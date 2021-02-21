Культура в нашем доме

Есть у меня одна знакомая. Очень культурная женщина. Она в области культуры работает. В музыкальном театре. Билеты продаёт.

Вот она всё про эту жизнь знает. Рассказывает часто. А я слушаю.

Например, про шалаву из тридцать второй квартиры. Ольгой, говорит, её звали. Вся из себя такая не пойми кто: домой поздно, на работу рано, идёт мимо лавочек, всем радостно улыбается, головой кивает.

Одним словом, шалава! Недавно съехала.

Оказалось, терапевт она! Ну что за человек! Полезный врач, а скрывалась сколько?! Вот до неё стоматолог тут жил. Так он не скрывался. Пломбы ставил. Зубы дёргал. Без очереди. Потом, правда, также вот съехал почему-то.

Так эта вот терапевтша давай из себя мамзель строить. То ей некогда. То она устала. То приходите на приём в поликлинику. Ей у лавочки неудобно грудь прослушать.

А то взяла за моду приходить вообще за полночь. Никакой культуры общения.

И съехала вдобавок!

И вообще подъезд стал не тот, что при Брежневе. Всё изменилось. Возьми нынешнюю молодёжь. Раньше, бывало, сидят, «Примой» дымят. У каждого свой бычок – на остановке их полно было.

А сейчас? Найдут одну сигаретку. И впятером её по кругу гоняют. Им от этого так весело, что весь дом на балконы высыпает – посмотреть на клоунов.

Беднота! Одна сигарета на пятерых!

Куда только мир катится?! А мы всё про культуру.

Есть у нас в подъезде и другая культурная дама. Волосы синие, губы чёрные, щёки красные. Вечером встретишь под фонарём, мало не покажется. Где работает – не знаю. Но чувствуется что-то высокоинтеллектуальное. Она сигарету с мундштуком между указательным и средним пальцем держит. И рука этак на отлёте. И губами «фу-у-у» делает, когда дым выпускает. Обычно «Астру» курит. Без сомнения, дама образованная. И приметная сильно. Её в толпе сразу можно приметить – «девяносто на сто двадцать и на сто двадцать, где талию делать будем?»

И вот она ко мне подваливает и начинает жаловаться на одиночество. Что дом полная чаша, даже телевизор есть, а вот поговорить не с кем. Сплошная тишина.

Хотел, было, я её к себе в гости позвать. Чтобы одиночество культурной женщине развеять. Но про супругу вспомнил. У нас с ней уже однажды был такой культурный казус. Я её как-то спросил: вот ты почему-то можешь заночевать у своей подруги, а я у своей не могу почему-то?!

Сами понимаете, что меня по кухне гоняли уже даже не скалкой привычной, а чугунным сотейничком, в котором соус хорошо готовить. Наверное, моя благоверная из меня этот соус и хотела сделать.

Поэтому я мадам не стал к себе звать. И даже сам к ней не пошёл. Просто посоветовал:

– Если ты одна дома, потуши свет и включи фильм ужасов. И вскоре любому человеку уже не покажется, что в квартире никого нет. Можно будет поговорить, покричать. Даже выпить свободно будет можно. Или, там, в туалет сбегать…

В общем, дама осталась ни с чем. Даже обидно за неё стало. Может, ей просто волосы перекрасить? Вдруг легче станет? Хотя для настоящей культурной женщины цвет волос не имеет значение. Главное, чтобы мозг светлым был.

Вот взять хотя бы историю, которую мне Витёк, друг мой, на днях рассказал. Сверкая свежим бланшем под левым глазом. Про жену свою и её светлый ум.

Спрашиваю, откуда, мол, такой макияж дивный?

А он мне жуткий момент из жизни поведал.

– Значит, спим мы с любимой. Отдыхаем. Ночь. Тут звонок в дверь. Что за чёрт, думаю?! Но на всякий случай пихаю свою в бок и шепчу:

– Дуй в шкаф! По-моему, жена вернулась!

Подруга моя с кровати прыг, тряпки свои хвать и в шкаф. Дверцу открывает, а потом ка-а-к заорёт:

– Сволочь ты, Витька! Я же твоя жена!

Что было потом, страшно рассказать. Темно же. Только чувствую, летит мне в глаз тапок новомодный. С пластиковой подошвой… И как не убила-то!

И Витёк нежно погладил бланш под глазом.

Потом, говорит, Валентина очухалась, даже давай культурно подлизываться. Типа, я хотела тапочек на место положить, а он из руки выскочил. Мол, прости, родной.

Пришлось простить.

На этом рассказ Витькин закончился.

А я сижу и думаю: извини-подвинься! А почему это Валька лихо так в шкаф ломанулась?! Коль жена она? Ну и лежала бы в постельке?

Хотел, было, Витьку об этом спросить. Но не стал.

Мы же культурные люди. Чего в чужую жизнь встревать?

Вот так и живёт наш дом. Вполне культурный.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...