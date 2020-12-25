Военный эксперт: Мы утратили способность к серийному производству новых вооружений

Точки зрения на вооружение нашей армии существуют разные. Кто-то, например, поражается мощи и возможностям техники отечественного образца. А вот военный эксперт Павел Фельгенгауэр полагает, что технологический разрыв между российскими вооруженными силами и лучшими армиями мира пока только растет. И мы в этом не впереди. Неожиданно, правда?

Павел Фельгенгауэр

На этой неделе в выступлении на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Владимир Путин заявил, что Россия значительно превзошла СССР по количеству современных вооружений в войсках.

«К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов, это по силам общего назначения, а в ядерных силах — 86 процентов», — сказал президент.

О том, насколько соответствуют эти цифры реальности, рассказал военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

— Верно ли, что сегодня Вооруженные силы РФ технически оснащены лучше, чем во времена позднего СССР, или это просто путинский самопиар?

— Про российское вундерваффе Путин говорит довольно давно, как минимум, с 2018 года.

— И все же, соответствуют реальности те цифры, которые он назвал в своем выступлении?

— Это скорее то, что называется «креативная бухгалтерия». Как посчитать, что подразумевается под словом «современный»? Конечно же, в советское время скорость смены типов вооружений была выше, чем сейчас. Закупки в 1970-80 годы были совершенно гигантскими — в год делали по три тысячи танков. Ракеты выпускались сотнями. Сейчас же с трудом делаются единичные образцы.

Цифры, которые называет Путин, очень условные... В действительности ничего особенно современного в этой сфере в России сейчас нет. Нет, я не говорю, что наше оружие никуда не годится. Оно неплохое и во многих случаях даже очень может убивать людей. Но называть его современным?

— Подождите, а вот эти самые гиперзвуковые ракеты, которыми российский лидер периодически пугает мир?

— Гиперзвуковые ракеты летают с 1944 года. Первыми их применили еще немецкие нацисты во Вторую мировую. Любая баллистическая ракета летает на гиперзвуковой скорости — это ее свойство. Еще корабль Гагарина летал на гиперзвуковой скорости.

Звучит все это красиво, но мало что меняет. Путин просто не специалист в этих вопросах, он юрист, а военные навешивают ему всякую лапшу на уши. Точно так же они в свое время водили за нос Политбюро ЦК КПСС, рассказывая сказки о вражеских угрозах и выбивая под них сумасшедшие деньги, чтобы строить абсолютно не нужное, но очень дорогое оружие.

— Танки сейчас в России тоже единичными экземплярами делают?

— Да. В основном модернизируют старые советские. Причем стоит это довольно дорого — примерно больше миллиона долларов за штуку. Старые Т-72 везут на «Уралвагонзавод» и там модернизируют до уровня Т-72Б3 или Т-72Б3М. Потом они числятся, как современное оружие. В принципе, на Западе тоже сейчас мало танков выпускают. В Англии, например, производство свернуто полностью, в Германии и США что-то производится, но в небольших количествах. Там тоже в основном модернизируют старые машины, оставшиеся со времен «холодной войны». Хотя кое-где, например, в Турции и Южной Корее, собираются развернуть новое производство.

Если вернуться к современной России, то сравнивать танковое производство с советским невозможно. Сейчас в РФ делают даже не на один, а на два порядка меньше танков, чем в СССР. Обновление, естественно, тоже происходит гораздо медленнее. Поэтому что считать современным оружием, а что старым — вопрос, который зависит от того, кто об этом говорит.

— А как же танк Т-14 «Армата»? Он, вроде как, суперсовременный...

Армата

— «Армата» — это такой экспериментальный концепт-кар. Воевать на нем танкистам неудобно. Прежде всего потому, что его экипаж из трех человек находится там как селедки в закрытой капсуле. Оттуда, в случае чего, под огнем точно не вылезешь. Это братская могила. Идея там такова, чтобы сделать башню необитаемой. В нем используется придумка еще 1960-х годов с автоматом заряжания орудия карусельного типа. В этом танке снаряды и экипаж находятся в одном помещении. В случае попадания снаряда и детонации — экипаж погибает. В западных танках, где не используется автомат заряжания, боекомплект находится в отдельном бронированном отсеке. Поэтому при детонации снарядов экипаж скорее всего выживет. Плюс, если автоматика в «Армате» выйдет из строя, то танкисты не могут из него выглянуть и оглядеться. Все на экранах. Если система заглючила, то экипаж ослеп. Но в зоне боевых действий танкистам приходится неделями находиться в танке...

В войсках к «Армате» относятся с большим скепсисом и вместо этого по преимуществу модернизируют советские Т-72 или в небольших количествах закупают Т-90. Но это тоже модернизированный Т-72. Кроме того, если делать «Армату» со всеми придуманными прибабахами, то по цене он получается дороже любого западного танка, где-то в районе 8 — 10 млн долларов. Хотя несколько таких машин наша промышленность, полагаю, все же всучит армии.

— А как с нашим истребителем «пятого поколения» Су-57? Или не очень пятого?

— Да, не очень. Но перешли на его «серийное» производство. Один из четырех «серийных» Су-57 разбился. Сейчас срочно делают еще один «серийный». Запланировали создать 76 таких истребителей к 2030 году. Да и то не понятно, получится ли. А американцы уже наклепали несколько сотен самолетов пятого поколения... Мы напрочь утратили способность к серийному производству новых вооружений.

— Путин в том же выступлении, которое мы сейчас обсуждаем, похвалил российских военных за их действия в Сирии...

— В Сирии для российских вооруженных сил весьма проблематичным стал бой под Дейр-эз-Зором 7–8 февраля 2018 года, когда американский спецназ при поддержке авиации, беспилотников и артиллерии американской коалиции разгромил батальонную группу, состоявшую из пятисот российских вагнеровцев, сирийских военных и примерно 30 танков и другой техники. Командовал тогда силами коалиции американский генерал, который хорошо организовал координацию разных родов войск в этом бою...

Технологический разрыв российских вооруженных сил по сравнению с лучшими армиями мира нарастает.

— Но недавно тот же Путин во время своей большой пресс-конференции, как это с ним часто бывает, не называя имени, привел слова главы Комитета начальников штабов США Марка Милли о российской армии. Он заявил, что у русских «очень боеспособная и очень профессиональная армия».

— Западные военные, особенно американцы, очень любят преувеличивать силу противника. Это у них такая традиция. Это помогает выбивать деньги в Конгрессе. Кроме того, победить сильного противника гораздо почетней, чем слабого. Я помню, как в 1991 году, накануне операции «Буря в пустыне», они восхваляли «великую» армию иракского правителя Саддама Хусейна, утверждая, что она третья по силе в мире.

— Для чего же Путину нужно преувеличивать мощь современной российской армии?

— Эта публичная похвальба нужна ему для того, чтобы Запад пошел на политические уступки. На той же своей большой пресс-конференции в текущем декабре он об этом открыто сказал — надо, дескать, договариваться. С 2018 года Путин пугает мир, показывает на презентациях устрашающие живые картинки нашего оружия, но это не работает. Европейцы на политические уступки не идут, санкции усиливаются, как нарастают и проблемы с Западом в целом.

Такие заявления, которые он сделал на расширенном заседании коллегии Минобороны, рассчитаны прежде всего не на внутреннюю, а на внешнюю аудиторию. Путинская двухходовка (мы вас пугаем, а вы с нами соглашаетесь) не работает. Это не получилось с президентом Трампом, не получится и с президентом Байденом. Санкции будут нарастать — вплоть до отключения SWIFT.

— А каково соотношение в области ядерного оружия?

— Ядерного оружия у России сейчас действительно больше, чем у американцев, потому что они в этой сфере, по сути, в одностороннем порядке разоружались, а наши в это время вооружались. Но это, как говорится, дело наживное. В США сейчас это учитывают и будут ликвидировать этот разрыв.

Судя по тому, как преподносят в стране тему вооружения российской армии, к нам вообще лучше не подходить. Себе дороже, как говорится. Но точка зрения эксперта Павла Фельгенгауэра заставляет немного спуститься с небес на землю и призадуматься: так ли на самом деле всё мощно у нас?

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По инф. rosbalt.ru

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