Тревожное мнение врача-диетолога: чем может обернуться массовая вакцинация от «короны»?

В борьбе с коронавирусом предлагается много разных мероприятий, которые находят как своих сторонников, так и противников. Лавировать в потоке информации, связанном с этой темой, сейчас очень сложно, потому что высказываемые экспертами мнения могут быть прямо противоположными. Взять вакцинацию. Есть те, кто горячо поддерживает этот метод противостояния COVID-19. Но вот и другая точка зрения, несколько спускающая с небес на землю и отрезвляющая от эйфории. Известный врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему, по его мнению, вакцинация от коронавируса в нашей стране обречена на провал.

Новости о вакцинации от коронавируса, постепенно охватывающей всю Россию, и о других мерах против COVID-19 по понятным причинам вышли на первый план. На днях вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что мука, сахар, молоко и алкоголь снижают иммунитет и сопротивляемость коронавирусу. Но эти продукты как раз самые доступные и составляют большую часть рациона стабильно беднеющих россиян. Как быть?

Врач Алексей Ковальков рассказал, какие продукты повышают иммунитет к ковиду, а также о том, чем на самом деле может обернуться благое намерение поставить прививки от коронавируса всей России.

Виноград кишмиш помогает организму бороться с коронавирусом

– Вы можете посоветовать продукты, на которые нужно налечь в пандемию? Только более-менее доступные, а не лобстеров с чёрной икрой и трюфелями.

– Реально доказано, что сопротивляемость к коронавирусу, даже если человек уже заболел, повышает виноград. Причём кишмиш (без косточек). Американские ученые, которые занимались исследованиями, нашли в нём вещество, которое блокирует некоторые ферменты в этом вирусе, что не дает ему так сильно внедряться в клетки организма. Кишмиш вполне доступен по цене.

А что касается продуктов, перечисленных Голиковой, и более всего алкоголя, здесь сложилась удручающая ситуация. Вице-премьер заявила, что после прививки следует ограничить употребление алкоголя в течение 42 дней!

То есть если человек выпьет за это время хотя бы рюмку водки, то иммунных тел у него вырабатывается в несколько раз меньше. И ему этого иммунитета не хватит даже на месяц (а не пил бы, так хватило бы на год). И смысл тогда делать эту прививку?

Я не представляю себе, чтобы наши российские мужики 42 дня могли обойтись без алкоголя. Поэтому тут что-то не продумали, и надо ставить вопрос о том, насколько эффективной будет массовая вакцинация в этом случае.

У нас сейчас немало людей водительские права и разрешение на владение оружием не могут получить, потому что требуется справка из диспансера. Так зачем расходовать зря прививку, если тест покажет, что человек употреблял алкоголь?

У нас на Руси сильно пьют и будут пить. Ничего тут не поделаешь. Пьёт подавляющее большинство. А мы говорим именно о массовой вакцинации населения. Проблема налицо.

«Кто же из русских мужиков выдержит не пить 42 дня после привики?!»

– Значит, вакцинироваться будут те, кто очень заинтересован в своём здоровье. Они не будут пить, а для остальных прививка будет псу под хвост.

– Именно. Попробуйте алкоголику или наркоману сказать, чтобы он не пил или не кололся, потому что иммунитета не будет, – он перестанет пить или колоться, что-ли? Он пойдёт и продаст свою прививку! Поэтому как только вы официально заявите о том, что прививка не работает, если 42 дней не воздерживаться от алкоголя, тем самым вы отсеете 85% мужиков России, как минимум. Они просто не пойдут вакцинироваться.

– То есть мы в нерешаемой ситуации?

– Да. Причём об этом объявили в самый последний момент, когда Путин уже дал поручение срочно начать массовую вакцинацию.

– Есть какой-то выход?

– Я не вижу его. Очевидно, надо было об этом заранее как-то побеспокоиться.

Вспомните, когда Голикова докладывала Путину об этих прививках, она сказала: «Давайте сделаем после Нового года». А он сказал, что нет, будем прививать уже сейчас.

Но Голикова же неспроста так сказала. Она представляла, что это будет. А президент не знал. И я думаю, что если бы его поставили в известность, он бы сказал «дорабатывайте».

– А что тут можно доработать?

– Ох, не спрашивайте. Ну да, у нас пьющая страна, тем более Сибирь, тем более зима, когда водка у нас — это основной продукт. Я не призываю к алкоголизму, я сам не пью. Но что делать? В такой стране живём.

Два дня не пить, неделю не пить — может, кто-то и выдержит. А полтора месяца?! Это кто же выдержит-то из наших людей?

Вакцинацию, как минимум, надо откладывать на конец января. Потому что на Новый год не выпить невозможно. Стопудов выпьют.

– А что с врачами и учителями? Им сказали делать прямо сейчас.

– С этим тоже всё непонятно. У нас частная клиника, и драконовских мер нет, но многие врачи отказываются делать прививку. Ну а бюджетников, не исключаю, могут просто заставить.

У нас всё время «хотели как лучше, а получилось как всегда». Потому что один умолчал, второй не сказал, третий не доложил, а четвёртый не посчитал нужным.

Не хочется, конечно, чтобы получилось «как всегда» с вакцинацией от коронавируса. Может действительно нужно было получше поработать над препаратом? Как-то слишком уж быстро мы нашли панацею от COVID-19. Как будто горячие пирожки сделали и спешим продать, пока не остыли. Не выйдет ли боком потом подобная спешка? Ведь речь идет о человеческих жизнях.



На нашем сайте читайте также:



Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...