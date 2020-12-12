Общероссийский день приема перенесен

С января следующего года в стране уступит в силу программа перерасчета пенсий. Кому же будет увеличено пособие, конечно, интересует граждан. Как и то, что решают власти насчет накопительной части пенсии. Ниже ответы на эти волнующие вопросы - увы, "по прогнозам на данный момент". Реальное будущее, как...
Злободневная тема для многих людей – индексация пенсий работающим пенсионерам. Она, напомним, была заморожена еще четыре года назад. Что будет дальше, станет ли госпособие для этой категории граждан расти или все останется как прежде – мнениями делятся эксперты, дающие осторожные прогнозы развития...
Ситуация с распространением коронавируса пока оставляет желать лучшего. И декабрь, скорее всего, будет в этом плане продолжением ноября. В связи с этим возникает вопрос о выплатах пенсионерам и инвалидам. Эти люди сидят на изоляции и не все материально справляются. Оказалось, что правительство...
Новогодние праздники не за горами. И некоторые российские пенсионеры находятся в ожидании выплат пенсий не только за декабрь, но и январь. О досрочной выплате пенсионных пособий говорила зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена...
В РФ имеется система льгот, предоставляемых тем или иным категориям граждан - как мы не раз уже отмечали, далеко не все люди о своих возможностях знают (а чиновники не торопятся, соответственно, возможности предоставлять). Особую группу занимают предпенсионеры, т.е. те граждане, которым до пенсии...
Согласно указанию управления президента РФ по работе с обращениями граждан общероссийский день приема граждан, который планировалось провести 14 декабря 2020 года, переносится до момента стабилизации эпидемиологической обстановки, сопряженной в настоящее время с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.
Всем гражданам, записавшимся на прием в Отделение ПФР по Иркутской области на этот день, консультации будут даны по телефону.
Для того чтобы реже посещать общественные места, ПФР рекомендует обращаться за государственными услугами дистанционно – через личный кабинет на сайте es.pfrf.ru или на портале госуслуг gosuslugi.ru.
Электронные сервисы Пенсионного фонда охватывают большинство выплат и социальных пособий. На сегодняшний день с помощью личного кабинета можно заказать справки, изменить способ доставки пенсии, получить выписку о состоянии своего пенсионного счета, узнать, где формируются пенсионные накопления, оформить пенсию и ежемесячную денежную выплату, выбрать способ их доставки, узнать остаток материнского капитала, а также получить многие другие услуги ПФР.
Напомним, общероссийский день приема граждан с 2013 года проводится федеральными и региональными органами власти по поручению президента РФ и предусматривает личный прием обращений и консультирование граждан.
Согласно указанию управления президента РФ по работе с обращениями граждан общероссийский день приема граждан, который планировалось провести 14 декабря 2020 года, переносится до момента стабилизации эпидемиологической обстановки, сопряженной в настоящее время с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.
Новогодние праздники не за горами. И некоторые российские пенсионеры находятся в ожидании выплат пенсий не только за декабрь, но и январь. О досрочной выплате пенсионных пособий говорила зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
Тема пенсий большинство россиян, конечно, волнует. Мы прислушивается к прогнозам экспертов относительно ближайшего времени, к их ожиданиям: повысят ли госвыплаты людям на заслуженном отдыхе, заморозят ли.... А что вообще говорят о пенсиях в нашей стране? Например, могут ли быть какие-то механизмы повышения этих госпособий для всех в принципе? Интересно было бы узнать, согласитесь.
Парламентарии и Минфин пока не особо спешат поддерживать тему индексации с 1 января следующего года военных пенсий. В чем причина? Некоторые эксперты считают, что она кроется в финансовых проблемах государства, которые развиваются на фоне распространения коронавируса.
В наши дни банковские услуги и в частности кредитование пользуется высоким спросом среди населения, и это понятно: люди больше не хотят месяцами или даже годами копить на нужную вещь, ведь можно взять деньги в кредит, приобрести то, что нужно, а потом постепенно отдавать долг. Впрочем, кроме банков услугу кредитования оказывают и ряд других организаций – МФО, кредитные кооперативы, ломбарды... Разбираемся, где какие кредиты дают и чем они отличаются.
Многие люди сталкивались с потерей близкого. Какими бы ни были обстоятельства, смерть члена семьи или друга – всегда невыносимая боль. А вместе с тем сваливаются хлопоты по организации и проведению похорон. И зачастую это неподъёмные суммы. В состоянии шока разбираться со всеми нюансами сложно. Человек делает лишние траты, иногда даже берёт кредит на организацию достойной церемонии. Разбираемся, как не наделать ошибок и возместить расходы.
Технологии облегчают и делают более комфортной нашу жизнь, а с другой стороны являются прекрасным инструментом в руках мошенников в деле обмана граждан. Этому способствует и вынужденная изоляция из-за распространения коронавируса, когда людям предлагается общаться со специалистами финансовых учреждений дистанционно – по телефону или компьютеру.
Российских пенсионеров начнут проверять на наличие дополнительных доходов? Эта новость активно обсуждается, но полного понимания все-таки нет: что это значит и кого может коснуться. Так чего же стоит ожидать гражданам, объяснила Людмила Иванова-Швец, доцент из Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова.
В Министерстве внутренних дел России рассказали, в каких случаях с 1 апреля 2021 года будет аннулироваться водительское удостоверение. Речь здесь идет вовсе не о лишении прав. При аннулировании документа удостоверение останется у водителя, но оно будет считаться недействительным.
В РФ имеется система льгот, предоставляемых тем или иным категориям граждан - как мы не раз уже отмечали, далеко не все люди о своих возможностях знают (а чиновники не торопятся, соответственно, возможности предоставлять). Особую группу занимают предпенсионеры, т.е. те граждане, которым до пенсии осталось 5 лет и менее. Поскольку подобный статус предоставляет право на льготы, выплаты и гарантии различного рода, то подробнее о них расскажем в статьях.
Ситуация с распространением коронавируса пока оставляет желать лучшего. И декабрь, скорее всего, будет в этом плане продолжением ноября. В связи с этим возникает вопрос о выплатах пенсионерам и инвалидам. Эти люди сидят на изоляции и не все материально справляются. Оказалось, что правительство подготовило таким категориям граждан несколько соцпрограмм. Разберемся.
Злободневная тема для многих людей – индексация пенсий работающим пенсионерам. Она, напомним, была заморожена еще четыре года назад. Что будет дальше, станет ли госпособие для этой категории граждан расти или все останется как прежде – мнениями делятся эксперты, дающие осторожные прогнозы развития ситуации. Своим видением о том, стоит ли работающим пенсионерам надеяться на индексацию, поделился и депутат Государственной Думы Олег Шеин.
Российские пенсионеры бывают далеки от разных технологических новшеств в банковской сфере. Например, многие до сих пор продолжают получать свои выплаты на сберкнижки. Но законодатели обязали их выбрать другой вариант. Так, пенсионерам необходимо перейти на банковские карты.
Как использовать маткапитал – вопрос, который встает перед молодым поколением и людьми среднего возраста. Ведь не бабушки и дедушки, а именно они заводят детей. Но нам с вами тоже стоит быть в курсе возможностей применения этой помощи от государства – интересно ведь. А может даже с детьми-внуками вместе понадобится обсудить данную тему, вдруг им и совет какой от нас пригодится?.. Какие «изюминки» таит маткапитал, помогали разбираться представители Пенсионного фонда.
Одной из мер поддержки населения со стороны государства сегодня становятся социальные сертификаты. Выдаваемые в электронном виде они должны предоставлять обладателю права на получение тех или иных услуг в социальной сфере. Подробнее расскажем в статье.
При покупке автомобиля нужно держать ухо востро. Потому что в этом направлении существовало и существует немало мошенников. Особенно доверия не вызывают перекупщики. А сколько схем обмана придумано! Но некоторые сейчас, в отличие от времен СССР, сложно претворить в жизнь.
С января следующего года в стране уступит в силу программа перерасчета пенсий. Кому же будет увеличено пособие, конечно, интересует граждан. Как и то, что решают власти насчет накопительной части пенсии. Ниже ответы на эти волнующие вопросы - увы, "по прогнозам на данный момент". Реальное будущее, как часто бывает, может расходиться с планами...
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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