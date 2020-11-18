Закончится ли война в Карабахе с вводом миротворцев?

Так ли важен Карабах для России, почему Москву злит присутствие турков и что будет с армянским населением, отвечает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

1. Насколько устойчив мир в Карабахе?

– Мир в Карабахе сейчас должен быть весьма устойчив, поскольку война закончилась, и это выгодно всем, – считает военный эксперт Павел Фельгенгауэр. – Армения проиграла, Азербайджан выиграл, и это нельзя никак изменить.

2. Будут ли участвовать в операции турецкие миротворцы?

– Наверное, будут, – считает Фельгенгауэр. – Азербайджан может их пригласить, если захочет, это его суверенная территория, и он имеет на это суверенное право. Если они будут на той части разделения, где находятся азербайджанские силы, то кто же им может это запретить? Москва действительно не желает видеть там турок, и именно поэтому она так остро реагирует на сообщения об их присутствии. Даже посол Азербайджана в Москве Бюльбюль-оглы сказал, что турок там не будет, но это решает не он. Это решает Анкара и Баку, а в Баку решает только один человек – Алиев. Как они договорятся, сейчас сказать сложно, но турки явно настроены на участие. Лавров сейчас заявил, что их там не будет, там будут летать беспилотники. Одновременно армяне заявили, что там будет бесполетная зона и Россия будет беспилотники запрещать. Чем – непонятно, так как никаких армянских средств ПВО там нет – все разбито, а наши вроде как входят без средств.

3. Какие выгоды получит Россия от участия в урегулировании конфликта?

– Нам всегда по большому счету было наплевать, кому принадлежит Карабах, – говорит Фельгенгауэр. – Но нам очень не нравился Пашинян, и если его сейчас там схарчат, то и славно. Нам нравился Саргсян, Кочарян и весь этот карабахский клан. Если Пашинян уйдет – здорово, если карабахский вопрос будет разрешен и не будет мешать продвижению российского влияния в Баку и Ереване – тоже здорово, а если там будут турки – то нет. Для Азербайджана, с одной стороны, выгодно иметь какой-то противовес Москве, с другой – злить Москву тоже не хочется. А турецкое присутствие злит Москву очень сильно. Для нас это красная линия. Но и запретить это будет несколько сложно.

4. Что будет с мирным населением Карабаха?

– Азербайджанцы будут возвращаться в Карабах, – считает Фельгенгауэр. – Это долгий процесс: нужно восстанавливать инфраструктуру и занимать покинутые территории. Оттуда должно выехать армянское население. Алиев сказал, что он может оставить там этих армян, у них будет культурная автономия. Никакого статуса у них нет, что подарит им Азербайджан, то они и получат. Будет какой-то район Азербайджана, где живет некоторое количество армян. Большая часть населения оттуда уже выехала во время войны. Вернутся они или нет – другой вопрос. Пока что это непонятно.

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Sobesednik.ru составил подборку страшных кадров – даже мужчины плачут, спешно собирая все самое ценное и сжигая свои дома.

Первые дни после трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху стали днями скорби в непризнанной республике. Армяне уезжают из Карабаха, забирая родственников, домашний скот, мебель. Они разбирают или поджигают свои дома, чтобы те не достались азербайджанцам.

После подписания Владимиром Путиным, Николой Пашиняном и Ильхамом Алиевым трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху несколько районов непризнанной республики, где проживают армяне, должны перейти Азербайджану. У жителей совсем немного времени, чтобы собраться и выехать. Население города Карвачар (Кельбаджарский район) должно покинуть его уже до 15 ноября.

Журналисты издания «Sputnik-Армения» сняли видео, на котором видно, как по северной дороге из города Карвачар уезжают микроавтобусы и грузовики. Люди забирают с собой все более или менее ценное — мебель, бытовую технику, домашнюю утварь, перегоняют в Армению коз и овец...

Дома и магазины жители разбирают на фрагменты, в городе остаются страшные остовы зданий, как после войны или бомбежки. А то, что невозможно разобрать на части, люди поджигают, оставляя азербайджанцам пепелище.

Брошенные дома полыхают и в других районах Карабаха — Лачинском и Агдамском. Село Дадиванк в Кельбаджарском районе также озарилось заревом пожаров, там тоже горят дома.

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В селе находится Дадиванксий монастырь, который является святыней Армении — место, чтимое местными и популярное у туристов. Дадиванский монастырь был построен в XIII веке, его основателем является святой Дади, ученик апостола Фаддея, проповедовавший христианство жителям Карвачарсокго района. Из-за нехватки денег на восстановление монастырь сохранил свою аутентичность. В эти дни жители Нагорного Карабаха, прежде чем покинуть родные земли, побывали в нем, чтобы помолиться в последний раз. Есть надежда. что этот монастырь останется армянским.

Многие из покинувших Нагорный Карабах находят пристанище в Ереване и соседних областях. Все силы армянского народа брошены на помощь карабахцам, которые лишились крова. Как сообщает «Sputnik-Армения», в Ереване в первую очередь размещают людей с хроническими заболевании и семьи раненых, тех, кто нуждается в медицинской помощи.

Кого-то приютили у себя родственники, кого-то размещают в гостиницах.

Людей, потерявших сразу все – и работу, и жилье, пытаются трудоустроить. Швейные фабрики готовы представить 300 рабочих мест, 158 человек обеспечили временной работой — они делают заготовки на зиму. Эвакуация армян из Карабаха продолжается.

По инф. sobesednik.ru

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