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Завершился прием в текущем году заявлений о переводе средств пенсионных накоплений (СПН) другому страховщику (ПФР или НПФ). Теперь граждане, подавшие в течение 2020 года заявление о переводе СПН, могут не позднее 31.12.2020 изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление в клиентскую службу территориального органа ПФР или через ЕПГУ (только при наличии электронной квалифицированной подписи).
Уточнить своего страховщика, а также факт подачи заявления о его смене, можно:
- в клиентской службе территориального органа ПФР
- в личном кабинете на ЕПГУ или на сайте ПФР.
На территории Иркутской области в клиентские службы ПФР с заявлениями о смене страховщика за 11 месяцев 2020 года обратилось 1680 человек, через ЕПГУ – более 1200. Удельный вес заявлений о досрочном переводе средств новому страховщику составил 84 %. Всем гражданам, подавшим указанный вид заявлений, выданы уведомления о возможной потере инвестиционного дохода в результате досрочного перевода средств пенсионных накоплений, в случае если их средства пенсионных накоплений находились у текущего страховщика менее пяти лет.
Информирование граждан о последствиях досрочной смены страховщика – одна из новых мер, направленных на защиту интересов граждан путем повышения их информированности о возможных потерях при переводе средств пенсионных накоплений. Также для предотвращения случаев мошенничества исключены способы подачи заявлений о переводе пенсионных накоплений по почте и курьером.
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Когда можно сменить страховщика
Завершился прием в текущем году заявлений о переводе средств пенсионных накоплений (СПН) другому страховщику (ПФР или НПФ). Теперь граждане, подавшие в течение 2020 года заявление о переводе СПН, могут не позднее 31.12.2020 изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление в клиентскую службу территориального органа ПФР или через ЕПГУ (только при наличии электронной квалифицированной подписи).
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