Кое-что о потере нюха

Всё-таки мир изменился. Раньше, когда мужики собирались чекушку раздавить, какие темы были в разговоре? Простые и понятные – женщины. А теперь?! Теперь у нас две темы – Трамп и вирус. И последний уже побеждает. Без него ни выпить, ни в баню сходить.

Вот и вчера. Приходит ко мне Витёк, дружбан застарелый. В гости. Он часто приходит, когда денег нет, а выпить хочется. Потому что у меня тёща друг человека: сама в гости не ходит, откупается самогоном. Чтобы это я к ней не ходил. Такой вот консенсус. Самоизоляция у нас.

Пришёл. Укрылись в кухне. Я колбасы настрогал, жду, когда жена моя литру принесёт. Человек она послушный, если ей не перечить. Я и не перечу.

Вот приносит она литр. Шмякнула на стол. И говорит:

– Учтите, у меня больше нет! Так что вирус профилактировать будете исключительно зубной пастой.

Печально, конечно. Но мы не обижаемся. Женщина она отходчивая. Иногда просто отойдёт к себе в спаленку и ещё чекушку найдёт. Всяко бывает.

– Ты слышал новую новость? – спрашивает Витёк, разливая самогон по стаканам.

– Поведай! – соглашаюсь я.

– Оказывается, некоторые новосибирские учёные доказали, что те, кто носит очки, в пять раз меньше заражаются вирусом!

– О, как! – обиделся я на судьбу. – А мы ж с тобой очки не носим?!

– В том-то и дело, – сокрушается друган. – Надо что-то придумывать. Может, приспособим маски для ныряния? У меня где-то были.

И поднимает стакан:

– Давай! За жизнь без вируса!

Маханули мы. Сидим. Думаем.

– Витёк! – спрашиваю я друга. – У тебя тоже самое, что у меня?!

– Всё! Приплыли! – просипел в ответ Витёк. – И нюх пропал. И вкус. То-то меня с утра колбасило! Думал, похмелюга. А это вон оно что! Вирус!

Мне аж поплохело. Я взял бутылку и понюхал из горлышка. Никаким самогоном не пахло! Хотя тёщин самогон как раз вонючестью и отличался.

Попали!

У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Особенно то, что не успел сделать. Например, за границу съездить.

Вообще, конечно, если разобраться, вирус – штука не совсем плохая. К примеру, с тем же туризмом. Жена уже полгода не мечтает во Вьетнам съездить. Тишина дома и накопление капитала.

Опять же её косметика. Под маской она совсем не нужна. Снова экономия. Да что косметика! Она вообще отказалась от любого шопинга! Говорит, на фига ей эти китайские вещи, если в них вирус живёт? Да и в магазинах всегда народу без масок уйма. Себе дороже туда ходить.

И вот почему она нам самогон сама даёт? Да потому что один доктор на букву М. по телевизору посоветовал промывать гортань и желудок спиртосодержащими жидкостями. Вот мы и промываем регулярно.

Я уж не говорю, что теперь дома чистота и полный дом кислорода – с утра до вечера она всё пылесосит и проветривает. Хоть операции на дому делай.

Значит, сидим мы с Витькой за столом. И пытаемся понять, что с нашим нюхом.

Я колбасу понюхал. Вроде пахнет. Как обычно – соя и целлюлоза. С добавлением перца. Для запаха.

Витька кильку понюхал в банке. Обычный запах пальмового масла.

А вот самогон – не пахнет!

Медицинская загадка! Новый симптом в истории заболевания.

– Надо на телевизор сообщить, – говорит Витёк. – Пусть все мужики знают, что вирус убивает запах алкоголя.

– Это точно! – согласился я. – И вкус отшибает напрочь. Давай дальше эксперимент проведём. На предмет обнаружения обнуления градуса.

Выпили мы ещё по стакану. Ноль эффекта.

Загрустили. Это ведь самое страшное – пропал алкоголь как друг человечества!

Тут жена моя входит. Встала у стола. Руки в бока упёрла.

– У вас всё нормально? – спрашивает. – Что-то затихли вы. Беспокоюсь.

– Всё, – говорю, – женщина моя любимая. Собирай меня в больничку. Вирус! Не огорчайся и прости меня за всю загубленную жизнь!

У жены глаза на лоб.

– С чего вдруг вирус?! – всплеснула она руками. – Где взяли? Почему так решили?!

– А ты сама понюхай! – закричал Витька. – Понюхай!

И суёт жене моей бутылку под нос.

Та нюхнула так, что я решил, сейчас полбутылки втянет в себя.

Потом она зачем-то забрала бутылку и выскочила из кухни. Через минуту вернулась с двумя.

– Мужики! Простите ради бога! Бес попутал. Я в эту бутылку воды набрала, бельё гладить собралась. Вот ваша!

И она брякнула на стол вторую бутыль.

Витька дрожащей рукой свернул пробку. И осторожно нюхнул…

Мы не стали ничего говорить жене плохого. Женщина! Что с неё взять? Выпили за выздоровление.

И на телевизор решили не писать. Чего не бывает в семейной жизни!

Главное, нюх вернулся.

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