вернемся». – «Все в порядке, мама, я обещаю. Ты никогда не простишь себе, если упустишь эту возможность».

Примерно через двадцать минут мы съехали на небольшую дорогу из гравия, и я увидела маленькую церковь. На дальней стороне церкви я увидела рукописную табличку со стрелкой, на которой прочла: «Сад нарциссов». Мы вышли из автомобиля, каждый взял за руку ребенка, и я последовала за Кэролин вниз по дорожке. Когда мы повернули за угол, я подняла глаза и замерла. Передо мной открылось великолепнейшее зрелище.

Все выглядело так, как если бы кто-то взял огромный чан золота и опрокинул его на гору, с самой вершины и вдоль по ее склонам. Цветы образовывали величественные, кружащиеся узоры, огромные ленты и полосы, переливаясь цветами темно-оранжевого, сливочно-белого, лимонно-желтого, оранжево-розового и масляно-желтого. Каждый разноцветный вид образовывал большую группу, и все это вращалось и текло, собираясь в отдельные реки разнообразных неповторимых оттенков. Целых пять акров цветов.

«Кто создал это?» – спросила я Кэролин. «Только одна женщина, – ответила Кэролин. – Она живет здесь в своем имении. Вот ее дом». Кэролин указала на ухоженный дом треугольной формы, маленький и скромный посреди этого великолепия. Мы подошли к дому.

Во внутреннем дворике мы увидели табличку. «Ответы на вопросы, которые, я знаю, вы сейчас задаете» – гласил заголовок. Первый ответ был простым. «50 000 луковиц», – прочла я. Второй ответ был: «По одному одной женщиной. Две руки, две ноги и одна голова». Третий ответ был: «Началось в 1958 году».

Для меня этот момент явился опытом, изменившим мою жизнь. Я думала об этой женщине, которую я никогда не встречала, которая более сорока лет назад начала, по одной луковице за один раз, сообщать свое видение красоты и радости этим мрачным горам. Сажая по одной луковице за один раз из года в год, эта неизвестная женщина навсегда изменила мир, в котором жила. И так день за днем она создала нечто необычайного великолепия, красоты и вдохновения. Принцип, преподанный ее садом нарциссов, – один из величайших принципов празднования.

Именно в этом и заключается искусство маленьких шагов. Мы учимся продвигаться к нашим целям и желаниям всего лишь на шаг за один раз – часто только на один шаг ребенка – и учимся любить сделанное, учимся накапливать время. Когда мы умножаем крошечные отрезки времени на наши маленькие каждодневные усилия, мы тем самым можем достигнуть великолепных вещей. Мы можем изменить мир.

«Это меня немного огорчает, – призналась я Кэролин. – Чего я могла бы достигнуть, если бы думала о замечательной цели тридцать пять или сорок лет назад и продолжала работать над этой «одной луковицей за один раз» в течение всех тех лет? Только подумайте, чего я, возможно, могла бы достигнуть!»

Моя дочь подвела итог в своей обычной прямой манере. «Начни завтра», – сказала она. Она была права.

Это так бессмысленно – думать о потерянных вчерашних часах. Способ получить урок празднования вместо причины для сожаления заключается лишь в том, чтобы спросить: «Как я могу использовать это сегодня?»

Используйте принцип нарцисса. Не ждите…

пока вы не уберете в доме…

пока не почистите ваш стол…

пока не сбросите лишние килограммы…

пока не женитесь…

пока не заведете детей…

пока дети не пойдут в школу…

пока вы не уйдете на пенсию…

до лета…

до зимы…

пока вы не умрете…

Нет и не будет лучшего времени, чем прямо сейчас, чтобы быть счастливым.

Счастье – путешествие, а не пункт назначения. Поэтому работайте так, как будто вы не нуждаетесь в деньгах. Любите так, как будто вы никогда не испытывали боль, и танцуйте так, как будто никто не видит вас.

Не бойтесь, что ваша жизнь закончится, бойтесь, что она никогда не начнется.

Расскажите об этом своим друзьям!

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