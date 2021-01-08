Письмо Деду Морозу

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Ты знаешь, я впервые в жизни пишу тебе письмо. Да, в свои 34 я первый раз пишу письмо Дедушке Морозу. Почему я решила написать? Не знаю. Это риторический вопрос. Но если я ни разу тебе не писала, это вовсе не говорит о том, что я не верила в тебя. Всю свою сознательную жизнь я верила в тебя. И знаешь почему, Дедушка Мороз? Да потому что я ни разу не осталась без подарка на Новый год!

Я очень хорошо помню эти минуты… 31 декабря, 1989-й год. Бескрайние просторы Крайнего Севера… Заснеженная деревня… Я просыпаюсь чуть свет и босиком шлепаю в зал, посреди которого уже стоит настоящая новогодняя елка с оранжевыми свечками-гирляндами и пятиконечной сияющей красной звездой на макушке (они и до сих пор раз в год украшают елку в моей семье).

По всему дому в этот день с раннего утра разносился безумно ароматный запах «чего-нибудь вкусненького», как говорили мы с братом, а под елкой нас уже ждали подарки… Это всегда были сладости: конфеты, шоколадки. Сейчас это звучит банально, но, прошу заметить, в восемьдесят девятом шоколадные конфеты на севере – это было что-то из ряда вон выходящее. Мы с братом жевали это лакомство, не задумываясь. Мы даже не представляли, чего родителям стоило найти эти конфеты. Позже, спустя годы, я узнала, что их отправляла… бабушка. Оказывается, вот кто был нашим первым Дедом Морозом! Спасибо тебе, бабушка, за тот изумительный вкус шоколадных конфет с дробленым арахисом! Где ты их брала, я не знаю.

Наверное, у тебя, Дедушка.

В 95-м мы переехали в райцентр всей семьей. Да, Дедушка Мороз, я тогда не сообщила тебе свой новый адрес, но ты был рядом со мной и в тот год, ведь, встречая новый, 1996-й год, я вновь 31 декабря получила подарок под елкой. Ведь это ты его отправил?! Признавайся!

Спасибо, Дедушка Мороз… Спасибо за то, что у меня было детство и новогодние вкусности. Да, я только сейчас отважилась сказать за это спасибо, но лучше поздно, чем никогда… Верно, Дедушка Мороз?! Из года в год я получала подарки от тебя и при этом никогда не писала тебе писем со своим заветным желанием. Так получалось, что ты сам их угадывал.

Я никогда не думала, что однажды в мою голову придет идея под Новый год написать, как я вела себя… Нет, не в уходящем году, а вообще.

Наверное, когда человек начинает ощущать потребность излить на бумаге свои мысли, это может означать лишь одно: подведение итогов определённого этапа жизненного пути. Да, Дедушка Мороз. Вероятно, настал тот срок, тот день, тот час, когда пора рассказать тебе, как же я вела себя в этой жизни. Именно так. Масштабно.

Хорошо я вела себя или плохо – я не могу дать на этот вопрос однозначный ответ. Я очень люблю своих родителей. Наверное, с этого нужно начинать.

Родители – это синоним жизни, а значит – залог счастья, ведь только жизнь именуется главной ценностью человека. Поэтому я безоговорочно счастлива благодаря моим родителям. Слушалась ли я вас, мама и папа? Да конечно, нет! Но вы меня простили, я знаю. Спасибо вам, родители. Кстати, мой ребёнок меня тоже не всегда слушается. Он знает больше. Понимает лучше. По крайней мере, он так думает. Закон жизни – куда от него...

К 34-м, Дедушка Мороз, как ни странно, ко мне окончательно пришло осознание своего жизненного призвания. Получив в 21 год диплом о высшем образовании, я знала наверняка: учителем я не буду. Никогда. А ведь стала.

Сначала – от любви к предмету, а затем – от любви к детям. Нет, я не претендую на звание совершенного учителя (по Толстому), но я претендую на наличие призвания быть Учителем как таковым.

Тебе уже интересно, Дедушка Мороз, какой предмет я веду?! Лучший! И пусть простят мне коллеги этот здоровый педагогический эгоизм, но мой предмет – лучший. Имя ему – русский язык. А вот здесь остановимся, потому что о русском языке надо говорить с придыханием.

Я люблю русский язык. Считаю, что русский язык надо учить не только в школе, но и в принципе. Учить его во имя всего и вопреки всему.

Масштабно? Возможно. Но с русским языком по-другому нельзя. Нельзя ограничивать его – он безграничен. Многогранен.

Русский язык надо учить во имя жизни. Во имя связи поколений. Во имя добра и света. Но главное – русский язык именно сейчас надо учить вопреки. Вопреки засилью чужого – инородного. Засилью иного образа жизни, иного мышления, поведения и миропонимания. Иного, требующего разъединения. А мы не имеем морального права разъединиться. Мы едины.

И язык тому подтверждение.

Вероятно, внимательное отношение к русскому слову, возникшее ещё в детстве, предопределило род моей деятельности. Да, есенинская берёза однажды перевернула моё сознание, и я обязательно об этом ещё напишу.

Дедушка Мороз… Я понимаю, что ты не услышал, как я вела себя в этом году, но, думаю, ты услышал не менее важное. Спасибо за волшебство. За чудеса. За веру.

…Ах, да! Ведь что-то нужно попросить у тебя… Дедушка Мороз, ты можешь мне ничего не дарить. Главное – никого не забирай. Пожалуйста.

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