Общероссийский день приема перенесен

Согласно указанию управления президента РФ по работе с обращениями граждан общероссийский день приема граждан, который планировалось провести 14 декабря 2020 года, переносится до момента стабилизации эпидемиологической обстановки, сопряженной в настоящее время с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

Всем гражданам, записавшимся на прием в Отделение ПФР по Иркутской области на этот день, консультации будут даны по телефону.

Для того чтобы реже посещать общественные места, ПФР рекомендует обращаться за государственными услугами дистанционно – через личный кабинет на сайте es.pfrf.ru или на портале госуслуг gosuslugi.ru .

Электронные сервисы Пенсионного фонда охватывают большинство выплат и социальных пособий. На сегодняшний день с помощью личного кабинета можно заказать справки, изменить способ доставки пенсии, получить выписку о состоянии своего пенсионного счета, узнать, где формируются пенсионные накопления, оформить пенсию и ежемесячную денежную выплату, выбрать способ их доставки, узнать остаток материнского капитала, а также получить многие другие услуги ПФР.

Напомним, общероссийский день приема граждан с 2013 года проводится федеральными и региональными органами власти по поручению президента РФ и предусматривает личный прием обращений и консультирование граждан.

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